По данным инсайдера, State of Decay 3 сделает акцент на сюжет

Согласно источникам, в State of Decay 3 от Xbox Game Studios и Undead Labs будет уделяться больше внимания повествованию.

Соведущий подкаста Xbox Two Джез Корден в Twitter/X поделился, что, как он слышал, в State of Decay 3 будет уделяться больше внимания повествованию. Его источники также рассказали ему положительные отзывы о игровых системах, элементах выживания и визуальных эффектах. Согласно профилю LinkedIn старшего кинематографического художника Undead Labs Алана Дикфусса, в приключенческом боевике на выживание также будут представлены внутриигровые видеоролики, а не предварительно отрендеренные.

Ранее стало известно, что Undead Labs и The Coalition вместе работают над включением технологии Gears of War, связанной с Unreal Engine 5, в State of Decay 3. Выступая во время подкаста Major Nelson’ на Gamescom и PAX, вице-президент Xbox Game Studios Мэтт Бути обсудил, что Undead Labs сотрудничает с экспертами Unreal Engine 5 из The Coalition, чтобы внедрить некоторые технологии, которые использовались при разработке игр Gears of War, в State of Decay 3.