Mechanics VoiceOver показали третий дневник разработки русской озвучки Stellar Blade

Команда Mechanics VoiceOver опубликовала новый бэкстейдж по Stellar Blade, показывающий закулисье озвучки и знакомящий с актёрами, работающими над персонажами игры.
В ролике можно увидеть актрису, озвучившую Мать-Сферу - богиню и центральную фигуру сюжета, а также фрагмент с парикмахером Касимом, которому предстоит выдержать немало испытаний и стать постоянным спутником главной героини. Кроме того, показаны эпизоды с отважным часовым, готовым пожертвовать всем ради любви, и мудрецом Оркалом, чьи реплики придают истории философскую глубину.
Команда отмечает, что процент завершённых записей стремительно растёт, и впереди - этапы обработки звука, тестирования и подготовки к релизу. Разработчики обещают, что уже скоро порадуют поклонников новыми новостями и видеороликами.
эту игру уже все миллион раз прошли и перепрошли. Эти тормоза отстали на пару лет
Да норм, вот денуво снимут когда, и снова народ попрет.
А я только ПК купил и не прошел и перепрошил игру. Будут оч рад. Дождаться озвучку👍А я только ПК купил и не прошел, и перепрошил игру. Будут оч рад. Дождаться озвучку 👍
Не пзди я в нее еще не играл
Как механики задолбали снимать свои блоги вместо того чтобы закончить озвучку Split Fictions
еще один вылез
Они 4 года psychonauts 2 не могут закончить. Это уже мем вошёл в историю.
По-русски игра звучит очень мощно и в целом гораздо лучше оригинала. Вот поэтому я всегда предпочитаю играть на великом русском, когда есть такая возможность... жду озвучку с нетерпением. Точка.
Величайший любитель и ценитель великого и могучего русского языка на PG не в курсе, что слово "точка" в конце (именно написанное буквами) используется, чтобы придать мысли какой-то экспрессии, веса. То есть, в каких-то особых случаях, чтобы сделать на чем-то акцент. Но нет, janekste использует это слово абсолютно в каждом своем бредовом комментарии, особенно часто в тех, что принижают другие языки мира. Тем самым выставляет себя не только посмешищем, но и безграмотным "любителем" своего языка. Точка.
Black ops 3 тебе в помощь!
Хочется услышать озвучку Евы.
Mechanics VoiceOver красавцы.
название мода?
https://www.nexusmods.com/stellarblade/mods/476?tab=description
надеюсь когда выйдет озвучка поиграть смогут все
Я с корейской озвучкой проходил - довольно забавно звучит )
А я с немецкой. Звучит ещё лучше