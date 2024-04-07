Директор Stellar Blade подчеркнул важность одиночных игр

Директор Stellar Blade Ким Хен Тэи технический директор Донг-Ги Ли недавно дали интервью корейскому изданию m.ruliweb, обсудив различные аспекты грядущей игры. Одна из тем, в частности, касается роста стоимости разработки игр, который привел к изменению философии геймдизайна для получения более надежной прибыли.
При этом директор отмечает важность одиночных игр, в которых есть финал, и их сосуществование с другими жанрами. В дальнейшем Shift Up намерена и дальше разрабатывать консольные игры.
"В последние годы из-за роста стоимости разработки успешность продаж стала серьезной проблемой. Признаться, я часто слышу от окружающих советы о том, что лучше было бы делать игры с более высокими показателями прибыли. Но больше всего нашей индустрии нужно разнообразие, не так ли?
Консольные игры, то есть одиночные игры с концовкой, сами по себе имеют очень большую ценность. Рынок, на котором такие игры продолжают создаваться и сосуществовать с другими жанрами и платформами, более здоровый.
Именно поэтому Shift Up будет продолжать заниматься консольными играми и в будущем. У нас есть сильное желание продолжать создавать игры, которые позволят многим геймерам насладиться игрой до ее финала и вернуться в реальность с хорошим настроением".
В Stellar Blade главный враг по имени Найтиба заставляет человечество бежать в колонию за пределами планеты. Главной героине, Еве, - члену седьмого десантного отряда, предстоит спасти планету, победив старшую Найтибу. Ее спутниками будут Адам и Лили с Земли. Ксион - город, который был построен на пустоши последними выжившими представителями человечества. Его жители называют Еву Ангелом, ее одновременно боятся и трепещут перед ней, но многие начинают доверять ей на протяжении всей игры. Вы можете разбить лагерь по всему миру, дабы улучшить ее способности и подлечиться. Ксион связан с полуоткрытыми мирами - Пустошью и Великой Пустыней, которые поощряют исследования. Вы можете собирать Гиперячейки; Ева находит их, чтобы вернуть Ксиону былую славу.
Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.
Пофиксил, ну не верю я, что разработка игр дорожает, когда появляется куча инструментарий которые автоматизирует большинство работы, когда раньше все делалось вручную
какие игры ты разработал?