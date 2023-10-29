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State of Survival 30.08.2019
5.8 11 оценок

В State of Survival стартовала коллаборация с Resident Evil

Simple Jack
Новости

Новых персонажей добавили в популярную постапокалиптическую RPG в рамках хэллоуинского ивента.

Коллаборация началась 27 октября и будет состоять из двух этапов. Первый этап сосредоточен на Resident Evil Village, а второй этап, начиная с 1 декабря, будет сконцентрирован вокруг Resident Evil 4 (2023).

В первой фазе игроки игры State of Survival объединяют усилия с персонажами из серии Resident Evil, включая Криса Редфилда и леди Димитреску. В мире игры захватывающий вирус опустошил планету, вызывая бесконтрольные мутации. Герои State of Survival, Сержант и Бекка, столкнутся с новой угрозой в лице леди Димитреску и нового героя Криса.

Во второй коллаборации с Resident Evil 4 (2023) игроки встретятся с двумя новыми героями, Леоном Кеннеди и Адой Вонг.

Геймеры смогут разблокировать игровых персонажей из Resident Evil, тематические скины для штаб-квартиры, украшения для поселений, рамки для аватаров и многое другое.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Надеюсь когда нибудь корейские айдолы будут в коллаборации с кс2.
Помните на серверах 1.6 бегают в скинах биг титс девочек на пабликах. Вот хочу так же в мме бегать.

-2