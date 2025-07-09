Новый мод для Stellar Blade добавляет глобальное освещение с трассировкой лучей

Новый мод для Stellar Blade уже доступен для скачивания, предлагая значительные визуальные улучшения благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей.

Мод, разработанный Atlas813, не требуется ничего, кроме ReShade. Помимо RTGI с корректным отражением света и рассеянным освещением, мод добавляет коррекцию окружающего освещения — эффект резкости, который повышает резкость только близких объектов, — и другие функции, значительно улучшающие визуальные характеристики, что подтверждается сравнительными скриншотами ниже, сделанными в разрешении 1080p, максимальных настройках и качестве NVIDIA DLSS. Скриншоты с модификацией слева, оригинальные – справа.

Скачать мод можно по ссылке выше.

Stellar Blade доступна на ПК и PlayStation 5.