Starfield 06.09.2023
8.1 517 оценок

Starfield уже стала одной из самых продаваемых игр в Steam

©
Gruz_
Новости

Похоже, что Starfield, новый эксклюзив для Xbox, успешно покоряет вершины рейтингов продаж на Steam, самой популярной игровой площадке для ПК.

Согласно имеющимся данным, Starfield достигла первой позиции в таблице игр-бестселлеров, и на данный момент игра находится на второй позиции в глобальной таблице уступая только бесплатной Counter-Strike Global Offensive. В десятку также попали и другие ожидаемые новинки которые должны выйти во второй половине 2023 года. Большое дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 на 6 месте, Cities: Skylines II на 9 и замыкает десятку Payday 3.

Starfield выйдет 9 сентября на Xbox Series X|S и PC.

ПК
15
21
Последние посты по игре Starfield
Тодд Говард сравнил Starfield с Red Dead Redemption 2
Тодд Говард сравнил Starfield с Red Dead Redemption 2
Starfield Direct: космические путешествия, создание персонажа, компаньоны
Starfield Direct: космические путешествия, создание персонажа, компаньоны
Один человек утверждает, что актер озвучки назойливого фаната из Oblivion озвучивает его и в Starfield
Один человек утверждает, что актер озвучки назойливого фаната из Oblivion озвучивает его и в Starfield
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Kazerad

Уже тысячи раз все друг другу говорили, не делайте вы предзаказы! нет блин они опять, ничему жизнь не учит, вот вышла бы, посмотрели что да как, обзоры, оптимизация и тд, и после покупайте, ведь никуда она не денется.

16
Kenn1y

С электронными версиями это работает, а как быть с физическими, лишится коллекционки, если обзор выйдет позже, ведь мнениям игроков верить нельзя, у них же каждая вторая игра тормозит, данную стоит отложить скорее из-за отсутствия модов.

0
JohnTornton

дело не тока в предзаказах, просто уже и так было видно, что это кал. зачем это вообще покупать? даже после релиза

0
Ивасик Kenn1y

Да никуда эти коллекционки не денутся, как продаются, так и будут в продаже дальше.

До выхода игры 3 месяца, об игре есть одни только предположения да слухи на фоне сладкоречивых обещаний.

NMS имел перед релизом истерично высокий рейтинг, а то что вышло, так это плевок в душу людям, возврат денег игрокам в Стиме бил рекорды.Разрабы года 3 после релиза приводили игру в человеческий вид.

1
the gift of understanding Kenn1y

Да ну покупать кота в мешке, ради фигурки и макулатуры ?

0
TigerTerra

О боже, хомячки опять схавали, надеюсь потом успеют рефанднуть.

5
JohnTornton

надеюсь, что нет. пусть у них шейдеры грузятся 3 часа или ещё чё нить. они уже доказали, что деньги им не нужны.

1
TigerTerra JohnTornton

Ухххх, ещё толще чем мой комментарий, снимаю шляпу!

0
Destroited

Посмотрим что на выходе будет, если норм то можно и на торренте купить.

3
Кей Овальд

Смотрю, люди ничему, цитата, не учатся...

1
Umertviya

Ежики плакали, но продолжали сношаться с кактусом. Так и игроки, ноют, ноют, но продолжают идти на поводу у игроделов.

1
Aellie

Круто, здорово, всяческой удачки. Хотя графоний, кнш, не некстген, но главное, чтобы было интересно, и дух исследования присутствовал, как они обещают.

0
JohnTornton

"как они обещают" ахахахаха, всё ещё верите лживым мpaзям?

0
the gift of understanding JohnTornton

Дети верят и самое главное, что нам из игр не нравится, они обмазываются

0
GorthaurCruel JohnTornton

Надежда умирает последней

0
espero78

класс

0
askazanov

А чё там по защите? Денуву накатят, или будут уверены в успехе!?)))

0
TAPAKAH222

Мммм... играть на старте в баги, когда нельзя закончить даже основной квест... А эта прекрасная оптимизация, когда лаги на любом железе... мммм.

0
SoRaS3

Норм.

-1
JohnTornton

игры мертвы официально. если подобный кал скупают, то это уже у людей совсем с мозгами не лады.

-1
ratte88

Они умерли в году 18 уже.

0