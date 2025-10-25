ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
9 5 483 оценки

Mechanics VoiceOver показали третий дневник разработки русской озвучки Stellar Blade

AceTheKing AceTheKing

Команда Mechanics VoiceOver опубликовала новый бэкстейдж по Stellar Blade, показывающий закулисье озвучки и знакомящий с актёрами, работающими над персонажами игры.

В ролике можно увидеть актрису, озвучившую Мать-Сферу - богиню и центральную фигуру сюжета, а также фрагмент с парикмахером Касимом, которому предстоит выдержать немало испытаний и стать постоянным спутником главной героини. Кроме того, показаны эпизоды с отважным часовым, готовым пожертвовать всем ради любви, и мудрецом Оркалом, чьи реплики придают истории философскую глубину.

Команда отмечает, что процент завершённых записей стремительно растёт, и впереди - этапы обработки звука, тестирования и подготовки к релизу. Разработчики обещают, что уже скоро порадуют поклонников новыми новостями и видеороликами.

28
17
Комментарии:  17
Trinity_ExDeath

эту игру уже все миллион раз прошли и перепрошли. Эти тормоза отстали на пару лет

9
Детский сад

Да норм, вот денуво снимут когда, и снова народ попрет.

3
Kotarion

А я только ПК купил и не прошел и перепрошил игру. Будут оч рад. Дождаться озвучку👍А я только ПК купил и не прошел, и перепрошил игру. Будут оч рад. Дождаться озвучку 👍

4
SERGIOUS LEE

Не пзди я в нее еще не играл

Leshugan

Как механики задолбали снимать свои блоги вместо того чтобы закончить озвучку Split Fictions

6
_WEBER_

еще один вылез

2
Peter t

Они 4 года psychonauts 2 не могут закончить. Это уже мем вошёл в историю.

Janekste

По-русски игра звучит очень мощно и в целом гораздо лучше оригинала. Вот поэтому я всегда предпочитаю играть на великом русском, когда есть такая возможность... жду озвучку с нетерпением. Точка.

5
JIoMTuK

Величайший любитель и ценитель великого и могучего русского языка на PG не в курсе, что слово "точка" в конце (именно написанное буквами) используется, чтобы придать мысли какой-то экспрессии, веса. То есть, в каких-то особых случаях, чтобы сделать на чем-то акцент. Но нет, janekste использует это слово абсолютно в каждом своем бредовом комментарии, особенно часто в тех, что принижают другие языки мира. Тем самым выставляет себя не только посмешищем, но и безграмотным "любителем" своего языка. Точка.

4
spaMER_ID

Black ops 3 тебе в помощь!

saa0891

Хочется услышать озвучку Евы.

Mechanics VoiceOver красавцы.

3
_WEBER_

название мода?

saa0891 _WEBER_

https://www.nexusmods.com/stellarblade/mods/476?tab=description

1
WerGC

надеюсь когда выйдет озвучка поиграть смогут все

1
FumblingLysanias

Я с корейской озвучкой проходил - довольно забавно звучит )

Diablonos

А я с немецкой. Звучит ещё лучше