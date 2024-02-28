Продюсер God of War будет работать над State of Decay 3

State of Decay 3 уже давно не упоминалась в новостях, но все ожидают, что она будет показана в ближайшие месяцы в рамках Xbox Games Showcase 2024, которую компания уже подтвердила на июнь. А пока, как оказалось, к разработке игры прибавилось пополнение в лице экс-разработчиков из PlayStation.

Кэтрин Марлин, бывший старший продюсер игрового процесса в Santa Monica Studio и продюсер (ведущий и старший) в Deep Silver Volition, присоединилась к Undead Labs на должность руководителя разработки. Она будет отвечать за более продвинутый этап разработки игры.

Излишне говорить, что Santa Monica отвечает за игры франшизы God of War и является одной из студий PlayStation с наименьшим количеством увольнений — по сути, это единственная студия, которая избежала этой катастрофы. Но и она не осталась в стороне: в конце концов, Кэтрин Марлин оставила мифологические дезы, чтобы разобраться с зомби.

На данный момент у State of Decay 3 пока нет окна релиза, но есть основания полагать, что через несколько месяцев мы узнаем о нем больше.