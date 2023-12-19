Новая игра от авторов Green Hell получила официальное название StarRupture: раскрыты новые подробности

Разработчик Green Hell компания Creepy Jar раскрыла официальное название своей грядущей научно-фантастической игры на выживание, и это название - StarRupture.

По словам арт-директора Кшистофа Квятека, StarRupture была впервые представлена в рамках выставки 2023 PC Gaming Show и изначально называлась Chimera, но ее новое имя отражает то, что действительно относится к студии.

Название также отсылает к центральной звезде в солнечной системе StarRupture, которая, по словам директора игры Михала Ставицкого, создает "экстремальные условия жизни" для существ на соседней планете.

Ставицки и Квятек заявили, что для выживания в StarRupture вам придется создать "сложные сети добычи и производства".

В мире StarRupture "волны огня" будут менять среду обитания, создавая новые опасности, но и новые возможности для процветания вас и вашей команды.

В игре также будет представлена сложная экосистема, которая приспособилась к суровым условиям, созданным близостью планеты к горящей звезде, о которой идет речь в названии.

Правда, Квятек говорит, что экстремальные погодные условия - не единственное, с чем вам придется столкнуться на этой планете.

По его словам, ваши попытки выжить "могут пробудить что-то еще", и мы можем мельком увидеть концепт-арт, изображающий инопланетных существ, а также яйца, из которых они могут появиться на свет.

В общем, если вы являетесь поклонником Green Hell, то, скорее всего, найдете много интересного в StarRupture, хотя новая игра и отходит от прежнего акцента Creepy Jar на реалистичное окружение.

Дата выхода StarRupture пока не известна, но вы уже сейчас можете найти страницу игры в Steam.

Creepy Jar также пообещала выпустить в новом году новые дневники разработчиков, посвященные процессу разработки StarRupture, так что вы можете с нетерпением ждать и их.