Утечка: новые скриншоты из последнего билда Starfield ©

Не так давно Bethesda Softworks провела довольно развернутую презентацию Starfield. Разработчики показали массивную часть игрового процесса и раскрыли множество деталей самой ожидаемой ролевой игры этого года, однако от утечки их это не спасло. В открытый доступ слили несколько изображений из еще незаконченного билда Starfield.

Опубликованные скриншоты содержат полную демонстрацию пользовательского интерфейса Starfield во время игры. Также в утечку попал экран загрузки. На первый взгляд утечка кажется малозначительной, однако её источник утверждает, что у него есть полный доступ к одному из последних билдов игры. По словам автора утечки, он запустил Starfield на ПК и пока не намерен раскрывать все особенности игры, включая производительность в его версии. При этом он не исключает, что через какое-то время может поделиться большим количеством скриншотов из игры и раскрыть файловую структуру проекта.

Starfield выходит уже 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X. Новая презентация игры может состояться на Gamescom 2023, где подтверждено участие Bethesda.