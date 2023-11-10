Starfield теперь страдает от проблем с гоустингом HUD

Пару дней назад Bethesda выпустила новое бета-обновление для Starfield. В этом обновлении добавлена поддержка генерации кадров DLSS 3. Также были внесены некоторые оптимизации процессора и графического процессора. Но теперь возникает проблема, когда вы находителсь в космосе. Элементы HUD игры не работают должным образом. В настоящее время наблюдаются проблемы с ореолом/заиканием, и из-за них в игру очень сложно играть. Это большая проблема, которую нужно исправить.
Стоит прояснить, что эти проблемы с ореолами и дрожаниями происходят, даже когда вы играете в игру с исходным разрешением. Так что дело не в DLSS 3 или AMD FSR 2. Даже если вы установите в игре низкие настройки, эти проблемы все равно останутся. Эти проблемы возникают только при пилотировании корабля.
Bethesda заявила, что это обновление находится на стадии бета-тестирования, поэтому есть надежда, что им удастся исправить эти проблемы, прежде чем выпустить его в массы.
Чего? То есть могут исправить, а могут и нет? Хотя, если уж саму игру вывалили в посредственном состоянии, можно не удивляться тому же качеству патчу.
А в чем проблема? В плане, это бета-патч, находится в бета-ветке игры. Именно так опубликован, потому что может вызывать проблемы. Хочешь - обновляйся. Не хочешь - не обновляйся. Будто в обычную ветку выкатили, нашел к чему придраться
"эти проблемы"
Трижды за один абзац. Не многовато?
Так надо побольше набросить за одну заметку, чтобы побольше школьников порвалось. У нескольких человек из миллиона обнаружился визуальный баг интерфейса - пишут так, будто игра абсолютно сломана так, что вообще неиграбельно.
Как же смешно на это всё смотреть.
Мда....слов нет!)
Более 100 часов играл-наигрался, надоела!