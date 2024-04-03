IGN France принесли официальные извинения разработчикам Stellar Blade

На прошлой неделе в интернете разгорелся большой скандал после того, как IGN France назвали героиню Stellar Blade безвкусной куклой, созданной тем, кто никогда не видел женщин. Многие игроки посчитали данную фразу оскорбительной, так как дизайнер Евы, Ким Хе Тэ, уже 13 лет женат, а сама игровая модель была отсканирована с модели Син Джэ-юнь.
Первоначально IGN France просто изменили фразу и закрыли комментарии к статье, а теперь полностью удалили фразу из статьи и опубликовали официальные извинения. Текст извинений следующий:
Недавно IGN France опубликовало превью Stellar Blade, содержащее оскорбительный отрывок, который не следовало публиковать. Теперь текст отредактирован и мы приносим официальные извинения сотрудникам корпорации Shift Up.
Также обратите внимание, что IGN France является независимым подразделением IGN и редакция IGN не имеет никакого отношения к этому инциденту.
Оригинальный текст превью Stellar Blade содержал неуместные высказывания. Хотя в наши намерения не входило неуважение к корпорации Shift Up, ее сотрудникам или их работе, мы признаем, что предложение, воспринятое буквально, было неуместным, и мы сожалеем об этом.
Всем сотрудникам корпорации Shift Up, которые почувствовали себя оскорбленными этим отрывком, мы приносим свои искренние извинения.
Текст извинения это буквально демедж контроль, плюс, в нем так и сквозит издевка, мол, всем ущемившимся мы приносим извинения. При этом сам текст, который они написали изначально самое что ни на есть ущемление красотой ГГ на фоне тотальной дебьютификации внешности женщин в играх.
Жаль, что они только извинениями отделаются, эту помойку бы вздёрнуть хорошенько
наверное, Sony подсуетилась. Sony очень сильно трясется за свою репутацию и репутацию игр, в которых принимает участие. по другому не могу объяснить с чего это игровой журнал извинился за то, что следовал западным трендам.
Их заставили извиняться на коленях))
Они там все дружно кукушкой поехали, ссылаясь на доклад "о женщинах" одной актрисы средней паршивости, чуть ли не прорывом в ядерной энергетике..
Ну лицо на самом деле кукольное, в чем проблема оставить реальное лицо модели например
А что они извиняются, если правы, если настоящая женщина у них выглядит так?:
Ну это ж гАмерика, у них сейчас в моде такое
Киркорова сам запостишь. А то все в одну калитку что-то.