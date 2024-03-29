Новый трейлер Stasis: Bone Totem посвящен релизу игры на игровых консолях

Спасительный дуэт, состоящий из Чарли и Мака скитается по океану в поисках хоть какого-нибудь заработка. И похоже им крупно повезло, ведь они столкнулись с DEEPSEA 15 — заброшенной буровой установкой Cayne Corporation посреди Тихого океана.

Вам предстоит отправиться в неизведанные глубины ледяного океана и преодолеть множество ужасных испытаний. В этом месте вас ждёт угроза, о которой вы даже не смели и фантазировать.