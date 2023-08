В сети появился полный список достижений Starfield ©

По мере приближения даты выхода Starfield геймеры все больше и больше сгорают от нетерпения. Недавно благодаря PlayStationSize в Twitter и Insider Gaming появилась информация о полном списке достижений для долгожданной игры.

Достижения дают некоторое представление о геймплее и сюжетной линии Starfield. Однако важно отметить, что в них содержатся спойлеры, поэтому будьте осторожны, если не хотите, чтобы какие-либо подробности были раскрыты до начала игры.

Starfield выйдет 6 сентября для Xbox, ПК и Xbox Game Pass. Игроки с ранним доступом смогут начать играть в игру на пять дней раньше - 1 сентября.

Список достижений включает в себя различные задачи и этапы, которые игрокам предстоит пройти, исследуя космические просторы в игре. В качестве примера можно привести выполнение таких специфических миссий, как "A Legacy Forged", "All That Money Can Buy" и "High Price to Pay". Есть также достижения, связанные с достижением определенных уровней, вступлением во фракции, строительством аванпостов, сбором ресурсов и налаживанием отношений с компаньонами.

Чтобы продвигаться по игре, игрокам придется выполнять задания, уничтожать врагов, посещать различные звездные системы, модифицировать свои корабли, собирать ресурсы и многое другое. Широкий спектр достижений отражает глубину и увлекательность игры Starfield.

Теперь, когда игра доступна для предварительной загрузки на Xbox Series X|S, игроки могут подготовиться к приключениям, которые ждут их в Starfield. Не забывайте, что перечисленные выше достижения - это лишь краткий взгляд на игру, и, возможно, в этой долгожданной ролевой игре, посвященной исследованию космоса, вас ждут еще больше сюрпризов.

Спойлер

A Legacy Forged – завершите “A Legacy Forged”

– завершите “A Legacy Forged” All That Money Can Buy – завершите “All That Money Can Buy”

– завершите “All That Money Can Buy” Entangled – завершите “Entangled”

– завершите “Entangled” Executive Level – завершите “Executive Level”

– завершите “Executive Level” Further Into the Unknown – завершите “Further Into the Unknown”

– завершите “Further Into the Unknown” Guilty Parties – завершите “Guilty Parties”

– завершите “Guilty Parties” High Price to Pay – завершите “High Price to Pay”

– завершите “High Price to Pay” In Their Footsteps – завершите “In Their Footsteps”

– завершите “In Their Footsteps” Into the Unknown – завершите “Into the Unknown”

– завершите “Into the Unknown” Legacy’s End – завершите “Legacy’s End”

– завершите “Legacy’s End” One Giant Leap – завершите “One Giant Leap”

– завершите “One Giant Leap” Surgical Strike – завершите “Surgical Strike”

– завершите “Surgical Strike” The Best There Is – завершите “The Best There Is”

– завершите “The Best There Is” The Devils You Now – завершите “The Devils You Know”

– завершите “The Devils You Know” The Hammer Falls – завершите “The Hammer Falls”

– завершите “The Hammer Falls” Unearthed – завершите “Unearthed”

– завершите “Unearthed” Dust Off – получите уровень 5

– получите уровень 5 Traveler – получите уровень 10

– получите уровень 10 Elite – получите уровень 25

– получите уровень 25 Space Opera – получите уровень 50

– получите уровень 50 Reach for the Stars – получите уровень 100

– получите уровень 100 Back to the Grind – присоединитесь к Ryujin Industries

– присоединитесь к Ryujin Industries Deputized – присоединитесь к Freestar Rangers

– присоединитесь к Freestar Rangers One Small Step – присоединитесь к Constellation

– присоединитесь к Constellation R ook Meets King – присоединитесь к Crimson Fleet

– присоединитесь к Crimson Fleet Supra et Ultra – присоединитесь к UC Vanguard

– присоединитесь к UC Vanguard For All, Into the Starfield – впервые войдите в космическое пространство

– впервые войдите в космическое пространство Home Sweet Home – постройте аванпост

– постройте аванпост Shipping Magnate – соедините 5 аванпостов карго-системой

– соедините 5 аванпостов карго-системой I Use Them For Smuggling – удачно перевезите контрабанду

– удачно перевезите контрабанду Chief Engineer – измените корабль

– измените корабль Fleet Commander – соберите 10 кораблей

– соберите 10 кораблей Another Bug Hunt – уничтожьте 300 существ

– уничтожьте 300 существ Boots on the Ground – приземлитесь на 100 планет

– приземлитесь на 100 планет The Stars My Destination – посетите все звёздные системы

– посетите все звёздные системы Stellar Cartography – посетите 20 звёздных систем

– посетите 20 звёздных систем Cyber Jockey – обойдите 50 цифровых замков

– обойдите 50 цифровых замков Dark Matter – уничтожьте 300 человеческих врагов

– уничтожьте 300 человеческих врагов Fixer – завершите 30 активностей

– завершите 30 активностей Privateer – завершите 30 заданий типа Terminal или Misc. Missions

– завершите 30 заданий типа Terminal или Misc. Missions INdustrialist – произведите 500 ресурсов на аванпостах

– произведите 500 ресурсов на аванпостах Jacked In – взломайте 50 компьютеров

– взломайте 50 компьютеров Life Begate Life – соберите 500 ресурсов органического типа

– соберите 500 ресурсов органического типа Replicator – создайте 100 предметов

– создайте 100 предметов Rock Collection – соберите 500 ресурсов неорганического типа

– соберите 500 ресурсов неорганического типа Soldier of Fortune – 50 раз модифицируйте оружие

– 50 раз модифицируйте оружие Thirst for Knowledge – прочитайте 20 журналов с навыками

– прочитайте 20 журналов с навыками War of Angels – соберите 20 квантовых эссенций

– соберите 20 квантовых эссенций The Family You Choose – пополните команду 10 отдельными компаньонами

– пополните команду 10 отдельными компаньонами Starcrossed – достигните максимального уровня отношений с компаньоном

Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.