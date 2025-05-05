PC-версия Stellar Blade будет работать на Unreal Engine 4

Согласно последним сообщениям, грядущая PC-версия Stellar Blade, известной экшен-адвенчуры 2024 года, созданной Shift Up, будет работать на Unreal Engine 4 - том же движке, что и оригинальная версия для PlayStation 5.

Эта информация поступила от одного из энтузиастов моддинга под ником somnus, который недавно поделился размытым скриншотом на Discord-сервере AyakaMods, посвященном Stellar Blade, утверждая, что игра действительно работает на UE4.26. Как отметил AyakaMods, "UE4 работает более плавно и предлагает лучший FPS по сравнению с UE5" и "делает моддинг немного проще и доступнее", а значит, выбор разработчиками этого движка в конечном итоге "хорошая новость для моддеров".

ПК-версия будет иметь поддержку 4K, улучшенное освещение и более детализированные текстуры, что существенно превосходят версию для PS5. Также Shift Up обещает, что ПК-версия будет не просто портом, а будет демонстрировать все возможности платформы, сохраняя при этом не слишком высокие системные требования.