В Steam стал доступен бесплатный первый эпизод первого сезона тактической стратегии Stargate: Timekeepers

В Steam доступен бесплатный эпизод первого сезона Stargate: Timekeepers. Также теперь доступны предварительные заказы на стелс-игру в стиле «коммандос», созданную Slitherine в официальном сотрудничестве с Amazon MGM Studios.
Stargate: Timekeepers переносит игроков в самое сердце вселенной Stargate SG-1, где им предстоит провести команду специалистов через захватывающую кампанию, полную истории и приключений. Первый эпизод погружает игроков в душераздирающий хаос битвы за Антарктиду, где доблестная Ева Маккейн объединяется для преодоления коварных испытаний в попытке остановить смертоносных воинов Кулла.
Персонажи занимают центральное место в Stargate: Timekeepers, каждый из которых обладает уникальным набором навыков, которые можно использовать для преодоления препятствий, врагов и внутриигровых головоломок. Каждый эпизод тактической игры в реальном времени требует тщательного планирования и умелого использования навыков, при этом игроку, скорее всего, потребуется больше скрытности, чем стрельбы из оружия.
Stargate: Timekeepers будет разделена на две части: первую часть первого сезона и вторую часть первого сезона, причем каждый сегмент будет содержать семь эпизодов. Каждый отдельный эпизод представляет собой полноценную однопользовательскую миссию. Игроки, купившие Stargate: Timekeepers, получат полный доступ ко всем эпизодам первого сезона по мере их появления.
Stargate: Timekeepers выйдет 12 декабря 2023 года.
что мешает дать ссылку на нормальный видеоплеер? а не ваше это подобие...не хочу выражаться
Да чего вы к плееру постоянно придираетесь? Нормальный плеер, хорошая картинка. Есть кнопки старт/пауза, управления громкостью, полноэкранного режима. Что не так?