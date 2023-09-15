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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 818 оценок

Видеокарты AMD превосходят NVIDIA в Starfield благодаря архитектуре

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monk70
Новости

Когда Starfield стала доступна, многие тесты показали превосходство AMD над оборудованием NVIDIA. ChipsAndCheese решили углубиться в производительность Starfield и выяснить, почему игра работает именно так. Чтобы получить надежные результаты, ChipsAndCheese проанализировала сцену, используя Nsight Graphics от Nvidia и профилировщик графического процессора Radeon от AMD.

ChipsAndCheese подтвердили, что в более низких разрешениях AMD Radeon RX 7900XTX быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 4090. Однако при разрешении 4K высокопроизводительный графический процессор NVIDIA сумел сократить разрыв.

В основном это связано с архитектурным преимуществом AMD (в этой конкретной игре) над графическими процессорами NVIDIA. Это не имеет ничего общего с драйверами, мощностью графических процессоров NVIDIA или чем-то в этом роде. Графические процессоры NVIDIA работают именно так, как должны, и с ними все в порядке.

Чтобы упростить задачу, как объяснил mikereysalo на Reddit, AMD выбрала для своих графических процессоров меньшее количество ядер с большими регистрами файлов, что означает, что графический процессор может отслеживать больше потоков на одно ядро. Таким образом, в Starfield это приводит к увеличению заполняемости.

С другой стороны, NVIDIA выбрала больше ядер с меньшими регистрами файлов, чтобы воспользоваться преимуществами параллелизма. Однако в конечном итоге это приводит к снижению занятости, и в данном конкретном случае это может привести к снижению производительности.

AMD также получает выгоду от более высокой пропускной способности кэша L2, поскольку у нее меньший кэш L2. С другой стороны, у NVIDIA больший кеш L2, но с меньшей пропускной способностью.

Короче говоря, NVIDIA ничего не может сделать, чтобы улучшить производительность в этой игре. Единственное, что смогла сделать зеленая команда, — это включить reBAR, что принесло прирост производительности на 5%. Однако не стоит ожидать каких-либо дополнительных серьезных улучшений производительности.

Теперь вы знаете, почему Starfield лучше работает на оборудовании AMD.

-1
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Fer Sam

АмД превосходит благодаря что спонсором игры является компания АМДДДДДДДДДДДДДДДДД

5
Mimocrocodil

Чушь. Просто АМД занесли Тодду денег, вот потому лучше и работает. Занесли бы Нвидиа - работало бы лучше у них, а АМД сосали бы.

4
luVol

Нвидия если и заносили денег, то это время уже прошло. К тому же нвидия очень жадные и смысла им заносить нету, когда с их видеокартами абсолютное большинство. Разработчики когда разрабатывают игры должны думать о её работе у большинства или делать какой-то виде, что думали о них

-1
rei_nyasha

хреново работает везде, потому что индусы тодда не оптимизировали полигонаж моделек

графон хуже киберпанка, да еще и требует карт, которые еще не вышли

2
Dry2Ice

По-моему графон очень даже. Игра с завидной частотой генерирует красивые виды, да и детализация мое почтение. Если бы не горные ландшафты, которые сбежали из нью вегаса и приличное количество картонных лиц, то вообще к графике не придраться.

Да и хуже киберпанка можно сказать про каждую вторую если не первую игру. У киберпанка отличный графон для игры в открытом мире, даже несмотря на тут и там встречающиеся шкальные текстуры и модели мелкого окружения. Но иначе он на прошлом поколении бы не запустился.

-2
A E

вот оно как бывает если игры оптимизируются под конкретное железо..

1
Maksimus161rus

Почему не может сделали поддержку длсс получила

1
жифорсник

Просто красная игра

1
Usurper

Не знаю чего все разнылись про производительность. Она типичная для Бетесды или даже чуть лучше. Какая система выдавала больше 45 фпс в центре Бостона в Фоллаут 4 на релизе?

0
Яков Будников

помню как обливион на моем стареньком семпроне и ati radeon 2600hd шла в 20-30 фпс на средне низких на релизе, во времена были..

1
Extor Menoger

Напоминает видос сталкаша почему пс 5 быстрее иксбокса

0
TheNikolay00

Какое резюме было у эксперта?

0
Extor Menoger TheNikolay00

можешь сам глянуть

0
Эдик Писюкович

Эксперт не объяснил, почему плохая производительность ещё и на амд картах?

0
EvgeniiV
0
вупсич пупсич

Их эти войны красных и зеленых.
Собрал недавно кудахтер на интеле и инвидиа, все кому не лень говорят "А зачем???" Ведь красные дешевле и лучше. Ох щет мен ватафак. Какого черта я как потребитель должен выбирать красных только потому что они дешевле и лучше. Тем более "второй" аргумент для меня ничем не подкреплен. Смотреть неделями тесты и анализировать явно не для меня.
Я вставил проц, поставил башню, всунул оперативку и видеокарту - мама мне всё обновила сама. Я максимум еще поставил нвидиа експоренс и всё.

0
BenevolentPierce

А чë ещё стоило ожидать от этих продажных мра зей из бехезды и ... ¯\_(ツ)_/¯

0
MunchkiN 616

раньше говорили что если нвидиа спонсировала игру то оптимизации нет. сейчас амд спонсировала игру оптимизации нет. пек-пек

0