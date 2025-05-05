PC-версия Stellar Blade будет работать на Unreal Engine 4

Согласно последним сообщениям, грядущая PC-версия Stellar Blade, известной экшен-адвенчуры 2024 года, созданной Shift Up, будет работать на Unreal Engine 4 - том же движке, что и оригинальная версия для PlayStation 5.
Эта информация поступила от одного из энтузиастов моддинга под ником somnus, который недавно поделился размытым скриншотом на Discord-сервере AyakaMods, посвященном Stellar Blade, утверждая, что игра действительно работает на UE4.26. Как отметил AyakaMods, "UE4 работает более плавно и предлагает лучший FPS по сравнению с UE5" и "делает моддинг немного проще и доступнее", а значит, выбор разработчиками этого движка в конечном итоге "хорошая новость для моддеров".
ПК-версия будет иметь поддержку 4K, улучшенное освещение и более детализированные текстуры, что существенно превосходят версию для PS5. Также Shift Up обещает, что ПК-версия будет не просто портом, а будет демонстрировать все возможности платформы, сохраняя при этом не слишком высокие системные требования.
ПК геймеров решили знатно умаслаить , опять Stellar Blade рвёт шаблоны . 4 намного стабильней пятого глючного Unreal Engine
"Решили умаслить" - просто выпустили игру на той же версии движка, что и PS5-версия. Кто-то всерьез думал что они будут переносить порт на UE5?
4 кал статарный (от слова stuttering).
причём тут умаслить? им легче сделать новую часть на УЕ5 , чем полностью переносить готовую игру
Немцы из FishLabs справились и норм.
Да ладно! Я не ожидал услышать такое мнение от фортнайтера. В этот раз, я с вами согласен, что UE4 кал статтерный. И 5-ый UE тоже статтерный.
Для меня, нормальный Unreal Engine закончился на третьем (UE3).
Ну это же хорошо что не на убогом 5 анриале!
На 4 игры фризили точно так же, они между собой не обо то и отличаются
Не все игры страдали статтерингом. По-крайне мере не все страдали им прям сильно. Некоторые были и об этом говорили и писали много
Да летать она будет на любом ведре вот посмотришь эта стэлер блэйд!
На UE5 у меня статтеры были только в сайлет хилле 2, и в моём проекте когда магию юузал )
Для начала надо обзавестись ведром
Ясно понятно, графон будет допотопный.
А при портировании должны были на u5 перетащить?когда такое вообще бывало то? Бред а не статья
В чем новость то - что у игры тот же движок? Это же не ремейк и даже не ремастер чтобы были причины меняться движку. Автор, ну ты медиафайл
А зачем им переносить игру на хреновый UE5 ради ПК? Странные мечты у каких-то лиц, который хотели видеть игру на UE5. При всех то плюсах 4ой версии
Великолепно!.
Да хоть на ядерном топливе, давно бы уже выпустили на ПК поиграть, а там уже обнову накатили сверху
Никсы без проблем смогли бы перенести игру на UE 5 , без проблем с производительностью. Главное не доверять Iron Galaxy, эти даже UE 4 перегов*якают))
Я бы так не зарекался. Unreal engine 5 очень требовательный. Причем как к ресурсам системы, так и к квалификации разработчиков. Там очень многое надо умело использовать, чтобы не получился очередной сталкер 2 с конскими системками и всратыми анимациями и убогим освещением.
пука 2 не смогли.
Если честно,то я на 5 лютого графония никогда не встречал,а вот с оптимизацией там беда.Из видосиков по этой игре меня графоний устраивает.
а его там и нет - и местами даже хуже.
Эм... А что, для порта ещё движок должны были сменить? Может следующая новость будет, что геймплей и сюжет будет как в консольной версии?
Если они изначально дедади на уже, то перевести игру на уе5 не так уж и сложно... Но, хорошо не сделали этого.
Перевести игру на UE5 не сложно только в комментариях
На деле тебе придется переделывать большую половину рендера
ну короче оптимезации быть.
Я уже сначала подумал что на консолях она на UE 5, а на ПК на UE 4 сделают. А так понятно же что порт будет на том же движке, если бы на 5 то это уже был бы ремейк, а не порт
побольше бы игр на УЕ4
Побольше бы игр на нормальных движках CryEngine, Unity Engine, Godot, Source 2, RE Engine, Decima...
Сегодня что, день идиотских публикаций по Stellar Blade? Сначала опубликовали "новость" об инсайдере, сообщающем о выходе ПК-версии в июне, при том что об этом было ОФИЦИАЛЬНО объявлено во время анонса ПК-версии. Теперь нам сообщают захватывающие сведения о том, что, оказывается, лобовой порт будет на том же движке, что и консольная версия. Ну дела, эка невидаль. Повторюсь, это именно, что порт, а не какое-то переиздание или обновлённая версия, поэтому смены движка и не могло быть.
прям от сердца отлегло
Ну и отлично. Прям жду.
Нытиков на ведрищах это не спасёт)))
Не сказать что 4й прям хороший, нооооооо явно лучше чем делать выбор на 5й. Мне кажется, если у всех летал LiesofP(а он на 4м) то и этот подавно залетит, ибо в P ну световых и прочих деталей побольше, а тут 50% тупо пустырь, будет хаха если оптимизиация будет дном.