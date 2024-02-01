Красочная презентация геймплея Stellar Blade в лучших традициях NieR:Automata. Релиз игры уже в апреле

Как было заявлено, на прошедшем мероприятии State of Play состоялось долгожданное возвращение амбициозного корейского слэшера Stellar Blade. Разработчики из студии Shift Up в рамках прямой трансляции провели весьма впечатляющую демонстрацию игрового процесса. Судя по первым впечатлениям, проект заметно вырос с момента прошлого показа в плане масштаба, сюжета и возможностей игрока. Кроме того, новый геймплей приятно напоминает NieR: Automata, что добавляет сравнению положительный оттенок.

Мир Stellar Blade перенесет игроков в недалекое постапокалиптическое будущее. Земля была уничтожена таинственными созданиями, однако у человечества еще есть шанс выжить. В роли представительницы передового отряда Евы вам предстоит объединить усилия с другими выжившими и отправиться в сложное приключение, полное испытаний.

Новый ролик демонстрирует великолепную графику Stellar Blade, ее основной состав и некоторые локации. Во многом игра напоминает NieR: Automata своей атмосферой. Тем не менее, боевая система и путь развития игрока будут заметно отличаться.

Согласно последнему трейлеру, игра выйдет 26 апреля на PS5. Проект также был заявлен для ПК, куда игра доберется немного позднее.