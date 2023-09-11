Крупное обновление Curveball для State of Decay 2, включающее случайные динамические события, выйдет 18 сентября

Спустя пять лет после первого запуска, и несмотря на все ожидания, связанные с третьей частью, State of Decay 2 по-прежнему получает новые функции, а новое обновление под названием «Curveball» получило дату релиза.
Undead Labs объединилась с Wushu Studios для создания указанного обновления, которое принесет случайные динамические события, которые будут иметь последствия для текущей игры, будь то положительные или отрицательные. Это может повлиять на выносливость, добычу, мутации, скорость и сопротивление нашего выжившего.
State of Decay 2: Curveball выйдет 18 сентября.
они 3 часть делают нет)) нафиг обновления нужны уже)