Новый трейлер Stellar Blade рассказывает о боссах Найтиба

Shift Up выпустила новый трейлер к предстоящему приключенческому боевику Stellar Blade, но он не посвящён персонажам, как предыдущие трейлеры. Вместо этого он сосредоточен на Найтиба, точнее на боссах этого вида.
Если вы играли в демо-версию, то двое из них покажутся вам знакомыми. Крылатая Найтиба появляется в начале раздела и классифицируется как Альфа, обладающая исключительной скоростью. Второй, «Сталкер», сражается в режиме «Испытание босса», который открывается после завершения демоверсии, что может означать, что это тоже альфа. Третий, более крупный Найтиба с головой в форме колеса, до сих пор не был представлен.
Stellar Blade выйдет 26 апреля на PS5.