Тодд Говард объяснил, почему отсутствие Starfield на PS5 - это хорошо

Microsoft поставила на Starfield, новый эксклюзив Xbox (и PC), довольно многое и надеется, что эта игра сможет отвлечь внимание потребителей от своего главного конкурента на игровом поприще — PlayStation 5.
Геймдиректор проекта Тодд Говард поддерживает эксклюзивность проекта и считает, что Starfield в умах общественности будет ассоциироваться с Xbox примерно так же, как Zelda ассоциируется со Switch.
Когда вы делаете что-то эксклюзивное, вы можете больше сосредоточиться на работе. Знаете, это и аппаратная часть и то, на чем люди играют, поэтому способность сосредоточиться на этом всегда приводит к получению лучшего результата. Конечно, вы хотите, чтобы ваши старания могло оценить, как можно большее число людей. Но наличие Xbox означает для нас легкость доступа, и меня заверили, что в эту игру сыграет больше людей, чем во что-либо, что мы когда-либо делали раньше, и это несмотря на успехи наших предыдущих проектов.
Я также думаю, что люди привязывают бренды к определенным играм. Когда вы думаете о Zelda, вы думаете о Switch, и я думаю, что бывают моменты, когда это может принести реальную пользу.
Полноценный релиз Starfield состоялся 6 сентября.
Тодд перестань стучатся в дверь задрал не будем мы покупать старфилд
Он сейчас не только Старфилд предлагает,но и всё ещё и тот самый Скайрим)) Мы просто забыли и Тодд хочет напомнить)
Пока ждешь патчей на старфилд играй в скайрим)
владельцам плойки 5 повезло, им не придётся играть в этот багнутый кусок кода, цените это, кал обошёл вас стороной
бред, тебя кто-то заставляет играть? мне вот все равно, вышло и вышло. мб когда-нибудь куплю, но в ближайшее время точно нет
Сэкономили
Слишком много он треплется
ты не понимаешь, он качает красноречие
ходит легенда, что если говорить, что всё хорошо, то всё будет хорошо
а есть еще одна легенда - если говорить, что всё вообще прекрасно, то всё будет вообще прекрасно...
....и никто ничего не заметит
что это? наверное просто показалось..
Как показывает опыт, бардом его в пати лучше не брать.
Все правильно сказал. Ps5 ассоциируется с эс эс ди. А этот симулятору загрузок создан для геймпасса, где основная цель как можно дольше провести время в игре.
там бы просто пара-секундные загрузки были на секунду короче пек-пек
Мне конечно плевать что там выходит или не выходит на пс4-пс5,но я всегда придерживался мнения что эксклюзивы это зло.Так что я желаю сонибоям что бы Starfield вышел на их платформе если они конечно сами этого хотят.
Мб выйдет через полгода год, надеюсь к тому времени починят ее
Как сонибой могу сказать, что эксклюзивы это добро. Меньше отьем ресурсов на порт, адаптированные игры под консоль, создание бренда.
Эксклюзивы -- зло, да, но они прямо или косвенно мотивируют к покупке консолей (есть опубликованные метрики на эту тему), удерживают свою же аудиторию и финансово поддерживают внутренние игростудии самого издателя. И никто из великой тройки (Sony, XBOX, Nintendo) не прекратит их делать
Эксы хорошо, когда они задействуют возможности системы + больший бюджет от платформодержателя получают. Но к Скамфилду это не относится, это фактически не самая технологичная игра с прошлого поколения, которую на отъеbись портанули на актуальные железки.
А я могу объяснить, почему отсутствие Starfield - это хорошо
Когда слышу про зельду/марио/покемоны — то возникает ассоциация с нинтендой.
Когда слышу про анчартед/гран туризму/хорайзон — с Сони, не смотря на то, что экзы портируют на ПК
Когда слышу "хало-гири-форца" — однозначная ассоциация с xBox, не смотря на то, что серии уже и на пк
Но, почему-то, когда слышу про старфилд — ассоциация просто со скукой, багами и дропом ФПС.
Да-да. Потому что Майки бабла занесли, вот почему.
сони бы не пустила этот кринжфилд на свои консоли ?
В общем, Майкрософт хорошо заплатили Беседке...
ну так то беседка принадлежит майкрософту
Ну беседка издревне еще с муровинда ближе к боксу была. Походу бесезда с детства хотела быть под майками и скайрим кстати лучше всех щел на боксе 360 чем на пс3 и даже пк.
Тем более это очень хороший аргумент в пользу покупки Бокса, особенно учитывая системные требования Старфилда
Давай патчи лепи может хоть чуть чуть лучше будет твой (шедевр) а не можешь то выпей яду
Тодд Говард может быть свой рояль уже захлопнул, писи, не писи, а минералы между загрузками в 2023 году добывать надо в кинематографичном фпс-е
Alooo мужик кинь патча нам..
когда это может принести реальную пользу - какую еще реальную пользу , че за бред ? как же раздражают эти бредни пиар акций ..
"реальную пользу для компаний" - он так хотел сказать)
Типа люди купят платформу, на которую выпускают нашумевший тайтл 🤷♂️
Так он об этом говорил давно, зачем новость повторять?
Отсутствие ПС5 очень выгодно на самом деле, теперь любой хейт в сторону игры можно просто "бомбящем сонибоем" оправдать. А, не сонибой? Ну значит бомбящий фанатик БГ3. Третьего не дано.
1 миллион игроков, для игры за 200-500 миллионов и 8 лет разработки - Тоже очень хорошо. А кинцольщики сосони пусть играют свои конченные фантазии, спудимены, росомахи и прочие стеллар блейды с ронинами.
Потому что оптимизировать еще и там свой тоддач не очень то охота. с 30 фпс на хубоксе и картах 30-40 модели. Это победа. Тод превзошел себя и пробил очередное дно. Про пустой мир даже говорить не хочется.
Я не хочу думать об XBOX в таком ключе. Пусть мне и PlayStaion больше по душе, однако когда я думаю об XBOX у меня не возникает паршивых ассоциаций.
Теперь видимо будут.
поправлю
Тодд Говард объяснил, почему отсутствие Starfield - это хорошо
имхо этот не тот флагман и лицо платформы, которым можно гордиться.
Ждëм ответ Сони, где они рады, что этого мусора у них нет.
больше проданных xбокс
И он абсолютно прав.
особенно срач сонибоев по этому поводу нравится
Согласен, но надо было пойти ещё дальше и выпустить старфилд только на хбокс
На свич)
Даже на хбокс не выпускать, выпустить под него отдельную консоль.
Только на Series S