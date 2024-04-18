Анонсирована первая развратная фигурка по мотивам Stellar Blade с раздеваемой Евой

Совсем недавно мы рассказывали вам о первой анонсированной фигурке по мотивам слэшера Stellar Blade. Несмотря на наличие в игре привлекательной главной героини и очень откровенных костюмов, статуэтка от Moonlight Studio получила приличный дизайн и просто обещает верно передать оригинальный образ Евы. Для тех, кому показалось этого недостаточно, компания Fine Nib Studio уже готовит свою версию фигурки. Статуэтка от этого производителя позволит частично раздеть главную героиню Stellar Blade.
Поскольку новая фигурка Евы подпадает под категорию "только для взрослых", производитель создает ее без одобрения и поддержки со стороны разработчиков. Из-за этого внешность героини будет немного отличаться от игрового образа, но зато костюмы станут еще более эротичными.
Как сообщается, фигурка будет создана в масштабе 1 к 4, а ее общая высота вместе с подставкой достигнет 53 сантиметров. Развратная статуэтка Евы будет доступна в трех изданиях. Версия A будет выполнена в откровенном костюме с возможностью обнажить грудь. Версия B получит альтернативный костюм, который можно было видеть в демоверсии. Делюкс-издание будет поставляться с обоими костюмами и сменными прическами. Всего будет произведено 128 экземпляров этой фигурки Евы. Цена за самое доступное издание начинается от 55 тысяч рублей.
Ну, кстати, лицо выглядит очень похоже. Остальное тоже, хе-хе
друг просит без цензуры, кто нибудь скиньте ссылку.
и то красивее выгледит
это не достойно даже капитан-очевидность, это просто адмирал-ясен-х. (с) Клим Жуков
К этому всё и шло.
СРАМОТА
Жопка как у лошеди Кашмар ужас
Первый пошел как грится. Одобряем, дрочим и как будут деньги на самое развратное издание покупаем.