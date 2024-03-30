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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.9 479 оценок

IGN France опозорились, назвав создателя Stellar Blade человеком, который никогда не видел женщин

2BLaraSex
Новости

Многие игровые издания написали свои превью экшена Stellar Blade после выхода демо и очень высоко оценили демонстративную версию, отметив отличную и вдумчивую боевую систему, напоминающую Sekiro, прекрасную музыку и атмосферу постапокалиптического мира в духе Nier Automata.

Обзорщику из IGN France демо тоже понравилась, однако он написал, что дизайн главной героини слишком сексуализирован и его явно создавал человек, который никогда не видел женщин. Данная строчка вызвала большую негативную реакцию в Твиттере, учитывая, что создатель Stellar Blade Ким Хе Тэ уже 13 лет женат на привлекательной женщине, которая к тому же является художницей и работает вместе с мужем. Более того, сам модель Евы отсканирована с модели Син Джэ-юнь.

В результате небольшого скандала IGN France пришлось отредактировать статью, изменив фразу "сексуализированная тем, кто никогда не видел женщин" на "сексуализированная тем, кто, казалось бы, никогда не видел женщин." В статью также добавили примечание на английском, дескать, англоязычные игроки не так все поняли, переведя статью с помощью Google.

Тем временем, демо-версия Stellar Blade успешно покоряет игроков и в данный момент ее рейтинг в PSN 4.86 баллов из пяти на основе более 5300 отзывов.

89
83
Комментарии: 83
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Единственные кто не видел женщин это создатели IGN, хотя справедливости ради они их и не интересуют

139
Комментарий удален
GoliafJx Koraho
Сделать из красивой девушки-актрисы настолько безликую силиконовую куклу с раздутой анатомией, в сравнении с оригиналом, это постараться надо.

Т.е. когда из красивой девушки делают нечто наподобие Эбби, Сары Райдер и т.п. вас устраивает??

53
StaticSaysMyNamE Koraho

Ну давай так, а что в этом откровенно плохого? Не похоже, что кому-то это сильно мешает

10
Serj77777 Koraho

Пену с рожи вытри,здесь такой номер не пройдёт,только минусов хапнешь.) Судя по всему там и игра топ,у которой будут шикарные продажи,а ты вместе с IGN можешь попробовать отменить этих корейцев,смотрите не порвитесь только,Hogwarts Legacy уже отменяли,не очень вышло.)

13
Jon Bekket Koraho

Если тебе нравятся бананы и когда их суют тебе в рот по самой не хочу - то это твой фетиш. А красивые девушки это всегда хорошо)

13
Hipp0
Обзорщику из IGN France демо тоже понравилась, однако он написал, что дизайн главной героини слишком сексуализирован и его явно создавал человек, который никогда не видел женщин.

Обзорщику из IGN France GTA5 тоже понравилась, однако он написал, что копы появляются из воздуха - это явно создавал человек, который никогда не убегал от полицейских.

Обзорщику из IGN France God of war тоже понравилась, однако он написал, что обычный человек не смог бы убить бога - это явно создавал неверующий человек.

Обзорщику из IGN France Gran Turismo 7 тоже понравилась, однако он написал, что машина имеет бесконечное топливо - это явно создавал человек, который никогда не катался на машине.

Никак они, бл*ть, не научатся, что игрокам не нужна скучная, серая и тягомотная реальность.

45
StaticSaysMyNamE

Неплохо, неплохо...но тут нюанс, красивые девушки и женщины в мире существуют, но повесточные сектанты считают, что ВСЕ девушки должны быть представлены как какие-то больные, кривые, косые люди, мол таких большинство. Я теперь сижу и жду момент, когда реально красивые девушки начнут свой движ, а-ля: "Почему в играх представляют только кривых женщин, а красивых - нет? Долой ущемление молодых и красивых!" :D

16
hpi StaticSaysMyNamE

Ну им по#бать. Так что такой движухи не будет.

1
Hipp0 StaticSaysMyNamE

Думаю, что разрабы специально сделали красивого персонажа, по скану настоящего человека - предугадали, что найдутся отбитые, кто придерётся к виртуальному образу

0
Denis Kyokushin StaticSaysMyNamE
что ВСЕ девушки должны быть представлены как какие-то больные, кривые, косые люди, мол таких большинство.

А ведь именно в уродливом виде в последнее время и стараются преподносить женских персов.Сара из Days Gone тому пример, или Тэсс из Last Of Us Part I.Либо делают женских персонажей не интересных, к ним никакой симпатии (например, Элой).То ли Ведьмак 3,где женские персонажи красавицы, как на подбор

1
StaticSaysMyNamE Hipp0

Ну думаю да, так оно и есть

0
SupportiveAlcyone

статью писала пади жирная фемка , зависть задушила бедолагу

26
Ой извините

А когда-то Франция считалась столицей красоты и сексуальности. Наверное, все дело в том, что там французов уже не осталось.

Художница оч красивая кстати🖤

15
Аристов--Черный

Думаю претензия написана человеком, который никогда не любил женщин, раз видит в привлекательности что-то плохое:))

13
Grigor II

Игровая журналистика, что российская, что зарубежная, стабильно держат планку качества. Скоро смогут конкурировать с такими мощными СМИ как газеты "Звёздная Жизнь" и "the Sun

"ШОК!!! ВЕСЬ МИР УЗНАЛ ЧТО У ИЗВЕСТНОГО РАЗРАБОТЧИКА ИГР ГОРЕ В СЕМЬЕ!!! У НЕГО МАЛЕНЬКИЙ ... читать продолжение на странице 23"

7
r0b0tf00t

журналистика)))

0
Akorol

Ну не только, можно еще про Балдуру 3 стопицот "новостей" наваять

0
Starbit

Как же у этих сказочных тварей и вагинопесочных фемок то бомбит, что азиаты клали кукурузу на их мнение с высокой колокольни, и делают красивых героинь, а не существе из Фэйбл

6
StaticSaysMyNamE

Я вообще не понимаю как такие высказывания им постоянно сходят с рук: они по сути внаглую оскорбили и оклеветали человека из-за того модель героини слишком красивая, а потом дали заднюю, мол нас не так поняли...и вот кого-то еще волнует мнение этих неадекватов? Эти криворукие вообще должны быть благодарны Вселенной, что планета все еще терпит их шизофренический бред, но я верю, что этот повесточный пузырь лопнет и они все получат по заслугам. На месте разработчика я бы их засудил, но думаю это довольно проблематично, находясь в разных странах...

5
Raphtallia

Самое смешное что героиню делали с реально существующей девушки. Тут вообще никак не отвертеться. Вот она, живая и настоящая.

1
r0b0tf00t

французы очень поздно мыться стали, их мнение подобно отходам выливающимся из окна

5
Аспиринчик

Теперь эта игра просто обязана окупиться, чтобы стереть в порошок подобные западные издания, и вернуть старую-добрую сексуализацию персонажей, которая раньше всех устраивала.

4
Skessa

На сайте IGN France еще и обиженки: модератор, он же главред раздела, сначала ругался с комментаторами и говорил, что презирает всех мужчин и женщин, не согласных с обзором и требующих больше красивых персонажей в играх, а после напиханных ему за шиворот минусов трусливо прикрыл комментарии. Обзорщик к французам обратился отдельно - мол, не надо делать вид, что не понимаете, что я имею в виду, - а англоязычных читателей и вовсе не посчитал за людей и назвал их не "people", а "mob". Мне как женщине тоже непонятно, видел ли он сам настоящих живых женщин и что не так с героиней игры: да, она слегка стилизована, нарочито сексуальна (не вижу в этом ничего плохого), но не настолько уж радикально отличается от своего прообраза-модели и ее пропорции определенно женские. Кто скажет, что это мужчина, пусть первый бросит в меня камень.

При этом обзорщик так и не понял, что раскритиковали его не за то, что он считает неправдоподобным тело героини - хотя странно, что мужик, выпустивший 300 с лишним игровых подкастов, в большинстве посвященных мультипликационным и всевозможным японским играм, до сих пор не понимает, что такое стилизация (он бы еще на аниме накинулся за то, что героини там не похожи на "реальных" среднестатистических теток). А за то, что он без причины перешел на личности, оскорбив разработчика, а заодно и корейскую модель, снисходительно обозвав ее "бедной" - после небольшой перепалки это тоже удалили из статьи. Ну ок, тогда я тоже могу перейти на личности и предположить, что либо обзорщик решил изобразить из себя SJW, подумав, что женщины это оценят (и дадут), но что-то пошло не так, либо вид красивых девушек в принципе вызывает у него седалищную боль неудачника. Потому что, ну простите, где корейская модель и где вот это не вылезающее из виртуалки чудо в перьях.

3
Виктор Лазорев

Хоспади, какие же они SJW болваны

2
GreedyJoachim

Очевидно же, что обзорщик из IGN France сам никогда в жизни не видел настоящих женщин.

2
Raphtallia

Скорее всего он по мальчикам =)

1
Raphtallia

Заплыли там жиром на своем загнивающем и думают теперь во всем мире только коровы под 90кг живут, ага. Вылезайте уже из своей жирной скорлупы. олухи!

1
Vaipen

Скорее статью писал не журналист, а жырнолистка. Мужик бы не стал докапываться до того, что баба в игре слишком сексуализированная и не реалистичная, а наоборот сказал бы что бабец зачетная получилась. Ну, если он конечно не из этих, которые не как все.

1
DemoSqpeN

IGN и прочные продажные игро сми давно уже показывают тот факт что им наплевать на игры, единственное что их заботит это продвижение уныния и отвращения для большинства игроков. Не удивительно что подобные высказывания идут как раз от таких экспертов))) Зачем вообще они нужны)))) Он не обзорщиком должен быть, а уборщиком)

1
Punisher1

Где-то там смеëтся Кейдж с Лысым

0
Dark Premium

Не видели женщин? Приезжайте в Россию, посетите не дешманские стрипухи и убедитесь какими фигуристыми могут быть женщины))

0
r0b0tf00t

да можно и просто прогуляться по городу миллионнику, девушек красивых дофигища, правда в целом их меньше чем мужчин.

2
Pravdarub r0b0tf00t

Да просто все красивые в петербургах, Сочах и крымах живут. Когда переехал в Питер охуе от количества.

1
Raphtallia r0b0tf00t

Просто красивые как правило уже заняты =)

0
Ang Dark

https://www.youtube.com/shorts/gPs3ncoMdGE

В ролике вся суть феминизма ....

0
hpi

Какой позор.

0
Никому ничего

То, что утырки подобные обсерщику из IGN France называют "женщинами" реально лучше вообще никому не видеть, особенно лицам с неустойчивой психикой и детям.

0
stalker_stas

хахахаха не видел и не шупал типа хахаха IGN заподное Г.

0
Mimocrocodil

IGN такая: "я просчиталось....но где?" И потом, где минусы в сексуализированности?

0
Raphtallia

Они сами не знают. Повторяют как мантру.

0
Mundoggu
"сексуализированная тем, кто никогда не видел женщин" на "сексуализированная тем, кто, казалось бы, никогда не видел женщин."

Как будто это что-то меняет. У чувака красотка жена, с которой он живет 13 лет и наверняка рассмотрел ее во всех деталях, а баранам из IGN почему-то так не кажется. Они уже не первый раз за последнее время оподливились.

0
aptem4ka

Так наверн она и рисовала богинь в Nikki, а говорят ттлько мужики рисуют извращенских жопасных анимешных тян

0
Raphtallia

Разочарую вас. Но нет, далеко не только мужики. И дело не в

извращенских жопасных

Это вполне нормальная практика, рисовать красивых. Красота всегда была главным фактором продаж. И не важно что это, персонаж в игре или умная колонка. Вы скорее обратите внимание на красивую лаконичную и аккуратную вещь, чем на страшное нечто.

0
Elkanter

Мне заносить попкорн?))

0
Sm1LeXD
0
Мур Мур lamour

так лучше

-2
Sash4 Мур Мур lamour

А зачем прятать красивое лицо?

0
юрий йцукен
0
Raphtallia

Уберите под спойлер. Я чуть не подавилась чаем!

2
Sash4

а почему шрек белый и с розовыми волосами?

0
bohdan2015

да тут тоже порой новости "копипастят" десятками в день не проверяя текст.

Не успела игра выйти, а им уже подавай уродов.

0
Alex40001

хайпанули и про овножунрал вспомнили

-1
Rorschach93

я вживую только одетыми видел

-2
Мур Мур lamour

Ну доля правды есть, разрабы реально думают что булки и грудь трясутся буквально как желе при лёгком повороте тела?

-3
Лис Св

Не скажу насчет трясутся, но жопа у ГГ в этой игре реально страшная. Какая-то непропорциональная, вызывающая эффект зловещей долины.

0
Raphtallia

Если не одеть фиксирующее белье. То даже 3-ий размер будет трястись. Поверьте.

0
IY1982

Странно вообще французу такую чушь нести, учитывая что Франция всегда славилась красивыми женщинами(как раз-таки выделявшимися формами задней части тела), особенно в сфере искусства.

-4
ValSpain

Уже лет 50 там нет красивых женщин, сплошные целюлитные негры да латиносы и хачи

6
Аристов--Черный

Думаю, что это и есть то "проклятое прошлое", с которым призывают бороться те, кому нечего предложить в настоящем:)

0
Raphtallia

Вы когда последний раз были во франции? Там одни коровы и арабы. Нет уже там красивых людей.

0
GoliafJx

Один из немногих случаев когда персонажа сделали не хуже, а возможно даже лучше, чем оригинал с которого рисовали=)

-6
CleverJishnu

Вообще не согласен - эта девушка очень красивая и выглядит лучше, чем в игре. Я не говорю, что там не красивая и так далее. А просто контактирую факт - данная реальная девушка куда красивее.

0
Rakot013 CleverJishnu

На фото в статье жена разработчика, а персонажа игры делали совсем с другой девушки)))

0
StaticSaysMyNamE CleverJishnu

Ну тут надо понимать, что 100% разраб сделал так намеренно, ибо именно это и требуют игроки, которые уже устали от всего этого повесточного бреда. Может он сам даже считает, что это - не эталон красоты, а чисто маркетинг назло

0
Ds_Raider StaticSaysMyNamE

Учитывая, что сами корейцы себя меняют в редакторе хирурга, то вообще проблем быть недолжно. Однако дамы и мужланы, которые не следят за собой и думают, что из-за игр останутся одинокими, так не считают. Для них проблема - наличие красивых людей и персонажей, а не попытки нормально одеваться, ходить в спортзал и делать макияж

0
StaticSaysMyNamE Ds_Raider

Ну может быть и так

0
Stylusss

Ну справедливости ради, можно сказать, что там от натурального лица его жены остались только волосы и то, не факт :)

-20
Rakot013

В игре моделью для главной героини была не его жена а корейская топмодель.

15
Satty Rakot013

чукча не уметь читать, чукча уметь писать

13
darsig

это с чего ты такой внезапный вывод сделал? принял там что ли недавно?

0
Sash4

Справедливости ради можно сказать что доказать то что вы сказали вы конечно же не можете потому что вам завидно на чужую жену и вы годотовы писать про нее любые гадости

0