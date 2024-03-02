Авторы Stellar Blade поделились новой информацией о главной героине и ее спутниках

Южнокорейская студия Shift Up продолжает делиться новыми подробностями о своей футуристический экшен-RPG. На официальной странице игры в PlayStation Store появилась краткая информация о главной героине, Еве, а также ее помощниках в этом путешествии - Адаме, Тачи и Лили.
Будучи уроженкой внешнего мира - Колонии, где нашла убежище человеческая раса, Ева попадает на Землю и терпит бедствие. В тот момент, когда 7-я воздушная эскадрилья начала операцию по отвоеванию планеты у найтибасов, внезапная атака приводит к гибели ее подразделения.
Без особых шансов на выживание Еву спасает коллекционер по имени Адам, который проводит ее через единственный оставшийся на Земле город Ксион. Вместе с Адамом, а затем и с инженером Лили, Ева обещает продолжить свою миссию и полностью уничтожить Найтибов.
Выжившие жители Ксиона называют ее "Ангелом", Ева исследует опасную территорию и на каждом шагу обнаруживает новые сюрпризы. На протяжении всего путешествия становится все более очевидным, что она вовлечена в нечто гораздо большее, чем сражение с могущественной вражеской силой... Все ее ценности и убеждения вскоре будут поставлены под сомнение.
Тачи, отважный лидер 7-й воздушной эскадрильи, - орденоносный солдат, прославившийся своим тактическим интеллектом и навыками ведения боя и выживания. Миссия возглавить ударную группу на Земле для борьбы с найтибами как нельзя лучше подходит для нее. Только вот что-то пошло не так. Эскадра, едва успев вдохнуть атмосферу родной планеты, подвергается разрушительной атаке со стороны ужасающего Найтиба.
Лили - инженер из 5-й воздушной эскадрильи, которую отправили на Землю во время предыдущей экспедиции, но во время десантирования на поверхность планеты она теряет связь со своим отрядом. Ей удается выжить, прячась до тех пор, пока она не принимает сигнал от Евы. Верный и умелый специалист, она клянется помочь уничтожить Найтибов, используя свои навыки для улучшения снаряжения EVE по ходу выполнения миссии.
Бродящий по пустошам собиратель, Адам проводит свои дни, собирая ресурсы, необходимые для поддержания жизни города Ксион и его немногочисленных жителей. За чертой города он работает в одиночку и мало общается со своими товарищами по несчастью, за исключением редких контактов с Оркалом, стариком, который зависит от Адама в восстановлении гиперячеек и сохранении Ксиона от забвения. После неудачного прибытия 7-й воздушной эскадрильи на Землю Адам спасает жизнь Еве. Они объединяют усилия, чтобы найти гиперячейки, помочь жителям Ксиона и, конечно же, сразиться с Найтибами.
Stellar Blade выйдет 26 апреля для PS5.
Я думал тут только 1 ходячая секс машина, а оказалось 2)))
Тачи какая тёлочка уххх)
Адам (Отредаченый Кодзима)
👍
Капец , что так тяжело было сделать нормальные лица персонажам, склепали мультяшно анимешные рожи