Игроки остались в восторге от нового контента для Stellar Blade

Разработчики из студии Shift-Up в очередной раз порадовали геймеров. Со вчерашнего дня всем владельцам Stellar Blade доступно обновление 1.09, которое добавило в игру столь любимый всеми фоторежим. Что еще немаловажно, разработчики не забыли о новых костюмчиках и мелких изменениях и доработках. Кроме того, у фанатов появилась возможность приобрести дополнение, созданное по мотивам хитовой серии NieR.
Цена DLC - 10 долларов. Это довольно много для набора одежды, но игроки пришли в восторг из-за особенностей одежды, а значит, разработчикам, похоже, удалось оправдать ожидания своего сообщества. Не обошлось и без заимствованных некоторых «фишек» из NieR:Automata. Например, один из костюмов включает в себя функцию самоуничтожения, и это сразу же отразится на внешности Евы.
Но и это еще не все. Если правильно расположить камеру, то Ева угостит вас сочным пинком. Подобный элемент есть в игре NieR: Replicant (Kane), причем за то, что игрок выполнит это действие десять раз, он получил трофей/достижение.
Кроме того, в игре хорошо реализован и фоторежим, в нем вы можете вдоволь наиграться как с настройками игровых сцен, так и с позами самой главной героини игры - Евы, к тому же в нем реализована продуманная физика.
Дополнение Stellar Blade x NieR:Automata не предложили никакого нового сюжетного контента. В DLC нас ждет встреча с Эмилем, продающим косметические предметы для Евы, Адама и Лили. Валюта - звездные слезы. Найти их можно в Дикой местности и Великой пустыне.
На такое дополнение не жалко и денег. Разработчики порадовали.
корейцы радуют
геймеров,которые хотят максимального развлечения от игр,а всяких там ущемленок,они угнетают ибо здесь же на пегече,есть кучка обиженных инцелов,которые хейтят корейские игры за сексуализацию.им видетили глубокие смыслы подавай и уродок как в конкорде
Так разрабы и правда радуют контентом для игры, уже столько классных сексуальных костюмов сделали одно загляденье.
Ну чё, ждём вторую часть)игра ни разу не разочаровала. Пока единственная в этом году, в какую с кайфом можно переиграть)
Среди игр для "однорукового прохождения" мне в перспективе наиболее интересным кажется Lilipop Chainsaw.
и героиня там покрасивее будет
Согласен
Писькодеры радуются, правда в игру никто из них так и не играл.
Я играл, сделал в ней плашку. А вы все язвите на отличную игру! А как выйдет на ПК, сразу побежите качать, как обычно))
Да-да, бегу качать все консольные эксклюзивы, особенно где из рекламы только жопы.
Да я ничего не навязываю, лично мне игра понравилась, как смесь слешера и соулса, я такое люблю. Сделал плашку в ней.
Китайский Убийственный Антидот уделывает вашу корейскую фигню на раз-два, кекв
Я бы сказал, обе хороши, разные жанры, не надо их сравнивать.
О какой игре речь?
Им дают одежду в виде платного длц , а они и рады... До сих пор не пойму, что вам мешает "играть" в порно игры где подобного добра больше
Ну так Стеллар отличная игра, помесь слешера и соулса, кто любит эти жанры. А внешность и костюмы приятное дополнение.