Ева из Stellar Blade получит детализированную фигурку

Экшен Stellar Blade выделяется своей главной героиней по имени Ева, особенно её внешним видом и откровенными нарядами, которые стали объектом критики западных СМИ. Несмотря на это, многие игроки с нетерпением ждут релиза игры от корейской студии Shift Up. Скрасить это ожидание поможет анонс первой полноценной фигурки, которая обещает передать всю красоту Евы.
Производством статуэтки главной героини из Stellar Blade займется известная компания Moonlight Studio, которая известна своими развратными фигурками. Производитель обещает использовать высококачественный полиуретан для её создания, который обеспечит необходимую детализацию и формы тела. Несмотря на большой опыт в создании раздевающихся фигурок, статуэтка Евы будет в одежде. Moonlight Studio хочет предложить фанатам Stellar Blade образ героини, который будет в полной мере соответствовать оригиналу. Впрочем, в будущем не исключен выпуск раздевающейся версии.
Фигурка Евы создается в масштабе 1 к 4. Её общая высота будет достигать 48 сантиметров, с учетом специальной подставки. В комплекте будет также идти меч, который является прототипом оригинального оружия из Stellar Blade. Выпуск фигурки ожидается во второй половине 2024 года, её цена пока остается неизвестной.
На фигурке вроде у нее пропорции получше чем в игре, верхняя часть не такая узкая на фоне широких бедер
Ну смотреться не очень.Надеюсь другие студии выпустят получше.
Это логово льва. Здесь Лоредо хранит награбленные ценности, спит, жpёт, сpёт, и дрoчит на эльфскую статуэтку.
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О, коммент собирает дизы! Я порвал пердаки школьникам-cимпам! XD XD XD
Руки широковаты