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SteamWorld Build 01.12.2023
Стратегия, RTS, Строительство
8.3 51 оценка

Вышел официальный трейлер запуска SteamWorld Build Mechanical Meadows

KAMA33
Новости

Шахта под нашим городом опустела. Ходят слухи, что там есть древние технологии, которые могут нас выручить. В новом трейлере SteamWorld Build мы узнаем , чего ожидать от бесплатного сезонного обновления , Mechanical Meadows. С обновлением Mechanical Meadows в градостроительную стратегическую игру добавлен весенний контент, где вы сможете украсить свой пыльный город роботов восхитительным ассортиментом украшений и отдохнуть в прекрасной цветущей среде.

SteamWorld Build доступен на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Xbox One.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
TRIAL666

Вопрос только один - ЗАЧЕМ?!! Все эти украшения ни на что не влияют. НПЦ с ними никак не взаимодействуют. Вместо того, чтоб расширить этажи шахты и добавить туда еще кучу уровней, построек и оружия, люди занимаются какой-то херней. Видно же, что потратили не один день на мусорный бесполезный контент. Реиграбильности у игры ноль. Очень странное решение с их стороны.

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