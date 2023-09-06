СТРИМ: Повторное погружение Starfield - нам точно станет интересно

Я календарь переверну, и уже не третье, а шестое сентября! Официальный релиз Starfield произошел. Свои первые впечатления об игре мы с вами уже составили, но обещали дать второй шанс. Космические приключения рыжего клона Жерара Жибера продолжаются!
Во время “раннего доступа” новинка от Bethesda показала себя не с лучшей стороны, но официальный релиз мог исправить некоторые моменты. Как и обещали на прошлой трансляции, мы вернемся в мир Starfield сегодня в 17:00. Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK и если техника не подведёт, то и на Twitch!
плеер с трансляцией появится после ее начала
Игра стала доступна этой ночью, и может нести с собой патчи первого дня. Мы установим последнюю версию русификатора, мод добавляющий DLSS и одну из полезных (из существующих на данный момент) модификаций. Сколько раз мы увидим экран загрузки? Смогут-ли не уснуть стримеры и зрители? Узнаем сегодня!
Погружение в выгребную яму с фекалиями 🤡
повторное
А первый раз дно не прощупали)
Это как кекс. Сначало больновато потом кайфовато
опыт в жопу тоже опыт?
Отрицательный результат - тоже результат.
Отличные новости народ, слизь снова потекла!
Не не , без меня .
Спасибо, конечно, но кушайте такое сами.
Патча, говорят, не было. Тобишь все тоже самое)
была загрузка утром, но толком ничего не изменилось
Нет, не станет.
Как собсна и нам.
Как нырять в воде?
Все просто, надо на жать на кнопку "хрен тебе, а не нырять" и игрок погрузится в сказочный и супер проработанный подводный мир с разнообразным биомом, и кучей морского контента.
один раз зашел послушать этих "стримеров" и могу констатировать, что на твиче самый унылый и скучнейший стример куда интересней чем это, что предлагает пг
iXBT сегодня планирует стрим по старфилду кто в курсе ?
Смотреть их стримы - себя не уважать. Виталя не играет же, а донаты читает больгую часть времени
Обожаю когда Виталя играет в Старфилд
Супер.
Хорошо отображает игру, хотя с моим компом все мгры.
В игре слишком скучное начало, что я не могу себя заставить проходить до момента, когда уже станет интересно. Видимо у кого много времени на это.
Пока из того что о игре говорят, пока что сожалею что это первая игра в которую я не смогу поиграть на пс 5. Есть напарник, который заинтересовал, есть интригующие моменты. Жду порта
Сколько же людей недовольны игрой в комментариях. Будто кто то их связал, приставил в голове пистолет, и заставляет читать все доступные новости про нее
Сколько же людей довольных игрой в комментариях. Будто кто их связал и приставал к голове пистолет и заставляет читать и отвечать на все негативные комментарии про нее пытаясь дефить игру, вместо того чтоб блаженно погрузиться в интересную игру.
.... или она не настолько интересна?
Все беды от людских ожиданий, но каждый забывает, что это лишь ИХ ожидания, другие наслаждаются игрой смеясь читая негативные выкрики
Я читаю то что мне хочется читать и комментирую то что хочу комментировать , а если моя точка зрения не совпадает с вашей то это не значит что эти новости мне нельзя читать и комментировать , разве я не прав ?
Да. Не разрабы обосрались, а игроки кторые просто хотели поиграть в игру
А сколько довольных?)