Геймдиректор Stellar Blade рассказал, что это было его решение выпустить демоверсию

Геймдиректор Stellar Blade Ким Хён Тэ и технический директор Донг-Ги Ли дали интервью корейскому порталу ruliweb , в котором обсудили различные темы, связанные с игрой. Одной из тем, в частности, стала тема выхода демоверсии игры на PS5.
По словам руководителя студии Shift Up, решение о выпуске демоверсии Stellar Blade было принято им самим, а не Sony, и это лишь небольшое представление полноценной игры.
Это было мое решение выпустить демоверсию. Поскольку корейские консольные игры - большая редкость, мы посчитали своим долгом выпустить демоверсию, связанную с основной игрой. Ведь сколько бы вы ни смотрели видеоролики об экшене, вы не сможете понять всего, если не сыграете в нее сами.
Но поскольку это только начальная часть, мы не смогли охватить все аспекты Stellar Blade. Это всего лишь демонстрация того, как устроена игра. Дальше геймплей будет становиться все более глубоким и разнообразным, так что считайте, что это лишь небольшое знакомство.
Режиссер уточняет, что в основной игре "например, вы можете экипировать до 4 предметов, и если вы сосредоточите все их на скорости, то сможете быстро создавать комбо, которые в обычных условиях были бы невозможны".
Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля на PS5. А пока что можно скачать демоверсию.
Если все 4 предмета на скорость дают создавать комбо, не сломает ли это баланса или все вместе они реально не так значительно будут повышать характеристики?