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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 840 оценок

Авторы Stellar Blade показали забавную прическу главной героини в билде 2019 года

Gutsz
Новости

Динамичный экшен Stellar Blade с привлекательными женскими персонажами и зрелищными битвами продолжает во всю покорять сердца рядовых геймеров. Проект корейской студии Shift Up показывает отличные продажи и уже получил свою первую награду "Выбор игроков" в апреле 2024 года. На фоне феноменального успеха игры разработчики решили поделиться забавной демонстрацией из самого первого прототипа игры. Уже пять лет назад Stellar Blade обладала узнаваемыми чертами из релизной версии игры, а вот прическа Евы вела себя крайне необычно.

Как оказалось, в начале разработки у команды авторов Stellar Blade была целая проблема заставить нормально вести себя длинные волосы Евы. Долгое время попытки разработчиков были тщетными, и вместо прямых длинных волос прическа превращалась в настоящий вертолет. Это было вызвано багом физической модели в самом движке игры. Из-за этого в Shift Up даже успели прозвать героиню "Ева вертолет".

По словам авторов, показанный выше баг с волосами Евы был в билде игры за 2019 год. Stellar Blade прошла достаточно долгий процесс разработки, но тем не менее команда осталась полностью довольна финальным качеством игры.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Raphtallia

Просто хвостик заглючил. У беседки такое в играх постоянно.

1
Нестеров
0
Raphtallia Нестеров

И? Я знаю что в халфе вагонетка - это голова чела, который бежал под текстурой.

-1
Ardolon Raphtallia

Согласен, если оно работает и никак себя не выдает, то какая разница?

1
spaMER_ID Raphtallia

Это Фоллаут

0
Raphtallia spaMER_ID

Разве там была вагонетка? Ну ладно, может. Просто не помню. В халфе вроде такая-же фича была с головой.

0
Dendrayer

На вертолётных движениях :)

0
ckott4

хах, забавно, вот бы разрабы почаще делились подобными приколами, это всё-таки добавляет души проекту

0
Alekseiii550

Ждем на пк

0
ZAUSA

Не баг, а фича.

0
Twitch Stream Moments

Ля красиво

0
SOLUS5678

Забавно! Враг даже не решается подойти)))).

0