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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 541 оценка

Директор Stellar Blade подчеркнул важность одиночных игр

Gruz_
Новости

Директор Stellar Blade Ким Хен Тэи технический директор Донг-Ги Ли недавно дали интервью корейскому изданию m.ruliweb, обсудив различные аспекты грядущей игры. Одна из тем, в частности, касается роста стоимости разработки игр, который привел к изменению философии геймдизайна для получения более надежной прибыли.

При этом директор отмечает важность одиночных игр, в которых есть финал, и их сосуществование с другими жанрами. В дальнейшем Shift Up намерена и дальше разрабатывать консольные игры.

"В последние годы из-за роста стоимости разработки успешность продаж стала серьезной проблемой. Признаться, я часто слышу от окружающих советы о том, что лучше было бы делать игры с более высокими показателями прибыли. Но больше всего нашей индустрии нужно разнообразие, не так ли?

Консольные игры, то есть одиночные игры с концовкой, сами по себе имеют очень большую ценность. Рынок, на котором такие игры продолжают создаваться и сосуществовать с другими жанрами и платформами, более здоровый.

Именно поэтому Shift Up будет продолжать заниматься консольными играми и в будущем. У нас есть сильное желание продолжать создавать игры, которые позволят многим геймерам насладиться игрой до ее финала и вернуться в реальность с хорошим настроением".

В Stellar Blade главный враг по имени Найтиба заставляет человечество бежать в колонию за пределами планеты. Главной героине, Еве, - члену седьмого десантного отряда, предстоит спасти планету, победив старшую Найтибу. Ее спутниками будут Адам и Лили с Земли. Ксион - город, который был построен на пустоши последними выжившими представителями человечества. Его жители называют Еву Ангелом, ее одновременно боятся и трепещут перед ней, но многие начинают доверять ей на протяжении всей игры. Вы можете разбить лагерь по всему миру, дабы улучшить ее способности и подлечиться. Ксион связан с полуоткрытыми мирами - Пустошью и Великой Пустыней, которые поощряют исследования. Вы можете собирать Гиперячейки; Ева находит их, чтобы вернуть Ксиону былую славу.

Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Nodas
"В последние годы из-за роста зарплат руководителей и раздутого штата, успешность продаж стала серьезной проблемой.

Пофиксил, ну не верю я, что разработка игр дорожает, когда появляется куча инструментарий которые автоматизирует большинство работы, когда раньше все делалось вручную

-1
simiola

какие игры ты разработал?

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