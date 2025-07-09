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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.8 3 710 оценок

Новый мод для Stellar Blade добавляет глобальное освещение с трассировкой лучей

monk70 monk70

Новый мод для Stellar Blade уже доступен для скачивания, предлагая значительные визуальные улучшения благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей.

Stellar Blade "Экспериментальная трассировка лучей"

Мод, разработанный Atlas813, не требуется ничего, кроме ReShade. Помимо RTGI с корректным отражением света и рассеянным освещением, мод добавляет коррекцию окружающего освещения — эффект резкости, который повышает резкость только близких объектов, — и другие функции, значительно улучшающие визуальные характеристики, что подтверждается сравнительными скриншотами ниже, сделанными в разрешении 1080p, максимальных настройках и качестве NVIDIA DLSS. Скриншоты с модификацией слева, оригинальные – справа.

Скачать мод можно по ссылке выше.

+ ещё 2 картинки

Stellar Blade доступна на ПК и PlayStation 5.

13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Tommy.

Никакое это не глобальное освещение с трассировкой лучей, а лишь шейдер постобработки, хватит постить этот мусор под видом добавления того чем оно не является

11
BloomingVysor

Будто решейда накинули) С вас минус 100 фпс?

1
hpi

Теперь жопа отражает

Человек-Анекдот

через чур жёлтый фильтр тупо

smallhell

не, фигня.

Анна Кранцове

Ясно полная Ху**я

KIBERMAX

Очередной клоун сделал псевдо трассировку через Решейд, ну всё пора писать новость.