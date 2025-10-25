Mechanics VoiceOver показали третий дневник разработки русской озвучки Stellar Blade

Команда Mechanics VoiceOver опубликовала новый бэкстейдж по Stellar Blade, показывающий закулисье озвучки и знакомящий с актёрами, работающими над персонажами игры.

В ролике можно увидеть актрису, озвучившую Мать-Сферу - богиню и центральную фигуру сюжета, а также фрагмент с парикмахером Касимом, которому предстоит выдержать немало испытаний и стать постоянным спутником главной героини. Кроме того, показаны эпизоды с отважным часовым, готовым пожертвовать всем ради любви, и мудрецом Оркалом, чьи реплики придают истории философскую глубину.

Команда отмечает, что процент завершённых записей стремительно растёт, и впереди - этапы обработки звука, тестирования и подготовки к релизу. Разработчики обещают, что уже скоро порадуют поклонников новыми новостями и видеороликами.