Авторы Stellar Blade показали забавную прическу главной героини в билде 2019 года

Динамичный экшен Stellar Blade с привлекательными женскими персонажами и зрелищными битвами продолжает во всю покорять сердца рядовых геймеров. Проект корейской студии Shift Up показывает отличные продажи и уже получил свою первую награду "Выбор игроков" в апреле 2024 года. На фоне феноменального успеха игры разработчики решили поделиться забавной демонстрацией из самого первого прототипа игры. Уже пять лет назад Stellar Blade обладала узнаваемыми чертами из релизной версии игры, а вот прическа Евы вела себя крайне необычно.
Как оказалось, в начале разработки у команды авторов Stellar Blade была целая проблема заставить нормально вести себя длинные волосы Евы. Долгое время попытки разработчиков были тщетными, и вместо прямых длинных волос прическа превращалась в настоящий вертолет. Это было вызвано багом физической модели в самом движке игры. Из-за этого в Shift Up даже успели прозвать героиню "Ева вертолет".
По словам авторов, показанный выше баг с волосами Евы был в билде игры за 2019 год. Stellar Blade прошла достаточно долгий процесс разработки, но тем не менее команда осталась полностью довольна финальным качеством игры.
Просто хвостик заглючил. У беседки такое в играх постоянно.
И? Я знаю что в халфе вагонетка - это голова чела, который бежал под текстурой.
Согласен, если оно работает и никак себя не выдает, то какая разница?
Это Фоллаут
Разве там была вагонетка? Ну ладно, может. Просто не помню. В халфе вроде такая-же фича была с головой.
На вертолётных движениях :)
хах, забавно, вот бы разрабы почаще делились подобными приколами, это всё-таки добавляет души проекту
Ждем на пк
Не баг, а фича.
Ля красиво
Забавно! Враг даже не решается подойти)))).