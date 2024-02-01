Красочная презентация геймплея Stellar Blade в лучших традициях NieR:Automata. Релиз игры уже в апреле

Как было заявлено, на прошедшем мероприятии State of Play состоялось долгожданное возвращение амбициозного корейского слэшера Stellar Blade. Разработчики из студии Shift Up в рамках прямой трансляции провели весьма впечатляющую демонстрацию игрового процесса. Судя по первым впечатлениям, проект заметно вырос с момента прошлого показа в плане масштаба, сюжета и возможностей игрока. Кроме того, новый геймплей приятно напоминает NieR: Automata, что добавляет сравнению положительный оттенок.
Мир Stellar Blade перенесет игроков в недалекое постапокалиптическое будущее. Земля была уничтожена таинственными созданиями, однако у человечества еще есть шанс выжить. В роли представительницы передового отряда Евы вам предстоит объединить усилия с другими выжившими и отправиться в сложное приключение, полное испытаний.
Новый ролик демонстрирует великолепную графику Stellar Blade, ее основной состав и некоторые локации. Во многом игра напоминает NieR: Automata своей атмосферой. Тем не менее, боевая система и путь развития игрока будут заметно отличаться.
Согласно последнему трейлеру, игра выйдет 26 апреля на PS5. Проект также был заявлен для ПК, куда игра доберется немного позднее.
Когда уже на пк
Сказали позже, это уже лучше, так как на скрине ниже еще не было инфы о ПК версии!
ну) задница зачетная ))
Не будет ее на пк 26 числа,шары разуйте
первый мод появится раньше чем патч)
раньше чем игра xD
Фига се и на пк 26 числа ух ты хоть бы было эта большая истина я тогда поцелую его нежно главному директору нежно в губки ))))
Тяжело тебе будет, девонька, после 2В. Желаю успеха.
2B,вообще,ни о чем рядом с ней.
время и моды рассудят, родной.
Не сказал бы . У 2b задницу можна сразу раздеть без всяких модов . Тут такого не будет . И не ждите что ей оголят без модов задницу тут издатель Сони . Так что консольная версия уже всосала . На ps 4 прекрасно 2b ходит с голой задницей .
Так и не увидел в трейлере инфу о выходе на ПК или тут речь о подписке PS Plus?
Потому что это фантазии автора
что можно сказать: УРА!!!!!)))))
Такой себе слешер.