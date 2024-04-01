В пятницу южнокорейский разработчик Shift Up и компания Sony выпустили бесплатную демоверсию грядущего PS5-эксклюзива Stellar Blade, и, судя по тому, какой прием она получила на социальной медиаплатформе X, ранее известной как Twitter, у последней на руках может оказаться еще один большой эксклюзив.
Если вам удастся пробиться сквозь дебаты вокруг Евы, вы найдете довольно позитивное впечатление от игры для PS5, или, по крайней мере, от первых двух часов. Среди основных моментов — оформление игры, которое подкреплено впечатляющими визуальными эффектами. Некоторые обратили внимание на сложную боевку. И конечно, некоторые просто не могут пройти мимо эстетически привлекательной главной героини.
Хотя Ева иногда крадет шоу, к лучшему или худшему, неоспоримо то, что игра может похвастаться очень впечатляющим визуальным стилем. Не считая графики и костюмов, художественное направление - пожалуй, самая впечатляющая часть игры, и это признают многие игроки.
Прошел битву с боссом в демоверсии Stellar Blade. Сложный, но очень приятный бой.
Попробовал Stellar Blade - поначалу она была немного медленной и неуклюжей, но когда я понял, что это не hack and slash и ее нужно проходить медленнее, как Souls-like, она меня очень заинтересовала!
Единственная Souls-like игра, в которую я играл, - это серия Jedi, так что я с нетерпением жду эту игру.
Stellar Blade выглядит просто потрясающе.
Ева потрясающая
Выход Stellar Blade в мире намечен на 26 апреля. Игра станет эксклюзивом для PS5. Но вероятно заглянет и на ПК спустя какое-то время.
lies of p за женщину
>Игроки остались довольны демоверсией экшена Stellar Blade
а че быть недовольными, вы жопень эту видали?
если серьезно, лайкать игру буду тупо из-за того, что от нее перекрытых по повестке корежит
В демке нет душ и откат после смерти не всегда на лагерь. Это уже не соулс-лайк. Это именно, что секиро-подобная автомата.
Это очень радует, что нет отката, что за садисты это придумали...
Игра очень слабая. Ева симпатишная, но челка у нее yeбанская.
Ну да, по демки боевка скучная, технически вполне, хотя, физика и анимации местами спорные, а челка и причёска это доле вкуса, как по мне, тоже хрень, надеюсь в игре будет выбор, спасибо разработчиками, что причёска, это не зачёсанные волосы назад.
Почему её называют соулс-лайком? В релизной версии можно будет выбрать сложность, а значит это уже не соулс.
А вообще, автор статьи сам сочинил эти положительные "отзывы"? Они ведь выдуманы. Такой кринж))
? В демке тоже есть сложность как бы
Тоже не ясно, общего там только ощущение от блока и то можно идти через уклонение или подавление, что на боссах приоритет.
Сонибои будут довольны чем угодно, если в названии продукта поставить надпись "эксклюзив". Отзывы нормальных игроков мы пока не слышали, и не услышим, раз разрабы приняли дебильное решение игнорить большую часть игрового рынка.
база
Нет денег на соньку? Сочувствую
Норм ты про самую популярную консоль задвинул