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Starfield 06.09.2023
7.9 671 оценка

В сети появился полный список достижений Starfield

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butcher69
Новости

По мере приближения даты выхода Starfield геймеры все больше и больше сгорают от нетерпения. Недавно благодаря PlayStationSize в Twitter и Insider Gaming появилась информация о полном списке достижений для долгожданной игры.

Достижения дают некоторое представление о геймплее и сюжетной линии Starfield. Однако важно отметить, что в них содержатся спойлеры, поэтому будьте осторожны, если не хотите, чтобы какие-либо подробности были раскрыты до начала игры.

Starfield выйдет 6 сентября для Xbox, ПК и Xbox Game Pass. Игроки с ранним доступом смогут начать играть в игру на пять дней раньше - 1 сентября.

Список достижений включает в себя различные задачи и этапы, которые игрокам предстоит пройти, исследуя космические просторы в игре. В качестве примера можно привести выполнение таких специфических миссий, как "A Legacy Forged", "All That Money Can Buy" и "High Price to Pay". Есть также достижения, связанные с достижением определенных уровней, вступлением во фракции, строительством аванпостов, сбором ресурсов и налаживанием отношений с компаньонами.

Чтобы продвигаться по игре, игрокам придется выполнять задания, уничтожать врагов, посещать различные звездные системы, модифицировать свои корабли, собирать ресурсы и многое другое. Широкий спектр достижений отражает глубину и увлекательность игры Starfield.

Теперь, когда игра доступна для предварительной загрузки на Xbox Series X|S, игроки могут подготовиться к приключениям, которые ждут их в Starfield. Не забывайте, что перечисленные выше достижения - это лишь краткий взгляд на игру, и, возможно, в этой долгожданной ролевой игре, посвященной исследованию космоса, вас ждут еще больше сюрпризов.

Спойлер
  • A Legacy Forged – завершите “A Legacy Forged”
  • All That Money Can Buy – завершите “All That Money Can Buy”
  • Entangled – завершите “Entangled”
  • Executive Level – завершите “Executive Level”
  • Further Into the Unknown – завершите “Further Into the Unknown”
  • Guilty Parties – завершите “Guilty Parties”
  • High Price to Pay – завершите “High Price to Pay”
  • In Their Footsteps – завершите “In Their Footsteps”
  • Into the Unknown – завершите “Into the Unknown”
  • Legacy’s End – завершите “Legacy’s End”
  • One Giant Leap – завершите “One Giant Leap”
  • Surgical Strike – завершите “Surgical Strike”
  • The Best There Is – завершите “The Best There Is”
  • The Devils You Now – завершите “The Devils You Know”
  • The Hammer Falls – завершите “The Hammer Falls”
  • Unearthed – завершите “Unearthed”
  • Dust Off – получите уровень 5
  • Traveler – получите уровень 10
  • Elite – получите уровень 25
  • Space Opera – получите уровень 50
  • Reach for the Stars – получите уровень 100
  • Back to the Grind – присоединитесь к Ryujin Industries
  • Deputized – присоединитесь к Freestar Rangers
  • One Small Step – присоединитесь к Constellation
  • Rook Meets King – присоединитесь к Crimson Fleet
  • Supra et Ultra – присоединитесь к UC Vanguard
  • For All, Into the Starfield – впервые войдите в космическое пространство
  • Home Sweet Home – постройте аванпост
  • Shipping Magnate – соедините 5 аванпостов карго-системой
  • I Use Them For Smuggling – удачно перевезите контрабанду
  • Chief Engineer – измените корабль
  • Fleet Commander – соберите 10 кораблей
  • Another Bug Hunt – уничтожьте 300 существ
  • Boots on the Ground – приземлитесь на 100 планет
  • The Stars My Destination – посетите все звёздные системы
  • Stellar Cartography – посетите 20 звёздных систем
  • Cyber Jockey – обойдите 50 цифровых замков
  • Dark Matter – уничтожьте 300 человеческих врагов
  • Fixer – завершите 30 активностей
  • Privateer – завершите 30 заданий типа Terminal или Misc. Missions
  • INdustrialist – произведите 500 ресурсов на аванпостах
  • Jacked In – взломайте 50 компьютеров
  • Life Begate Life – соберите 500 ресурсов органического типа
  • Replicator – создайте 100 предметов
  • Rock Collection – соберите 500 ресурсов неорганического типа
  • Soldier of Fortune – 50 раз модифицируйте оружие
  • Thirst for Knowledge – прочитайте 20 журналов с навыками
  • War of Angels – соберите 20 квантовых эссенций
  • The Family You Choose – пополните команду 10 отдельными компаньонами
  • Starcrossed – достигните максимального уровня отношений с компаньоном

Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Сетеш

Хм, почему то нет ачивки для задротов - посетить все 1000 планет за одно прохождение

2
-zotik-

А сто это мало?))

2
evil_capcha

Фоллаут 4 в космосе 1 в 1 судя по ачивкам, плохо или хорошо хз

2
-zotik-

Грядет нечто) тысячи заданий принеси подай.

1
askazanov

Трейнер всё исправит. )))

0