на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 612 оценок

Анонсирована эротическая фигурка главной героини Stellar Blade

Simple Jack
Новости

CP Studio представила детализированную фигурку Евы из Stellar Blade в «прозрачном» костюме. Стоимость коллекционной статуэтки — $120 (11,2 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС).

Фигурка Евы выполнена из смолы в масштабе 1 к 4 — ее рост составляет 30 сантиметров. Сейчас фанаты Stellar Blade могут оформить предзаказ коллекционной статуэтки, первые поставки начнутся в четвертом квартале 2024 года. Тираж фигурки ограничен — всего выпустят только 198 копий.

В апреле Fine Nib Studio анонсировала раздеваемую фигурку Евы. В полной комплектации ее стоимость составляет свыше 67,3 тыс. рублей. Вместе со статуэткой покупатели получат детализированную подставку, меч и дополнительную одежду.

Источник  
13
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
hpi

Где эротика? Я не вижу.

2
AndralStormborn

А почему именно 198 копий? Не могли 200 сделать, чтоб круглое число было?

1
O-o-O

Две копии слиплись намертво,вовремя тестов.

2
Гена Транквилизатор

Лучше бы полноценную куклу сделали

0
Tiger Goose

Думаю, и такого рода товары появятся в скором времени.

5
CT3H

Да если уж и брать себе куклу подобную, то явно каждый из нас выберет себе персонажа и поинтереснее.

0
Tokito77

ребята знают свое дело

0
Случайный Игрок

в масштабе 1 к 4 — ее рост составляет 30 сантиметров

Вариант для школьников

0
Whiskey_40Vol

кто то в такой позиции стоял уже...

0
LexxSentano

2в и Тифа, по своей сути неплохая подставка для смарта

0
AT_Sagor

Тема не до конца раскрыта.

0
Mazaxati

Кто бы сомневался!

0
Smusi

Честно, это очень плохая фигурка. Первая ассоциация, что она на разделке

0
Rey4rtRO

Это было лишь вопросом времени.

0
kukava_d

😂

0
SOLUS5678

Красота!!!!!!

-1