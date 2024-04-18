В SteamWorld Heist 2 представлено более 150 видов оружия и предметов; на вражеские крепости можно совершить набег

SteamWorld Heist 2 от Thunderful — следующая игра в получившей признание критиков серии, в которой капитан Ливей и его команда отправляются на Карибы, расследуя загадочный кризис. Классический пошаговый бой, основанный на точности, возвращается, но в нем также присутствует система заданий для оснащения персонажей любым оружием, а также смешивания и сопоставления способностей.

Согласно официальному сообщению, в комплект входит более 150 орудий, вспомогательных предметов и корабельного оборудования, что обеспечивает широкий выбор. Корабельное оборудование, скорее всего, пригодится во время новых морских сражений в реальном времени, когда игроки исследуют мир и уничтожают вражеские корабли. Конечно, вам придется иметь дело не только с другими кораблями — есть также вражеские крепости, на которые можно совершать набеги и собирать ценную добычу.

После достаточного количества боев вы можете посетить бар и расслабиться, улучшить предметы и членов экипажа и даже нанять новых союзников.

SteamWorld Heist 2 выйдет 8 августа на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch (а также появится в Game Pass в первый же день).