Анонсирована эротическая фигурка главной героини Stellar Blade

CP Studio представила детализированную фигурку Евы из Stellar Blade в «прозрачном» костюме. Стоимость коллекционной статуэтки — $120 (11,2 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета НДС).
Фигурка Евы выполнена из смолы в масштабе 1 к 4 — ее рост составляет 30 сантиметров. Сейчас фанаты Stellar Blade могут оформить предзаказ коллекционной статуэтки, первые поставки начнутся в четвертом квартале 2024 года. Тираж фигурки ограничен — всего выпустят только 198 копий.
В апреле Fine Nib Studio анонсировала раздеваемую фигурку Евы. В полной комплектации ее стоимость составляет свыше 67,3 тыс. рублей. Вместе со статуэткой покупатели получат детализированную подставку, меч и дополнительную одежду.
Где эротика? Я не вижу.
А почему именно 198 копий? Не могли 200 сделать, чтоб круглое число было?
Две копии слиплись намертво,вовремя тестов.
Лучше бы полноценную куклу сделали
Думаю, и такого рода товары появятся в скором времени.
Да если уж и брать себе куклу подобную, то явно каждый из нас выберет себе персонажа и поинтереснее.
ребята знают свое дело
в масштабе 1 к 4 — ее рост составляет 30 сантиметров
Вариант для школьников
кто то в такой позиции стоял уже...
2в и Тифа, по своей сути неплохая подставка для смарта
Тема не до конца раскрыта.
Кто бы сомневался!
Честно, это очень плохая фигурка. Первая ассоциация, что она на разделке
Это было лишь вопросом времени.
😂
Красота!!!!!!