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Stellar Blade 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Постапокалипсис
7.2 242 оценки

Красочная презентация геймплея Stellar Blade в лучших традициях NieR:Automata. Релиз игры уже в апреле

Gutsz
Новости

Как было заявлено, на прошедшем мероприятии State of Play состоялось долгожданное возвращение амбициозного корейского слэшера Stellar Blade. Разработчики из студии Shift Up в рамках прямой трансляции провели весьма впечатляющую демонстрацию игрового процесса. Судя по первым впечатлениям, проект заметно вырос с момента прошлого показа в плане масштаба, сюжета и возможностей игрока. Кроме того, новый геймплей приятно напоминает NieR: Automata, что добавляет сравнению положительный оттенок.

Мир Stellar Blade перенесет игроков в недалекое постапокалиптическое будущее. Земля была уничтожена таинственными созданиями, однако у человечества еще есть шанс выжить. В роли представительницы передового отряда Евы вам предстоит объединить усилия с другими выжившими и отправиться в сложное приключение, полное испытаний.

Новый ролик демонстрирует великолепную графику Stellar Blade, ее основной состав и некоторые локации. Во многом игра напоминает NieR: Automata своей атмосферой. Тем не менее, боевая система и путь развития игрока будут заметно отличаться.

Согласно последнему трейлеру, игра выйдет 26 апреля на PS5. Проект также был заявлен для ПК, куда игра доберется немного позднее.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Armen 88

Когда уже на пк

5
Playground C0rrupt WH0RE

Сказали позже, это уже лучше, так как на скрине ниже еще не было инфы о ПК версии!

0
EvilKennY

ну) задница зачетная ))

5
Armen 88

Не будет ее на пк 26 числа,шары разуйте

2
kedmaker

первый мод появится раньше чем патч)

1
Ms_M

раньше чем игра xD

0
Анна Кранцове

Фига се и на пк 26 числа ух ты хоть бы было эта большая истина я тогда поцелую его нежно главному директору нежно в губки ))))

0
mongol312

Тяжело тебе будет, девонька, после 2В. Желаю успеха.

0
Armen 88

2B,вообще,ни о чем рядом с ней.

0
mongol312 Armen 88

время и моды рассудят, родной.

0
Pricefieldforever Armen 88

Не сказал бы . У 2b задницу можна сразу раздеть без всяких модов . Тут такого не будет . И не ждите что ей оголят без модов задницу тут издатель Сони . Так что консольная версия уже всосала . На ps 4 прекрасно 2b ходит с голой задницей .

0
Hog2012

Так и не увидел в трейлере инфу о выходе на ПК или тут речь о подписке PS Plus?

0
Eikiti

Потому что это фантазии автора

4
SOLUS5678

что можно сказать: УРА!!!!!)))))

0
hpi

Такой себе слешер.

-3