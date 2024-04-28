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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 681 оценка

Игроки в восторге от Stellar Blade: игра получает очень высокие оценки на Metacritic

2BLaraSex
Новости

Stellar Blade получила хорошие оценки от игровых СМИ, даже несмотря на то, что некоторые критики пытались занизить рейтинг игры из-за слишком сексуальной героини. Спустя два дня после релиза на агрегаторе оценок Metacritic появилась возможность оценить Stellar Blade и игрокам, и, судя по первым оценкам, они остались в восторге.

В данный момент рейтинг игры 9.1 баллов из 10 на основе 553 отзывов. Геймеры хвалят отличный геймплей, прекрасную графику и оптимизацию, красивую музыку и, конечно же, красотку Еву. Отрицательные отзывы в основном связаны с недавними изменениями нескольких костюмов, которые сделали более закрытыми. Некоторые также жалуются на скучную историю и импут лаг при блокировании атак.

Высоко оценили игру и в PSN. В данный момент рейтинг игры 4.80 из 5 на основе более 19 тысяч оценок.

20
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Deathdoor

Ждём на ПК

6
Abarmot90

Да, на боярской платформе

-1
A E

игроки с розовыми\синими\зелёными волосами порвутся теперь

-3
SEV DRAKE

Не стоит называть фриков игроками.

10
Igor Udilov

Цензура все таки в игре есть, как на жестокость, так и на одежду главной героини. Поэтому прогиб был, чтобы успокоить этих "игроков".

4
VIGITAL1

Перехайп какой то.Шишка чтоли дымится во время прохождения и мозг отключается ?)Кроме неплохой боевики и жопы героини что там ещё есть что бы такую высокую оценку ставить?

-4
Asfermong

Не понимаю хайпа вокруг ГГ Stellar Blade, у неё безвкусный и безликий дизайн.

-8
DarkScorpius

Толсто

5
EvgenyEss DarkScorpius

вот нифига не толсто, в чем прикол слешера с жопастой бабой? аналогичных игр очень много, начиная со стародревнего heavy metall f.a.k.k.2... дрочить что ли на каждую игру?

-6
Asfermong DarkScorpius

Так я не жирнил. Она реально безликая, а если сравнить её с той же Байонетой или 2Б, то вообще.

-4
mongol312 EvgenyEss

ну и когда выходили подобные игры в последний раз? Корейцы четко угадали, чего не хватает современным игрокам и с двух ног залетели в тренды.

6
mongol312 Asfermong

собственно, то же самое писали и про Байонетту и 2В в свое время - "безликие, жопастые куклы, а вот Лара Крофт - это да". Хотя на фоне некоторых НПС в игре, Ева и правда смотрится скучновато - лучше бы Тахи сделали ГГ или эту девчушку механика.

0