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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 615 оценок

Первые оценки Stellar Blade: очень хорошо

2BLaraSex
Новости

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий для нашумевшего южнокорейского экшена Stellar Blade и критики выставили игре свои первые оценки. В данный момент у игры 85 баллов из 100 на агрегаторе оценок Opencritic и 83 на Metacritic, что можно назвать очень хорошим результатом для студии-разработчика Shift Up. Игру хвалят за масштабный игровой мир, разнообразные уровни, интересную и достаточно сложную боевую систем, приличный сюжет и отличную музыку. В минусы игре некоторые критики записали сексуализацию, иногда излишне затянутые бои, не самые креативные побочные квесты и не самое удобное управление по время платформинга. В целом, 97% критиков рекомендуют игру к прохождению.

Stellar Blade расскажет о девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Релиз игры состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.

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Комментарии: 33
Ваш комментарий
GullibleCelia

ДАЕШЬ ПК ВЕРСИЮ ! :(

10
hpi

Нет, онли пс5. История будет как с бладборном.

-11
Baka Mitai

ждём ждём. Тем более создатель игры намекал на пк версию. Особенно с учётом того, что на южно-корейском рынке преобладает пк

6
OnlyMad Baka Mitai

Какая разница что там преобладает на южно-корейском рынке, если у них издатель Сони и это им решать что и когда и куда выпускать ? Могут выпустить, а могут и не выпустить.

-5
Владимир Губайдуллин

Проблема наших геймеров "даёшь пк версию".

Когда есть деньги,имеешь 3-5 платформ и играешь в любом месте,а не там,где игру взломают.

-6
MadDarkGuard hpi

Не думаю, скорее похоже на временный экз.

-1
mongol312

все таки укололи "сексуализацией", черти))

5
Alex Row

Иногда излишне затянутые бои- это когда у босса 100500 хп, а ты одной тычкой м снимаешь пол процента?

3
FlufflePuff

Это игровой момент, сделано специально что бы по максимуму насладиться булочками.

2
Solstice

Держу пари, что те кто ставил оценки, понятия не имеют о чем игра, но при это абсолютно все знают про главную героиню 😁

3
rewgerg43252

Знали, что у них выбор: вилкой в глаз, или 12/10 на метакритик.
Сейчас геймеры особенно недружелюбны к радужным конторам.

1
OnlyMad

Ну трейлер крутой, наверняка будет много эпика.

1
Кей Овальд

Это хорошо.

1
Paul Phoenix 93

смотрю у корейцев норм игры пошли (как у всех в нулевые) сперва lies of p, а теперь stellar blade.

да мы тестостероновые маньяки и нам нравятся такие персонажи/девки

1
Baka Mitai

игн снова оподливились. Впрочем, ничего нового)))

0
Kenn1y

Надеюсь не будет сюжетного поворота, что идти создания были людьми.

0
Залупiвка

Срочно выпускайте на пк! Надо вылизать ей очко с вареником.

0
MadDarkGuard

Как можно сексуализацию записать в минусы?))) Это как теплое назвать холодным)

0
Vanderville

по демке было понятно , что эксклюзив вышел годный . Все по делу

0
2BLaraSex

Все костюмы главных героев. Много классных.

0
MrShiro20

фигня с жопастой героиней

0
Kenn1y

Что-то ее с задержкой привезли, обычно все за неделю до релиза, а тут за пару дней. Не советую брать до релиза или на старте по 7-8к, дисков полно, ценник уже через неделю упадёт.

P.S. Смотрю, даже магазины прифигели и ставят по 8к.

-1
FlufflePuff

"Хорошо", в сравнении с западными лгбт парашами это должно быть 100 из 10 даже не смотря на то что механики и геймплей мусор, аля закликай врагов.

-1
answerx32

Ожидаемо что около 80 баллов

-2
Kolyambus

Молю PG сделать опцию "исключить игру из нововстей".

-4
Air72ru

Можно же просто отписаться. Не?...

0
Kolyambus Air72ru

Просвети, если такой умный, как в новостях PG отписаться от новостей про определенную игру?

-2
Vanderville

Че пк бояре жопка горит. ?🤣🤣😂😂

1
Владимир Губайдуллин

Сиськи жопа,а после людей осуждают,что их называют животными.

Если игра способна мне предоставить что-то как дмк без упора на физику жопы,то ладно.

-5
Котян Сутоевич

Описание сюжета напомнило фильм "Геи-ниггеры из далекого космоса".

-7
SOLUS5678

Предсказуемо.

-7