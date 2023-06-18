Starfield 06.09.2023
8 553 оценки

В Starfield обнаружили блюда из червей и инопланетных жуков

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Саня Цукино Усаги

Во время презентации Starfield Direct Тодд Говард упоминал, что команда одержима едой, уделив в презентации особое внимание съестному снаряжению главного героя игры. И действительно, словам об одержимости едой можно верить - блюда в играх Bethesda всегда выглядели аппетитно, особенно вспоминая The Elder Scrolls V: Skyrim.

Блюда из Starifeld выглядят красиво и стилизованно - продукция упакована в реалистичные герметичные пакетики, подобные тем, в которых хранится еда на Международной Космической Станции. Но некоторые съестные припасы вызывают вопросы.

Аппетитные обжаренные жуки в Starfield
Аппетитные обжаренные жуки в Starfield

Так, Bethesda продемонстрировала странное блюда под названием Trilo Bites, которое выглядит как 6 крупных жуков оранжевого цвета на тарелке с горкой из сливочного масла. Описание блюда звучит следующим образом:

Небольшие обжаренные инопланетные членистоногие, подаваемые вместе со взбитым сливочным маслом.

Из этого описания можно понять, что в кухню жителей Объединённых Колоний, игрового мира Starfield, активно входят инопланетные блюда. Но это ещё не вся странная еда.

На одном из концепт-артов можно увидеть герметичные пакетики с едой от производителя Full Food, содержащие червей. Блюда из червей звучит далеко не аппетитно и подошли бы скорее вселенной Fallout, где из-за нехватки еды люди едят что попало, но такой тип еды для игры про будущее вполне оправдан: В реальном мире человечество ищет альтернативные способы питания для борьбы с голодом, которые включают в себя изготовление синтетического мясо (которое также появится в Starfield) и переход к употребление в пищу специально выращенных беспозвоночных - личинок, червей и жуков.

На данный момент употребление насекомых и червей в пищу по большей части относится к экзотической азиатской кухне. Более того, многие люди, особенно в западных странах, находят факт употребления насекомых отвратительным. Тем не менее уже сейчас некоторые корма для животных включают в себя личинки мух (выращенные в специальных стерильных лабораториях), а некоторые страны, такие как Япония, обращают своё внимание на постепенное введение практики поедания насекомых в массы. В настоящее время известны также некоторые старт-апы практикующие создание еды из насекомых, например, бургеров.

По всей видимости во вселенной Starfield употребление в пищу жуков и червей перестало быть табу, и вошло в норму - в продаже стали появляться блюда из червей, жуков и личинок, которые игрок сможет спокойно употреблять в пищу.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Саня Цукино Усаги

Eat bugs

3
Oscilograf

Личинка и точка.

2
Aellie

Не жалко и почку.

1
warp 37

Подобное было в Mothership Zeta и что?

0
Саня Цукино Усаги

В Mothership Zeta кальмары и черви были пищей инопланетной расы "Чужие", а не основным рационом человека, выпуском которого занимаются корпорации

-1
warp 37 Саня Цукино Усаги

Ну так естественно, ведь Fallout - Земля, а Starfield - космос. А тут аж целая новость!

0
Аристов--Черный

В печальном будущем, где людям приходится жрать всякую дрянь, будут в ходу полуфабрикаты. И "блюда из червей и жуков" будут похожи на червей и жуков так же, как сейчас бургер похож на корову.

А забавно, чё это фантасты так на насекомых повернулись? В сравнении с традиционными продуктами питания, пища из насекомых - удовольствие дорогое. Тут скорее тупые мажоры начнут эту хрень есть с умным видом, чтобы выделиться из "серой массы". Ну как всякие веганы, "без-глютенщики", сыроеды и прочие гастрономические девианты.

Распространение физ.растворов и стимуляторов для пищеварительной системы - вот будущее:))))

0
Executor666

Новость, достойная истинных фанатов.

0
Awareness of greatness

Это чем будет игра

-1