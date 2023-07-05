Утечка: новые скриншоты из последнего билда Starfield

Не так давно Bethesda Softworks провела довольно развернутую презентацию Starfield. Разработчики показали массивную часть игрового процесса и раскрыли множество деталей самой ожидаемой ролевой игры этого года, однако от утечки их это не спасло. В открытый доступ слили несколько изображений из еще незаконченного билда Starfield.
Опубликованные скриншоты содержат полную демонстрацию пользовательского интерфейса Starfield во время игры. Также в утечку попал экран загрузки. На первый взгляд утечка кажется малозначительной, однако её источник утверждает, что у него есть полный доступ к одному из последних билдов игры. По словам автора утечки, он запустил Starfield на ПК и пока не намерен раскрывать все особенности игры, включая производительность в его версии. При этом он не исключает, что через какое-то время может поделиться большим количеством скриншотов из игры и раскрыть файловую структуру проекта.
Starfield выходит уже 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X. Новая презентация игры может состояться на Gamescom 2023, где подтверждено участие Bethesda.
Такое ощущение, что 90% новостей про Старфилд. К чему этот искусственный интерес? Или вам за это платят?
Ну здравствуйте, текстуры Обливиона, как же я по вам скучал.
Ощущение, что играли на монике 720р, сделали скриншот и этот скриншот сфоткали на телефон 10 летней давности ))
Ну всё, я вижу Калаш!!! Значит будет достойная игра! )))))))))))))))
Блин реально.
А как же удалить всё русское из игры.
Как то мыльновато,я бы сказал даже очень блин мыльновато.
Как же отвратительно он держит оружие, ну наняли бы нормальных аниматоров. Моделька калаша тоже тонкая какая-то. Стыд и срам