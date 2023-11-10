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Starfield 06.09.2023
6.7 4 539 оценок

Starfield теперь страдает от проблем с гоустингом HUD

monk70
Новости

Пару дней назад Bethesda выпустила новое бета-обновление для Starfield. В этом обновлении добавлена поддержка генерации кадров DLSS 3. Также были внесены некоторые оптимизации процессора и графического процессора. Но теперь возникает проблема, когда вы находителсь в космосе. Элементы HUD игры не работают должным образом. В настоящее время наблюдаются проблемы с ореолом/заиканием, и из-за них в игру очень сложно играть. Это большая проблема, которую нужно исправить.

Стоит прояснить, что эти проблемы с ореолами и дрожаниями происходят, даже когда вы играете в игру с исходным разрешением. Так что дело не в DLSS 3 или AMD FSR 2. Даже если вы установите в игре низкие настройки, эти проблемы все равно останутся. Эти проблемы возникают только при пилотировании корабля.

Bethesda заявила, что это обновление находится на стадии бета-тестирования, поэтому есть надежда, что им удастся исправить эти проблемы, прежде чем выпустить его в массы.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кибербананька
Bethesda заявила, что это обновление находится на стадии бета-тестирования, поэтому есть надежда, что им удастся исправить эти проблемы, прежде чем выпустить его в массы.

Чего? То есть могут исправить, а могут и нет? Хотя, если уж саму игру вывалили в посредственном состоянии, можно не удивляться тому же качеству патчу.

1
PolGhost

А в чем проблема? В плане, это бета-патч, находится в бета-ветке игры. Именно так опубликован, потому что может вызывать проблемы. Хочешь - обновляйся. Не хочешь - не обновляйся. Будто в обычную ветку выкатили, нашел к чему придраться

0
Хорек Марсианин

"эти проблемы"
Трижды за один абзац. Не многовато?

1
Anglerfish

Так надо побольше набросить за одну заметку, чтобы побольше школьников порвалось. У нескольких человек из миллиона обнаружился визуальный баг интерфейса - пишут так, будто игра абсолютно сломана так, что вообще неиграбельно.

Как же смешно на это всё смотреть.

0
askazanov

Мда....слов нет!)

0
Fuck_the_USA

Более 100 часов играл-наигрался, надоела!

0