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об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 1 413 оценок

СТРИМ: Повторное погружение Starfield - нам точно станет интересно

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PlayGround.ru
Новости

Я календарь переверну, и уже не третье, а шестое сентября! Официальный релиз Starfield произошел. Свои первые впечатления об игре мы с вами уже составили, но обещали дать второй шанс. Космические приключения рыжего клона Жерара Жибера продолжаются!

Во время “раннего доступа” новинка от Bethesda показала себя не с лучшей стороны, но официальный релиз мог исправить некоторые моменты. Как и обещали на прошлой трансляции, мы вернемся в мир Starfield сегодня в 17:00. Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK и если техника не подведёт, то и на Twitch!

плеер с трансляцией появится после ее начала

Игра стала доступна этой ночью, и может нести с собой патчи первого дня. Мы установим последнюю версию русификатора, мод добавляющий DLSS и одну из полезных (из существующих на данный момент) модификаций. Сколько раз мы увидим экран загрузки? Смогут-ли не уснуть стримеры и зрители? Узнаем сегодня!

-11
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
CAN I HABE PIZZA PLS

Погружение в выгребную яму с фекалиями 🤡

9
Skorskis

повторное

8
-zotik- Skorskis

А первый раз дно не прощупали)

3
Extor Menoger -zotik-

Это как кекс. Сначало больновато потом кайфовато

0
DangerousDomenic Extor Menoger

опыт в жопу тоже опыт?

0
Anton Vasiljev DangerousDomenic

Отрицательный результат - тоже результат.

0
Ben Green

Отличные новости народ, слизь снова потекла!

3
KAMA33
Повторное погружение Starfield

Не не , без меня .

2
Кибербананька

Спасибо, конечно, но кушайте такое сами.

1
Сергей Понащенко

Патча, говорят, не было. Тобишь все тоже самое)

0
w0oozy

была загрузка утром, но толком ничего не изменилось

-1
Синий Батя
нам точно станет интересно

Нет, не станет.
Как собсна и нам.

0
TRADS80

Как нырять в воде?

0
as1c

Все просто, надо на жать на кнопку "хрен тебе, а не нырять" и игрок погрузится в сказочный и супер проработанный подводный мир с разнообразным биомом, и кучей морского контента.

1
PlatinumJack

один раз зашел послушать этих "стримеров" и могу констатировать, что на твиче самый унылый и скучнейший стример куда интересней чем это, что предлагает пг

0
ChillRocco

iXBT сегодня планирует стрим по старфилду кто в курсе ?

0
Igor Shipownik

Смотреть их стримы - себя не уважать. Виталя не играет же, а донаты читает больгую часть времени

-1
ChillRocco Igor Shipownik

Обожаю когда Виталя играет в Старфилд

0
SoRaS3

Супер.

-1
Юрец Одесса

Хорошо отображает игру, хотя с моим компом все мгры.

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

В игре слишком скучное начало, что я не могу себя заставить проходить до момента, когда уже станет интересно. Видимо у кого много времени на это.

-1
Stalker608

Пока из того что о игре говорят, пока что сожалею что это первая игра в которую я не смогу поиграть на пс 5. Есть напарник, который заинтересовал, есть интригующие моменты. Жду порта

-4
Rey Harley

Сколько же людей недовольны игрой в комментариях. Будто кто то их связал, приставил в голове пистолет, и заставляет читать все доступные новости про нее

-4
Skorskis

Сколько же людей довольных игрой в комментариях. Будто кто их связал и приставал к голове пистолет и заставляет читать и отвечать на все негативные комментарии про нее пытаясь дефить игру, вместо того чтоб блаженно погрузиться в интересную игру.

.... или она не настолько интересна?

3
w0oozy

Все беды от людских ожиданий, но каждый забывает, что это лишь ИХ ожидания, другие наслаждаются игрой смеясь читая негативные выкрики

-3
KAMA33
Сколько же людей недовольны игрой в комментариях. Будто кто то их связал, приставил в голове пистолет, и заставляет читать все доступные новости про нее

Я читаю то что мне хочется читать и комментирую то что хочу комментировать , а если моя точка зрения не совпадает с вашей то это не значит что эти новости мне нельзя читать и комментировать , разве я не прав ?

1
-zotik- w0oozy

Да. Не разрабы обосрались, а игроки кторые просто хотели поиграть в игру

0
Kot9ipa12392

А сколько довольных?)

0