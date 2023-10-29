В State of Survival стартовала коллаборация с Resident Evil

Новых персонажей добавили в популярную постапокалиптическую RPG в рамках хэллоуинского ивента.



Коллаборация началась 27 октября и будет состоять из двух этапов. Первый этап сосредоточен на Resident Evil Village, а второй этап, начиная с 1 декабря, будет сконцентрирован вокруг Resident Evil 4 (2023).



В первой фазе игроки игры State of Survival объединяют усилия с персонажами из серии Resident Evil, включая Криса Редфилда и леди Димитреску. В мире игры захватывающий вирус опустошил планету, вызывая бесконтрольные мутации. Герои State of Survival, Сержант и Бекка, столкнутся с новой угрозой в лице леди Димитреску и нового героя Криса.



Во второй коллаборации с Resident Evil 4 (2023) игроки встретятся с двумя новыми героями, Леоном Кеннеди и Адой Вонг.



Геймеры смогут разблокировать игровых персонажей из Resident Evil, тематические скины для штаб-квартиры, украшения для поселений, рамки для аватаров и многое другое.