FragPunk - дерзкий новичок на арене геройских шутеров, готовый переписать правила игры

Во время презентации Xbox Games Showcase студия Bad Guitar представила свой новый проект — геройский шутер FragPunk, который обещает привнести свежие идеи в жанр благодаря своей карточной системе.

Игра предлагает динамичные сражения в формате «пять на пять», яркую графику и постоянно меняющееся поле боя. Каждый раунд в FragPunk длится около 2,5 минут, требуя от игроков быстрой реакции и меткой стрельбы. Игроки выбирают из 10 уникальных героев с разнообразными способностями, настраивают комбинации оружия и тщательно подбирают карты перед каждым боем.

FragPunk выделяется на фоне таких популярных игр, как Overwatch и Valorant, своей системой карт. Эти карты служат бонусами, способными кардинально изменить ход битвы. Игроки выбирают из более 70 карт, создавая уникальные комбинации и открывая новые тактические возможности. Карты предлагают разнообразные эффекты: увеличение высоты прыжка, смена ролей нападающих и защитников, пули, поглощаемые пламенем или превращающиеся в цепную молнию. Некоторые карты даже позволяют воскресить павших товарищей по команде, давая им второй шанс на победу.

Разработчики обещают, что их новая игра предложит свежий взгляд на жанр геройских шутеров и привнесёт инновационные механики, которые разнообразят игровой процесс. Игра выйдет уже в следующем году на ПК и консолях Xbox S/X.