В сети появился полный список достижений Starfield

По мере приближения даты выхода Starfield геймеры все больше и больше сгорают от нетерпения. Недавно благодаря PlayStationSize в Twitter и Insider Gaming появилась информация о полном списке достижений для долгожданной игры.
Достижения дают некоторое представление о геймплее и сюжетной линии Starfield. Однако важно отметить, что в них содержатся спойлеры, поэтому будьте осторожны, если не хотите, чтобы какие-либо подробности были раскрыты до начала игры.
Starfield выйдет 6 сентября для Xbox, ПК и Xbox Game Pass. Игроки с ранним доступом смогут начать играть в игру на пять дней раньше - 1 сентября.
Список достижений включает в себя различные задачи и этапы, которые игрокам предстоит пройти, исследуя космические просторы в игре. В качестве примера можно привести выполнение таких специфических миссий, как "A Legacy Forged", "All That Money Can Buy" и "High Price to Pay". Есть также достижения, связанные с достижением определенных уровней, вступлением во фракции, строительством аванпостов, сбором ресурсов и налаживанием отношений с компаньонами.
Чтобы продвигаться по игре, игрокам придется выполнять задания, уничтожать врагов, посещать различные звездные системы, модифицировать свои корабли, собирать ресурсы и многое другое. Широкий спектр достижений отражает глубину и увлекательность игры Starfield.
Теперь, когда игра доступна для предварительной загрузки на Xbox Series X|S, игроки могут подготовиться к приключениям, которые ждут их в Starfield. Не забывайте, что перечисленные выше достижения - это лишь краткий взгляд на игру, и, возможно, в этой долгожданной ролевой игре, посвященной исследованию космоса, вас ждут еще больше сюрпризов.
- A Legacy Forged – завершите “A Legacy Forged”
- All That Money Can Buy – завершите “All That Money Can Buy”
- Entangled – завершите “Entangled”
- Executive Level – завершите “Executive Level”
- Further Into the Unknown – завершите “Further Into the Unknown”
- Guilty Parties – завершите “Guilty Parties”
- High Price to Pay – завершите “High Price to Pay”
- In Their Footsteps – завершите “In Their Footsteps”
- Into the Unknown – завершите “Into the Unknown”
- Legacy’s End – завершите “Legacy’s End”
- One Giant Leap – завершите “One Giant Leap”
- Surgical Strike – завершите “Surgical Strike”
- The Best There Is – завершите “The Best There Is”
- The Devils You Now – завершите “The Devils You Know”
- The Hammer Falls – завершите “The Hammer Falls”
- Unearthed – завершите “Unearthed”
- Dust Off – получите уровень 5
- Traveler – получите уровень 10
- Elite – получите уровень 25
- Space Opera – получите уровень 50
- Reach for the Stars – получите уровень 100
- Back to the Grind – присоединитесь к Ryujin Industries
- Deputized – присоединитесь к Freestar Rangers
- One Small Step – присоединитесь к Constellation
- Rook Meets King – присоединитесь к Crimson Fleet
- Supra et Ultra – присоединитесь к UC Vanguard
- For All, Into the Starfield – впервые войдите в космическое пространство
- Home Sweet Home – постройте аванпост
- Shipping Magnate – соедините 5 аванпостов карго-системой
- I Use Them For Smuggling – удачно перевезите контрабанду
- Chief Engineer – измените корабль
- Fleet Commander – соберите 10 кораблей
- Another Bug Hunt – уничтожьте 300 существ
- Boots on the Ground – приземлитесь на 100 планет
- The Stars My Destination – посетите все звёздные системы
- Stellar Cartography – посетите 20 звёздных систем
- Cyber Jockey – обойдите 50 цифровых замков
- Dark Matter – уничтожьте 300 человеческих врагов
- Fixer – завершите 30 активностей
- Privateer – завершите 30 заданий типа Terminal или Misc. Missions
- INdustrialist – произведите 500 ресурсов на аванпостах
- Jacked In – взломайте 50 компьютеров
- Life Begate Life – соберите 500 ресурсов органического типа
- Replicator – создайте 100 предметов
- Rock Collection – соберите 500 ресурсов неорганического типа
- Soldier of Fortune – 50 раз модифицируйте оружие
- Thirst for Knowledge – прочитайте 20 журналов с навыками
- War of Angels – соберите 20 квантовых эссенций
- The Family You Choose – пополните команду 10 отдельными компаньонами
- Starcrossed – достигните максимального уровня отношений с компаньоном
Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Хм, почему то нет ачивки для задротов - посетить все 1000 планет за одно прохождение
А сто это мало?))
Фоллаут 4 в космосе 1 в 1 судя по ачивкам, плохо или хорошо хз
Грядет нечто) тысячи заданий принеси подай.
Трейнер всё исправит. )))