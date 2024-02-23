SteamWorld Build не оправдала ожиданий издателя Thunderful

Компания сообщила об этом в своем финансовом отчете за полный год, закончившийся 31 декабря 2023 года, и отметила, что продажи оказались несколько ниже ожидаемых, несмотря на то что SteamWorld Build стала первой новой частью франшизы с 2019 года.
"Мы рады новому импульсу в отношении нашего важнейшего IP, но продажи в декабре немного не оправдали наших ожиданий", - сказал генеральный директор Thunderful Мартин Вальфиш (Martin Walfisz).
Мы считаем, что это связано с тем, что жанр этой игры не очень понравился нашей целевой аудитории, и она не очень хорошо подошла для консоли Switch, которая традиционно является ключевой платформой для игр SteamWorld.
Просто так много игр сейчас выходит, что я даже забыл о существовании этой игры.
согласен,просто тонны игр,уследить сложно за всем..
Так ведь это всего лишь их ожидания, причем в конкретный период)