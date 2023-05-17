Starship Troopers: Extermination во вселенной "Звездного десанта" стал доступен в раннем доступе Steam ©

В раннем доступе в Steam вышел Starship Troopers: Extermination - кооперативный шутер от первого лица, созданный по мотивам культового фильма 1990-х годов.

В последней игре от Offworld Industries (разработчиков нашумевшей Squad) нам предстоит сыграть роль члена элитного спецназа под названием Deep Space Vanguard. Отряд солдат будет противостоять вторгшимся арахнидам на больших, разнообразных картах...

Чтобы разнообразить классическую модель кооперативного FPS, разработчики предложили аудитории ряд интересных решений и механик:

игра до 16 человек одновременно;

3 класса персонажей;

система прогрессии в рамках каждой профессии;

5 видов космических жуков.

Кроме того, в игровой процесс, основанный на отстреле инопланетян, введены элементы жанра tower defense. В некоторых миссиях задачей отряда будет строительство базы и укреплений, которые затем помогут игрокам отразить вторжение полчищ космических жуков.

Тесное сотрудничество и использование укреплений окажутся крайне важными, поскольку угроза и сила арахнидов, как ожидается, будет расти в ходе последующих миссий.

В раннем доступе игра будет находиться около года. В течение этого времени будет добавляться новый контент.