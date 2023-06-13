Starfield уже стала одной из самых продаваемых игр в Steam

Похоже, что Starfield, новый эксклюзив для Xbox, успешно покоряет вершины рейтингов продаж на Steam, самой популярной игровой площадке для ПК.
Согласно имеющимся данным, Starfield достигла первой позиции в таблице игр-бестселлеров, и на данный момент игра находится на второй позиции в глобальной таблице уступая только бесплатной Counter-Strike Global Offensive. В десятку также попали и другие ожидаемые новинки которые должны выйти во второй половине 2023 года. Большое дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 на 6 месте, Cities: Skylines II на 9 и замыкает десятку Payday 3.
Starfield выйдет 9 сентября на Xbox Series X|S и PC.
Уже тысячи раз все друг другу говорили, не делайте вы предзаказы! нет блин они опять, ничему жизнь не учит, вот вышла бы, посмотрели что да как, обзоры, оптимизация и тд, и после покупайте, ведь никуда она не денется.
С электронными версиями это работает, а как быть с физическими, лишится коллекционки, если обзор выйдет позже, ведь мнениям игроков верить нельзя, у них же каждая вторая игра тормозит, данную стоит отложить скорее из-за отсутствия модов.
дело не тока в предзаказах, просто уже и так было видно, что это кал. зачем это вообще покупать? даже после релиза
Да никуда эти коллекционки не денутся, как продаются, так и будут в продаже дальше.
До выхода игры 3 месяца, об игре есть одни только предположения да слухи на фоне сладкоречивых обещаний.
NMS имел перед релизом истерично высокий рейтинг, а то что вышло, так это плевок в душу людям, возврат денег игрокам в Стиме бил рекорды.Разрабы года 3 после релиза приводили игру в человеческий вид.
Да ну покупать кота в мешке, ради фигурки и макулатуры ?
О боже, хомячки опять схавали, надеюсь потом успеют рефанднуть.
надеюсь, что нет. пусть у них шейдеры грузятся 3 часа или ещё чё нить. они уже доказали, что деньги им не нужны.
Ухххх, ещё толще чем мой комментарий, снимаю шляпу!
Посмотрим что на выходе будет, если норм то можно и на торренте купить.
Смотрю, люди ничему, цитата, не учатся...
Ежики плакали, но продолжали сношаться с кактусом. Так и игроки, ноют, ноют, но продолжают идти на поводу у игроделов.
Круто, здорово, всяческой удачки. Хотя графоний, кнш, не некстген, но главное, чтобы было интересно, и дух исследования присутствовал, как они обещают.
"как они обещают" ахахахаха, всё ещё верите лживым мpaзям?
Дети верят и самое главное, что нам из игр не нравится, они обмазываются
Надежда умирает последней
класс
А чё там по защите? Денуву накатят, или будут уверены в успехе!?)))
Мммм... играть на старте в баги, когда нельзя закончить даже основной квест... А эта прекрасная оптимизация, когда лаги на любом железе... мммм.
Норм.
игры мертвы официально. если подобный кал скупают, то это уже у людей совсем с мозгами не лады.
Они умерли в году 18 уже.