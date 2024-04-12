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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 577 оценок

Новый трейлер Stellar Blade рассказывает о боссах Найтиба

monk70
Новости

Shift Up выпустила новый трейлер к предстоящему приключенческому боевику Stellar Blade, но он не посвящён персонажам, как предыдущие трейлеры. Вместо этого он сосредоточен на Найтиба, точнее на боссах этого вида.

Если вы играли в демо-версию, то двое из них покажутся вам знакомыми. Крылатая Найтиба появляется в начале раздела и классифицируется как Альфа, обладающая исключительной скоростью. Второй, «Сталкер», сражается в режиме «Испытание босса», который открывается после завершения демоверсии, что может означать, что это тоже альфа. Третий, более крупный Найтиба с головой в форме колеса, до сих пор не был представлен.

Stellar Blade выйдет 26 апреля на PS5.

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