Игроки остались в восторге от нового контента для Stellar Blade

Разработчики из студии Shift-Up в очередной раз порадовали геймеров. Со вчерашнего дня всем владельцам Stellar Blade доступно обновление 1.09, которое добавило в игру столь любимый всеми фоторежим. Что еще немаловажно, разработчики не забыли о новых костюмчиках и мелких изменениях и доработках. Кроме того, у фанатов появилась возможность приобрести дополнение, созданное по мотивам хитовой серии NieR.

Цена DLC - 10 долларов. Это довольно много для набора одежды, но игроки пришли в восторг из-за особенностей одежды, а значит, разработчикам, похоже, удалось оправдать ожидания своего сообщества. Не обошлось и без заимствованных некоторых «фишек» из NieR:Automata. Например, один из костюмов включает в себя функцию самоуничтожения, и это сразу же отразится на внешности Евы.

Но и это еще не все. Если правильно расположить камеру, то Ева угостит вас сочным пинком. Подобный элемент есть в игре NieR: Replicant (Kane), причем за то, что игрок выполнит это действие десять раз, он получил трофей/достижение.

Кроме того, в игре хорошо реализован и фоторежим, в нем вы можете вдоволь наиграться как с настройками игровых сцен, так и с позами самой главной героини игры - Евы, к тому же в нем реализована продуманная физика.

Дополнение Stellar Blade x NieR:Automata не предложили никакого нового сюжетного контента. В DLC нас ждет встреча с Эмилем, продающим косметические предметы для Евы, Адама и Лили. Валюта - звездные слезы. Найти их можно в Дикой местности и Великой пустыне.