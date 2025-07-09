Новый мод для Stellar Blade добавляет глобальное освещение с трассировкой лучей

Новый мод для Stellar Blade уже доступен для скачивания, предлагая значительные визуальные улучшения благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей.
Мод, разработанный Atlas813, не требуется ничего, кроме ReShade. Помимо RTGI с корректным отражением света и рассеянным освещением, мод добавляет коррекцию окружающего освещения — эффект резкости, который повышает резкость только близких объектов, — и другие функции, значительно улучшающие визуальные характеристики, что подтверждается сравнительными скриншотами ниже, сделанными в разрешении 1080p, максимальных настройках и качестве NVIDIA DLSS. Скриншоты с модификацией слева, оригинальные – справа.
Скачать мод можно по ссылке выше.
Stellar Blade доступна на ПК и PlayStation 5.
Никакое это не глобальное освещение с трассировкой лучей, а лишь шейдер постобработки, хватит постить этот мусор под видом добавления того чем оно не является
Будто решейда накинули) С вас минус 100 фпс?
Теперь жопа отражает
через чур жёлтый фильтр тупо
не, фигня.
Ясно полная Ху**я
Очередной клоун сделал псевдо трассировку через Решейд, ну всё пора писать новость.