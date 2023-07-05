Starfield 06.09.2023
8 590 оценок

Утечка: новые скриншоты из последнего билда Starfield

©
Gutsz
Новости

Не так давно Bethesda Softworks провела довольно развернутую презентацию Starfield. Разработчики показали массивную часть игрового процесса и раскрыли множество деталей самой ожидаемой ролевой игры этого года, однако от утечки их это не спасло. В открытый доступ слили несколько изображений из еще незаконченного билда Starfield.

Опубликованные скриншоты содержат полную демонстрацию пользовательского интерфейса Starfield во время игры. Также в утечку попал экран загрузки. На первый взгляд утечка кажется малозначительной, однако её источник утверждает, что у него есть полный доступ к одному из последних билдов игры. По словам автора утечки, он запустил Starfield на ПК и пока не намерен раскрывать все особенности игры, включая производительность в его версии. При этом он не исключает, что через какое-то время может поделиться большим количеством скриншотов из игры и раскрыть файловую структуру проекта.

Starfield выходит уже 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X. Новая презентация игры может состояться на Gamescom 2023, где подтверждено участие Bethesda.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
RomanV87

Такое ощущение, что 90% новостей про Старфилд. К чему этот искусственный интерес? Или вам за это платят?

4
StarfieJId

Ну здравствуйте, текстуры Обливиона, как же я по вам скучал.

3
dangerous_beast

Ощущение, что играли на монике 720р, сделали скриншот и этот скриншот сфоткали на телефон 10 летней давности ))

2
askazanov

Ну всё, я вижу Калаш!!! Значит будет достойная игра! )))))))))))))))

2
РикоЧико

Блин реально.

А как же удалить всё русское из игры.

1
AndruhaGruz

Как то мыльновато,я бы сказал даже очень блин мыльновато.

0
Sickofitall

Как же отвратительно он держит оружие, ну наняли бы нормальных аниматоров. Моделька калаша тоже тонкая какая-то. Стыд и срам

0