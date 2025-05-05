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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.4 1 374 оценки

PC-версия Stellar Blade будет работать на Unreal Engine 4

Gruz_ Gruz_

Согласно последним сообщениям, грядущая PC-версия Stellar Blade, известной экшен-адвенчуры 2024 года, созданной Shift Up, будет работать на Unreal Engine 4 - том же движке, что и оригинальная версия для PlayStation 5.

Эта информация поступила от одного из энтузиастов моддинга под ником somnus, который недавно поделился размытым скриншотом на Discord-сервере AyakaMods, посвященном Stellar Blade, утверждая, что игра действительно работает на UE4.26. Как отметил AyakaMods, "UE4 работает более плавно и предлагает лучший FPS по сравнению с UE5" и "делает моддинг немного проще и доступнее", а значит, выбор разработчиками этого движка в конечном итоге "хорошая новость для моддеров".

ПК-версия будет иметь поддержку 4K, улучшенное освещение и более детализированные текстуры, что существенно превосходят версию для PS5. Также Shift Up обещает, что ПК-версия будет не просто портом, а будет демонстрировать все возможности платформы, сохраняя при этом не слишком высокие системные требования.

45
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
JackBV

ПК геймеров решили знатно умаслаить , опять Stellar Blade рвёт шаблоны . 4 намного стабильней пятого глючного Unreal Engine

22
AceTheKing

"Решили умаслить" - просто выпустили игру на той же версии движка, что и PS5-версия. Кто-то всерьез думал что они будут переносить порт на UE5?

13
JustA_NiceGuy

4 кал статарный (от слова stuttering).

19
Человек-Анекдот

причём тут умаслить? им легче сделать новую часть на УЕ5 , чем полностью переносить готовую игру

2
SoRaS3 Человек-Анекдот

Немцы из FishLabs справились и норм.

1
Xstranger JustA_NiceGuy

Да ладно! Я не ожидал услышать такое мнение от фортнайтера. В этот раз, я с вами согласен, что UE4 кал статтерный. И 5-ый UE тоже статтерный.

Для меня, нормальный Unreal Engine закончился на третьем (UE3).

SERGEY-SP

Ну это же хорошо что не на убогом 5 анриале!

19
Unicorling

На 4 игры фризили точно так же, они между собой не обо то и отличаются

6
PolGhost Unicorling

Не все игры страдали статтерингом. По-крайне мере не все страдали им прям сильно. Некоторые были и об этом говорили и писали много

4
SERGEY-SP Unicorling

Да летать она будет на любом ведре вот посмотришь эта стэлер блэйд!

Unicorling PolGhost

На UE5 у меня статтеры были только в сайлет хилле 2, и в моём проекте когда магию юузал )

1
Unicorling SERGEY-SP

Для начала надо обзавестись ведром

Great-heartedElio

Ясно понятно, графон будет допотопный.

10
vertehwost

А при портировании должны были на u5 перетащить?когда такое вообще бывало то? Бред а не статья

6
imizaka

В чем новость то - что у игры тот же движок? Это же не ремейк и даже не ремастер чтобы были причины меняться движку. Автор, ну ты медиафайл

6
Morpex333

А зачем им переносить игру на хреновый UE5 ради ПК? Странные мечты у каких-то лиц, который хотели видеть игру на UE5. При всех то плюсах 4ой версии

4
SOLUS5678

Великолепно!.

3
Snake2105

Да хоть на ядерном топливе, давно бы уже выпустили на ПК поиграть, а там уже обнову накатили сверху

2
Jarvis666

Никсы без проблем смогли бы перенести игру на UE 5 , без проблем с производительностью. Главное не доверять Iron Galaxy, эти даже UE 4 перегов*якают))

2
Евгений Кондратенко

Я бы так не зарекался. Unreal engine 5 очень требовательный. Причем как к ресурсам системы, так и к квалификации разработчиков. Там очень многое надо умело использовать, чтобы не получился очередной сталкер 2 с конскими системками и всратыми анимациями и убогим освещением.

3
jax baron

пука 2 не смогли.

3
shecter

Если честно,то я на 5 лютого графония никогда не встречал,а вот с оптимизацией там беда.Из видосиков по этой игре меня графоний устраивает.

2
jax baron

а его там и нет - и местами даже хуже.

1
Rimasted

Эм... А что, для порта ещё движок должны были сменить? Может следующая новость будет, что геймплей и сюжет будет как в консольной версии?

2
Маркет Плейс

Если они изначально дедади на уже, то перевести игру на уе5 не так уж и сложно... Но, хорошо не сделали этого.

Dark_AssassinUA Маркет Плейс

Перевести игру на UE5 не сложно только в комментариях

На деле тебе придется переделывать большую половину рендера

jax baron

ну короче оптимезации быть.

2
Константин335

Я уже сначала подумал что на консолях она на UE 5, а на ПК на UE 4 сделают. А так понятно же что порт будет на том же движке, если бы на 5 то это уже был бы ремейк, а не порт

1
ThoughtfulGerardo

побольше бы игр на УЕ4

1
Xstranger

Побольше бы игр на нормальных движках CryEngine, Unity Engine, Godot, Source 2, RE Engine, Decima...

1
Tiger Goose

Сегодня что, день идиотских публикаций по Stellar Blade? Сначала опубликовали "новость" об инсайдере, сообщающем о выходе ПК-версии в июне, при том что об этом было ОФИЦИАЛЬНО объявлено во время анонса ПК-версии. Теперь нам сообщают захватывающие сведения о том, что, оказывается, лобовой порт будет на том же движке, что и консольная версия. Ну дела, эка невидаль. Повторюсь, это именно, что порт, а не какое-то переиздание или обновлённая версия, поэтому смены движка и не могло быть.

1
Magnusss

прям от сердца отлегло

Кей Овальд

Ну и отлично. Прям жду.

John 23666

Нытиков на ведрищах это не спасёт)))

Kokoprime1991

Не сказать что 4й прям хороший, нооооооо явно лучше чем делать выбор на 5й. Мне кажется, если у всех летал LiesofP(а он на 4м) то и этот подавно залетит, ибо в P ну световых и прочих деталей побольше, а тут 50% тупо пустырь, будет хаха если оптимизиация будет дном.