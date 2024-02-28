Продюсер God of War будет работать над State of Decay 3

State of Decay 3 уже давно не упоминалась в новостях, но все ожидают, что она будет показана в ближайшие месяцы в рамках Xbox Games Showcase 2024, которую компания уже подтвердила на июнь. А пока, как оказалось, к разработке игры прибавилось пополнение в лице экс-разработчиков из PlayStation.
Кэтрин Марлин, бывший старший продюсер игрового процесса в Santa Monica Studio и продюсер (ведущий и старший) в Deep Silver Volition, присоединилась к Undead Labs на должность руководителя разработки. Она будет отвечать за более продвинутый этап разработки игры.
Излишне говорить, что Santa Monica отвечает за игры франшизы God of War и является одной из студий PlayStation с наименьшим количеством увольнений — по сути, это единственная студия, которая избежала этой катастрофы. Но и она не осталась в стороне: в конце концов, Кэтрин Марлин оставила мифологические дезы, чтобы разобраться с зомби.
На данный момент у State of Decay 3 пока нет окна релиза, но есть основания полагать, что через несколько месяцев мы узнаем о нем больше.
Недооцененый зомби выживастик, надеюсь 3я будет лучше предыдущих
Абсолютно незаметная серия игр.
Поиграл еще в бетку первой части, ну так норм было в принципе ну такое в се же блин блинский.
Вторая часть абсолютно и беспросветно уныла в сингле. Типа отличная идея по сути с очень скучной реализацией. Но блин, в коопе- штука более чем годная. Они поддерживают ее контентно уже несколько лет, что тоже радует.
с октября отток игроков, до по сей день, отличная поддержка....
Ясно, значит будет много п**достраданий, молчания, внутреннего смысла и взглядов в никуда
Абсолютный кусок дерьма был Стейт оф Дикей 2, пустые локации, тупой ИИ, все в лучших традициях вонючей параши. Игра сдохла, практически не начавшись, уже со старта была куча багов со всех сторон. Которые даже не по фиксили. Разрабы тупо бросили проект и забыли про него. А теперь высерают о следующей части. Вы пред. даже не довели до ума, мало кто помнит, о чем 2ая часть, а о 1о вообще, что это такое и когда было в целом....
как ты прям
я знаю, что я красавчик, не надо мне об этом напоминать, лучше в зеркало глянь, чтобы оно треснуло.