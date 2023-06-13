Starfield уже стала одной из самых продаваемых игр в Steam ©

Похоже, что Starfield, новый эксклюзив для Xbox, успешно покоряет вершины рейтингов продаж на Steam, самой популярной игровой площадке для ПК.

Согласно имеющимся данным, Starfield достигла первой позиции в таблице игр-бестселлеров, и на данный момент игра находится на второй позиции в глобальной таблице уступая только бесплатной Counter-Strike Global Offensive. В десятку также попали и другие ожидаемые новинки которые должны выйти во второй половине 2023 года. Большое дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 на 6 месте, Cities: Skylines II на 9 и замыкает десятку Payday 3.

Starfield выйдет 9 сентября на Xbox Series X|S и PC.