Для ПК появилась новая бесплатная игра STEAMRUSH с уникальными боссами и хорошими отзывами

Цифровой магазин Steam на этот раз радует геймеров отличной игрой, которая доступна полностью бесплатно. Разработчики из студии Team Sleeping Giant выпустили динамичный экшен под названием STEAMRUSH, где вас ждут постоянные битвы с разнообразными боссами и продвинутые механики ближнего боя.

STEAMRUSH описывается авторами, как ролевой экшен с видом от третьего лица. Проект объединяет в себе концепцию жанра босс-раш, динамичные битвы, элементы стратегии и сложную историю об изолированном государстве.

Главной особенностью проекта стала модель распространения. STEAMRUSH доступен для ПК полностью бесплатно и не включает в себя никакие микротранзакции. Это стало возможным благодаря инициативе AIV - Итальянской академии видеоигр, направленной на то, чтобы добавить производственный опыт к обучению на различных курсах, от создания концепции игры до коммерческого издания.

По сути, STEAMRUSH была создана студентами в рамках обучающего курса, однако это самодостаточный проект с хорошими отзывами. В Steam игра собрала 74% положительных оценок от игроков, что является отличным результатом для современных релизов.