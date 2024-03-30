IGN France опозорились, назвав создателя Stellar Blade человеком, который никогда не видел женщин

Многие игровые издания написали свои превью экшена Stellar Blade после выхода демо и очень высоко оценили демонстративную версию, отметив отличную и вдумчивую боевую систему, напоминающую Sekiro, прекрасную музыку и атмосферу постапокалиптического мира в духе Nier Automata.
Обзорщику из IGN France демо тоже понравилась, однако он написал, что дизайн главной героини слишком сексуализирован и его явно создавал человек, который никогда не видел женщин. Данная строчка вызвала большую негативную реакцию в Твиттере, учитывая, что создатель Stellar Blade Ким Хе Тэ уже 13 лет женат на привлекательной женщине, которая к тому же является художницей и работает вместе с мужем. Более того, сам модель Евы отсканирована с модели Син Джэ-юнь.
В результате небольшого скандала IGN France пришлось отредактировать статью, изменив фразу "сексуализированная тем, кто никогда не видел женщин" на "сексуализированная тем, кто, казалось бы, никогда не видел женщин." В статью также добавили примечание на английском, дескать, англоязычные игроки не так все поняли, переведя статью с помощью Google.
Тем временем, демо-версия Stellar Blade успешно покоряет игроков и в данный момент ее рейтинг в PSN 4.86 баллов из пяти на основе более 5300 отзывов.
Единственные кто не видел женщин это создатели IGN, хотя справедливости ради они их и не интересуют
Т.е. когда из красивой девушки делают нечто наподобие Эбби, Сары Райдер и т.п. вас устраивает??
Ну давай так, а что в этом откровенно плохого? Не похоже, что кому-то это сильно мешает
Пену с рожи вытри,здесь такой номер не пройдёт,только минусов хапнешь.) Судя по всему там и игра топ,у которой будут шикарные продажи,а ты вместе с IGN можешь попробовать отменить этих корейцев,смотрите не порвитесь только,Hogwarts Legacy уже отменяли,не очень вышло.)
Если тебе нравятся бананы и когда их суют тебе в рот по самой не хочу - то это твой фетиш. А красивые девушки это всегда хорошо)
Обзорщику из IGN France GTA5 тоже понравилась, однако он написал, что копы появляются из воздуха - это явно создавал человек, который никогда не убегал от полицейских.
Обзорщику из IGN France God of war тоже понравилась, однако он написал, что обычный человек не смог бы убить бога - это явно создавал неверующий человек.
Обзорщику из IGN France Gran Turismo 7 тоже понравилась, однако он написал, что машина имеет бесконечное топливо - это явно создавал человек, который никогда не катался на машине.
Никак они, бл*ть, не научатся, что игрокам не нужна скучная, серая и тягомотная реальность.
Неплохо, неплохо...но тут нюанс, красивые девушки и женщины в мире существуют, но повесточные сектанты считают, что ВСЕ девушки должны быть представлены как какие-то больные, кривые, косые люди, мол таких большинство. Я теперь сижу и жду момент, когда реально красивые девушки начнут свой движ, а-ля: "Почему в играх представляют только кривых женщин, а красивых - нет? Долой ущемление молодых и красивых!" :D
Ну им по#бать. Так что такой движухи не будет.
Думаю, что разрабы специально сделали красивого персонажа, по скану настоящего человека - предугадали, что найдутся отбитые, кто придерётся к виртуальному образу
А ведь именно в уродливом виде в последнее время и стараются преподносить женских персов.Сара из Days Gone тому пример, или Тэсс из Last Of Us Part I.Либо делают женских персонажей не интересных, к ним никакой симпатии (например, Элой).То ли Ведьмак 3,где женские персонажи красавицы, как на подбор
Ну думаю да, так оно и есть
статью писала пади жирная фемка , зависть задушила бедолагу
А когда-то Франция считалась столицей красоты и сексуальности. Наверное, все дело в том, что там французов уже не осталось.
Художница оч красивая кстати🖤
Думаю претензия написана человеком, который никогда не любил женщин, раз видит в привлекательности что-то плохое:))
Игровая журналистика, что российская, что зарубежная, стабильно держат планку качества. Скоро смогут конкурировать с такими мощными СМИ как газеты "Звёздная Жизнь" и "the Sun
"ШОК!!! ВЕСЬ МИР УЗНАЛ ЧТО У ИЗВЕСТНОГО РАЗРАБОТЧИКА ИГР ГОРЕ В СЕМЬЕ!!! У НЕГО МАЛЕНЬКИЙ ... читать продолжение на странице 23"
журналистика)))
Ну не только, можно еще про Балдуру 3 стопицот "новостей" наваять
Как же у этих сказочных тварей и вагинопесочных фемок то бомбит, что азиаты клали кукурузу на их мнение с высокой колокольни, и делают красивых героинь, а не существе из Фэйбл
Я вообще не понимаю как такие высказывания им постоянно сходят с рук: они по сути внаглую оскорбили и оклеветали человека из-за того модель героини слишком красивая, а потом дали заднюю, мол нас не так поняли...и вот кого-то еще волнует мнение этих неадекватов? Эти криворукие вообще должны быть благодарны Вселенной, что планета все еще терпит их шизофренический бред, но я верю, что этот повесточный пузырь лопнет и они все получат по заслугам. На месте разработчика я бы их засудил, но думаю это довольно проблематично, находясь в разных странах...
Самое смешное что героиню делали с реально существующей девушки. Тут вообще никак не отвертеться. Вот она, живая и настоящая.
французы очень поздно мыться стали, их мнение подобно отходам выливающимся из окна
Теперь эта игра просто обязана окупиться, чтобы стереть в порошок подобные западные издания, и вернуть старую-добрую сексуализацию персонажей, которая раньше всех устраивала.
На сайте IGN France еще и обиженки: модератор, он же главред раздела, сначала ругался с комментаторами и говорил, что презирает всех мужчин и женщин, не согласных с обзором и требующих больше красивых персонажей в играх, а после напиханных ему за шиворот минусов трусливо прикрыл комментарии. Обзорщик к французам обратился отдельно - мол, не надо делать вид, что не понимаете, что я имею в виду, - а англоязычных читателей и вовсе не посчитал за людей и назвал их не "people", а "mob". Мне как женщине тоже непонятно, видел ли он сам настоящих живых женщин и что не так с героиней игры: да, она слегка стилизована, нарочито сексуальна (не вижу в этом ничего плохого), но не настолько уж радикально отличается от своего прообраза-модели и ее пропорции определенно женские. Кто скажет, что это мужчина, пусть первый бросит в меня камень.
При этом обзорщик так и не понял, что раскритиковали его не за то, что он считает неправдоподобным тело героини - хотя странно, что мужик, выпустивший 300 с лишним игровых подкастов, в большинстве посвященных мультипликационным и всевозможным японским играм, до сих пор не понимает, что такое стилизация (он бы еще на аниме накинулся за то, что героини там не похожи на "реальных" среднестатистических теток). А за то, что он без причины перешел на личности, оскорбив разработчика, а заодно и корейскую модель, снисходительно обозвав ее "бедной" - после небольшой перепалки это тоже удалили из статьи. Ну ок, тогда я тоже могу перейти на личности и предположить, что либо обзорщик решил изобразить из себя SJW, подумав, что женщины это оценят (и дадут), но что-то пошло не так, либо вид красивых девушек в принципе вызывает у него седалищную боль неудачника. Потому что, ну простите, где корейская модель и где вот это не вылезающее из виртуалки чудо в перьях.
Хоспади, какие же они SJW болваны
Очевидно же, что обзорщик из IGN France сам никогда в жизни не видел настоящих женщин.
Скорее всего он по мальчикам =)
Заплыли там жиром на своем загнивающем и думают теперь во всем мире только коровы под 90кг живут, ага. Вылезайте уже из своей жирной скорлупы. олухи!
Скорее статью писал не журналист, а жырнолистка. Мужик бы не стал докапываться до того, что баба в игре слишком сексуализированная и не реалистичная, а наоборот сказал бы что бабец зачетная получилась. Ну, если он конечно не из этих, которые не как все.
IGN и прочные продажные игро сми давно уже показывают тот факт что им наплевать на игры, единственное что их заботит это продвижение уныния и отвращения для большинства игроков. Не удивительно что подобные высказывания идут как раз от таких экспертов))) Зачем вообще они нужны)))) Он не обзорщиком должен быть, а уборщиком)
Где-то там смеëтся Кейдж с Лысым
Не видели женщин? Приезжайте в Россию, посетите не дешманские стрипухи и убедитесь какими фигуристыми могут быть женщины))
да можно и просто прогуляться по городу миллионнику, девушек красивых дофигища, правда в целом их меньше чем мужчин.
Да просто все красивые в петербургах, Сочах и крымах живут. Когда переехал в Питер охуе от количества.
Просто красивые как правило уже заняты =)
https://www.youtube.com/shorts/gPs3ncoMdGE
В ролике вся суть феминизма ....
Какой позор.
То, что утырки подобные обсерщику из IGN France называют "женщинами" реально лучше вообще никому не видеть, особенно лицам с неустойчивой психикой и детям.
хахахаха не видел и не шупал типа хахаха IGN заподное Г.
IGN такая: "я просчиталось....но где?" И потом, где минусы в сексуализированности?
Они сами не знают. Повторяют как мантру.
Как будто это что-то меняет. У чувака красотка жена, с которой он живет 13 лет и наверняка рассмотрел ее во всех деталях, а баранам из IGN почему-то так не кажется. Они уже не первый раз за последнее время оподливились.
Так наверн она и рисовала богинь в Nikki, а говорят ттлько мужики рисуют извращенских жопасных анимешных тян
Разочарую вас. Но нет, далеко не только мужики. И дело не в
Это вполне нормальная практика, рисовать красивых. Красота всегда была главным фактором продаж. И не важно что это, персонаж в игре или умная колонка. Вы скорее обратите внимание на красивую лаконичную и аккуратную вещь, чем на страшное нечто.
Мне заносить попкорн?))
так лучше
А зачем прятать красивое лицо?
Уберите под спойлер. Я чуть не подавилась чаем!
а почему шрек белый и с розовыми волосами?
да тут тоже порой новости "копипастят" десятками в день не проверяя текст.
Не успела игра выйти, а им уже подавай уродов.
хайпанули и про овножунрал вспомнили
я вживую только одетыми видел
Ну доля правды есть, разрабы реально думают что булки и грудь трясутся буквально как желе при лёгком повороте тела?
Не скажу насчет трясутся, но жопа у ГГ в этой игре реально страшная. Какая-то непропорциональная, вызывающая эффект зловещей долины.
Если не одеть фиксирующее белье. То даже 3-ий размер будет трястись. Поверьте.
Странно вообще французу такую чушь нести, учитывая что Франция всегда славилась красивыми женщинами(как раз-таки выделявшимися формами задней части тела), особенно в сфере искусства.
Уже лет 50 там нет красивых женщин, сплошные целюлитные негры да латиносы и хачи
Думаю, что это и есть то "проклятое прошлое", с которым призывают бороться те, кому нечего предложить в настоящем:)
Вы когда последний раз были во франции? Там одни коровы и арабы. Нет уже там красивых людей.
Один из немногих случаев когда персонажа сделали не хуже, а возможно даже лучше, чем оригинал с которого рисовали=)
Вообще не согласен - эта девушка очень красивая и выглядит лучше, чем в игре. Я не говорю, что там не красивая и так далее. А просто контактирую факт - данная реальная девушка куда красивее.
На фото в статье жена разработчика, а персонажа игры делали совсем с другой девушки)))
Ну тут надо понимать, что 100% разраб сделал так намеренно, ибо именно это и требуют игроки, которые уже устали от всего этого повесточного бреда. Может он сам даже считает, что это - не эталон красоты, а чисто маркетинг назло
Учитывая, что сами корейцы себя меняют в редакторе хирурга, то вообще проблем быть недолжно. Однако дамы и мужланы, которые не следят за собой и думают, что из-за игр останутся одинокими, так не считают. Для них проблема - наличие красивых людей и персонажей, а не попытки нормально одеваться, ходить в спортзал и делать макияж
Ну может быть и так
Ну справедливости ради, можно сказать, что там от натурального лица его жены остались только волосы и то, не факт :)
В игре моделью для главной героини была не его жена а корейская топмодель.
чукча не уметь читать, чукча уметь писать
это с чего ты такой внезапный вывод сделал? принял там что ли недавно?
Справедливости ради можно сказать что доказать то что вы сказали вы конечно же не можете потому что вам завидно на чужую жену и вы годотовы писать про нее любые гадости