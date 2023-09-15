Видеокарты AMD превосходят NVIDIA в Starfield благодаря архитектуре

Когда Starfield стала доступна, многие тесты показали превосходство AMD над оборудованием NVIDIA. ChipsAndCheese решили углубиться в производительность Starfield и выяснить, почему игра работает именно так. Чтобы получить надежные результаты, ChipsAndCheese проанализировала сцену, используя Nsight Graphics от Nvidia и профилировщик графического процессора Radeon от AMD.
ChipsAndCheese подтвердили, что в более низких разрешениях AMD Radeon RX 7900XTX быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 4090. Однако при разрешении 4K высокопроизводительный графический процессор NVIDIA сумел сократить разрыв.
В основном это связано с архитектурным преимуществом AMD (в этой конкретной игре) над графическими процессорами NVIDIA. Это не имеет ничего общего с драйверами, мощностью графических процессоров NVIDIA или чем-то в этом роде. Графические процессоры NVIDIA работают именно так, как должны, и с ними все в порядке.
Чтобы упростить задачу, как объяснил mikereysalo на Reddit, AMD выбрала для своих графических процессоров меньшее количество ядер с большими регистрами файлов, что означает, что графический процессор может отслеживать больше потоков на одно ядро. Таким образом, в Starfield это приводит к увеличению заполняемости.
С другой стороны, NVIDIA выбрала больше ядер с меньшими регистрами файлов, чтобы воспользоваться преимуществами параллелизма. Однако в конечном итоге это приводит к снижению занятости, и в данном конкретном случае это может привести к снижению производительности.
AMD также получает выгоду от более высокой пропускной способности кэша L2, поскольку у нее меньший кэш L2. С другой стороны, у NVIDIA больший кеш L2, но с меньшей пропускной способностью.
Короче говоря, NVIDIA ничего не может сделать, чтобы улучшить производительность в этой игре. Единственное, что смогла сделать зеленая команда, — это включить reBAR, что принесло прирост производительности на 5%. Однако не стоит ожидать каких-либо дополнительных серьезных улучшений производительности.
Теперь вы знаете, почему Starfield лучше работает на оборудовании AMD.
АмД превосходит благодаря что спонсором игры является компания АМДДДДДДДДДДДДДДДДД
Чушь. Просто АМД занесли Тодду денег, вот потому лучше и работает. Занесли бы Нвидиа - работало бы лучше у них, а АМД сосали бы.
Нвидия если и заносили денег, то это время уже прошло. К тому же нвидия очень жадные и смысла им заносить нету, когда с их видеокартами абсолютное большинство. Разработчики когда разрабатывают игры должны думать о её работе у большинства или делать какой-то виде, что думали о них
хреново работает везде, потому что индусы тодда не оптимизировали полигонаж моделек
графон хуже киберпанка, да еще и требует карт, которые еще не вышли
По-моему графон очень даже. Игра с завидной частотой генерирует красивые виды, да и детализация мое почтение. Если бы не горные ландшафты, которые сбежали из нью вегаса и приличное количество картонных лиц, то вообще к графике не придраться.
Да и хуже киберпанка можно сказать про каждую вторую если не первую игру. У киберпанка отличный графон для игры в открытом мире, даже несмотря на тут и там встречающиеся шкальные текстуры и модели мелкого окружения. Но иначе он на прошлом поколении бы не запустился.
вот оно как бывает если игры оптимизируются под конкретное железо..
Почему не может сделали поддержку длсс получила
Просто красная игра
Не знаю чего все разнылись про производительность. Она типичная для Бетесды или даже чуть лучше. Какая система выдавала больше 45 фпс в центре Бостона в Фоллаут 4 на релизе?
помню как обливион на моем стареньком семпроне и ati radeon 2600hd шла в 20-30 фпс на средне низких на релизе, во времена были..
Напоминает видос сталкаша почему пс 5 быстрее иксбокса
Какое резюме было у эксперта?
можешь сам глянуть
Эксперт не объяснил, почему плохая производительность ещё и на амд картах?
Их эти войны красных и зеленых.
Собрал недавно кудахтер на интеле и инвидиа, все кому не лень говорят "А зачем???" Ведь красные дешевле и лучше. Ох щет мен ватафак. Какого черта я как потребитель должен выбирать красных только потому что они дешевле и лучше. Тем более "второй" аргумент для меня ничем не подкреплен. Смотреть неделями тесты и анализировать явно не для меня.
Я вставил проц, поставил башню, всунул оперативку и видеокарту - мама мне всё обновила сама. Я максимум еще поставил нвидиа експоренс и всё.
А чë ещё стоило ожидать от этих продажных мра зей из бехезды и ... ¯\_(ツ)_/¯
раньше говорили что если нвидиа спонсировала игру то оптимизации нет. сейчас амд спонсировала игру оптимизации нет. пек-пек