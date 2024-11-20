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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 166 оценок

Игроки остались в восторге от нового контента для Stellar Blade

Gruz_
Новости

Разработчики из студии Shift-Up в очередной раз порадовали геймеров. Со вчерашнего дня всем владельцам Stellar Blade доступно обновление 1.09, которое добавило в игру столь любимый всеми фоторежим. Что еще немаловажно, разработчики не забыли о новых костюмчиках и мелких изменениях и доработках. Кроме того, у фанатов появилась возможность приобрести дополнение, созданное по мотивам хитовой серии NieR.

Цена DLC - 10 долларов. Это довольно много для набора одежды, но игроки пришли в восторг из-за особенностей одежды, а значит, разработчикам, похоже, удалось оправдать ожидания своего сообщества. Не обошлось и без заимствованных некоторых «фишек» из NieR:Automata. Например, один из костюмов включает в себя функцию самоуничтожения, и это сразу же отразится на внешности Евы.

Но и это еще не все. Если правильно расположить камеру, то Ева угостит вас сочным пинком. Подобный элемент есть в игре NieR: Replicant (Kane), причем за то, что игрок выполнит это действие десять раз, он получил трофей/достижение.

Кроме того, в игре хорошо реализован и фоторежим, в нем вы можете вдоволь наиграться как с настройками игровых сцен, так и с позами самой главной героини игры - Евы, к тому же в нем реализована продуманная физика.

Дополнение Stellar Blade x NieR:Automata не предложили никакого нового сюжетного контента. В DLC нас ждет встреча с Эмилем, продающим косметические предметы для Евы, Адама и Лили. Валюта - звездные слезы. Найти их можно в Дикой местности и Великой пустыне.

33
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
SOLUS5678

На такое дополнение не жалко и денег. Разработчики порадовали.

6
Paramezan

корейцы радуют

5
ДаДжи

геймеров,которые хотят максимального развлечения от игр,а всяких там ущемленок,они угнетают ибо здесь же на пегече,есть кучка обиженных инцелов,которые хейтят корейские игры за сексуализацию.им видетили глубокие смыслы подавай и уродок как в конкорде

4
saa0891

Так разрабы и правда радуют контентом для игры, уже столько классных сексуальных костюмов сделали одно загляденье.

5
Smusi

Ну чё, ждём вторую часть)игра ни разу не разочаровала. Пока единственная в этом году, в какую с кайфом можно переиграть)

4
Джон Сноу 2

Среди игр для "однорукового прохождения" мне в перспективе наиболее интересным кажется Lilipop Chainsaw.

1
rtnrwv

и героиня там покрасивее будет

-1
Джон Сноу 2 rtnrwv

Согласен

0
Spillik

Писькодеры радуются, правда в игру никто из них так и не играл.

-1
MadDarkGuard

Я играл, сделал в ней плашку. А вы все язвите на отличную игру! А как выйдет на ПК, сразу побежите качать, как обычно))

4
Spillik MadDarkGuard

Да-да, бегу качать все консольные эксклюзивы, особенно где из рекламы только жопы.

-1
MadDarkGuard Spillik

Да я ничего не навязываю, лично мне игра понравилась, как смесь слешера и соулса, я такое люблю. Сделал плашку в ней.

0
Agent Qracle

Китайский Убийственный Антидот уделывает вашу корейскую фигню на раз-два, кекв

-2
MadDarkGuard

Я бы сказал, обе хороши, разные жанры, не надо их сравнивать.

0
Smusi

О какой игре речь?

0
rtnrwv
Разработчики из студии Shit-Up в очередной раз порадовали геймеров
Цена DLC - 10 долларов. Это довольно много для набора одежды, но игроки пришли в восторг

Им дают одежду в виде платного длц , а они и рады... До сих пор не пойму, что вам мешает "играть" в порно игры где подобного добра больше

-4
MadDarkGuard

Ну так Стеллар отличная игра, помесь слешера и соулса, кто любит эти жанры. А внешность и костюмы приятное дополнение.

2