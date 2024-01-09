Авторов слэшера Stellar Blade внезапно посетил постановщик дополнения God of War: Ragnarok

Похоже, амбициозный корейский слэшер Stellar Blade от Shift Up сейчас как никогда близок к релизу. С самого начала 2024 года игру активно обсуждают в СМИ на разных уровнях, а теперь о визите к разработчикам отчитался ключевой создатель God of War: Ragnarok. С чем связан такой внезапный визит, не сообщается, но ему удалось одним из первых увидеть актуальный билд игры.

Последнюю версию Stellar Blade удалось оценить постановщику бесплатного дополнения God of War: Ragnarok, Бруно Веласкесу. На своей личной странице в социальных сетях он поделился несколькими фотографиями из студии Shift Up, а также восторженным отзывом о боевой системе.

Для меня большая честь встретиться с генеральным директором и директором игры и взглянуть на потрясающий Stellar Blade! Мне очень понравилось общаться с Хён Тэ Кимом, Донки Ли и другими членами команды об их творческих вдохновениях. Рад узнать, что Stellar Blade обязательно покорит жанр боевиков!

— пишет Бруно Веласкес, директор God of War: Ragnarok - Valhalla.

Внезапный визит ключевого разработчика студии Santa Monica к создателям Stellar Blade породил огромное количество теорий. Большая часть пользователей предполагает, что Sony собирается купить корейский разработчиков, и подобные визиты на самом деле были переговорами о покупке. Другая же популярная теория предполагает, что Santa Monica надеется договориться с Shift Up о взаимном сотрудничестве для разработки игр.