Новый трейлер Stasis: Bone Totem посвящен релизу игры на игровых консолях

Погрузитесь в атмосферу заброшенной нефтяной вышки, которую вы исследуете, отправляясь в подводное приключение, чтобы раскрыть ее тайны. В Stasis: Bone Totem вы следуете за Маком и Чарли, супружеским дуэтом, который зарабатывает на жизнь, исследуя океан в поисках спасения. Они натыкаются на заброшенную нефтяную вышку в Тихом океане. Помогите им и их верному спутнику Мозесу раскрыть ужасающие загадки, которые корпорация Cayne сделает все возможное, чтобы скрыть.
Игра Stasis: Bone Totem уже некоторое время доступна на ПК. Теперь она стала доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch.
Отличная игра!!!!!