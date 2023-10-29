В Steam стал доступен бесплатный первый эпизод первого сезона тактической стратегии Stargate: Timekeepers

Тактическая стратегия, в которой вы возглавляете команду специалистов, проходя через кампанию с оригинальным сюжетом, основанным на вселенной «Звёздные врата: SG-1».

Stargate: Timekeepers отходит от основного сюжета Stargate SG-1, чтобы создать оригинальную историю, развивающуюся на протяжении 14 миссий. Ваше приключение начинается во время Битвы за Антарктиду, где командир Ева Маккейн и её команда поддерживают SG-1 против флота Анубиса.

Команда отправляется за линии врага, где им предстоит разработать идеальный план, чтобы раскрыть тайну временной петли и справить с угрозой, которая исходит от Гоа'улдов.