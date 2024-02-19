Графические режимы и другие геймплейные подробности Stellar Blade

Одной из самых ожидаемых игр для PS5 в этом году безусловно является слешер Stellar Blade с привлекательной главной героиней и зрелищной боевкой от корейской студии Shift Up. По мере приближения назначенной даты релиза в сети появляется все больше интересных подробностей. Так, в недавнем интервью директор проекта Хён Тэ Ким раскрыл графические режимы в Stellar Blade на консоли и поделился другими деталями.
Как сообщается, Stellar Blade последует примеру большинства современных релизов на текущем поколении консолей. На PS5 игра будет иметь сразу три визуальных режима. Первые два будут уже хорошо знакомы игрокам: один из них будет позволять игре работать в 60 FPS при более низком разрешении, второй же выведет проект в формат 4K и 30 FPS. В дополнение к этому, разработчики обещают предложить игрокам еще один графический режим, который будет представлять некий баланс между "качеством" и "производительностью". Его особенности обещают продемонстрировать уже ближе к релизу игры.
В разговоре с журналистами ключевой разработчик Stellar Blade также объяснил механику боевой системы и рассказал более подробно о полуоткрытом игровом мире. Вот самое интересное из интервью:
- Освоение различных уровней сложности требует усилий.
- Требуется изучить схему действий противника
- Вы можете сменить уровень сложности в любой момент
- Поначалу бой в Stellar Blade ориентирован на комбо.
- По мере продвижения вперед парирование и уклонение, а также новые навыки делают бой более динамичным и разнообразным.
- В Stellar Blade есть тип дальних атак
- По началу игра будет линейной, но потом будет больше вариативности и возможностей
- Когда вы доберетесь до города Ксион, игра станет более полуоткрытым миром.
- Характер и эмоции Евы будут расти и развиваться по мере прохождения игры
- Еве придется делать выбор в пользу того или иного персонажа.
- Sony очень помогла в разработке игры
- Вы можете создавать костюмы
- Также можно найти и купить костюмы
- Будут коллекционные предметы
- В игре будет рыбалка
- Разработчики хотят показать больше привлекательности и очарования всех сражений.
Напомним, ранее авторы проекта рассказали о довольно высокой сложности игры.
Stellar Blade запланирована к выходу на 26 апреля для PS5.
Все ждут эту жопку)