Вышел официальный трейлер запуска SteamWorld Build Mechanical Meadows

Шахта под нашим городом опустела. Ходят слухи, что там есть древние технологии, которые могут нас выручить. В новом трейлере SteamWorld Build мы узнаем , чего ожидать от бесплатного сезонного обновления , Mechanical Meadows. С обновлением Mechanical Meadows в градостроительную стратегическую игру добавлен весенний контент, где вы сможете украсить свой пыльный город роботов восхитительным ассортиментом украшений и отдохнуть в прекрасной цветущей среде.
SteamWorld Build доступен на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Xbox One.
Вопрос только один - ЗАЧЕМ?!! Все эти украшения ни на что не влияют. НПЦ с ними никак не взаимодействуют. Вместо того, чтоб расширить этажи шахты и добавить туда еще кучу уровней, построек и оружия, люди занимаются какой-то херней. Видно же, что потратили не один день на мусорный бесполезный контент. Реиграбильности у игры ноль. Очень странное решение с их стороны.