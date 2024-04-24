Первые оценки Stellar Blade: очень хорошо

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий для нашумевшего южнокорейского экшена Stellar Blade и критики выставили игре свои первые оценки. В данный момент у игры 85 баллов из 100 на агрегаторе оценок Opencritic и 83 на Metacritic, что можно назвать очень хорошим результатом для студии-разработчика Shift Up. Игру хвалят за масштабный игровой мир, разнообразные уровни, интересную и достаточно сложную боевую систем, приличный сюжет и отличную музыку. В минусы игре некоторые критики записали сексуализацию, иногда излишне затянутые бои, не самые креативные побочные квесты и не самое удобное управление по время платформинга. В целом, 97% критиков рекомендуют игру к прохождению.
Stellar Blade расскажет о девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Релиз игры состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.
ДАЕШЬ ПК ВЕРСИЮ ! :(
Нет, онли пс5. История будет как с бладборном.
ждём ждём. Тем более создатель игры намекал на пк версию. Особенно с учётом того, что на южно-корейском рынке преобладает пк
Какая разница что там преобладает на южно-корейском рынке, если у них издатель Сони и это им решать что и когда и куда выпускать ? Могут выпустить, а могут и не выпустить.
Проблема наших геймеров "даёшь пк версию".
Когда есть деньги,имеешь 3-5 платформ и играешь в любом месте,а не там,где игру взломают.
Не думаю, скорее похоже на временный экз.
все таки укололи "сексуализацией", черти))
Иногда излишне затянутые бои- это когда у босса 100500 хп, а ты одной тычкой м снимаешь пол процента?
Это игровой момент, сделано специально что бы по максимуму насладиться булочками.
Держу пари, что те кто ставил оценки, понятия не имеют о чем игра, но при это абсолютно все знают про главную героиню 😁
Знали, что у них выбор: вилкой в глаз, или 12/10 на метакритик.
Сейчас геймеры особенно недружелюбны к радужным конторам.
Ну трейлер крутой, наверняка будет много эпика.
Это хорошо.
смотрю у корейцев норм игры пошли (как у всех в нулевые) сперва lies of p, а теперь stellar blade.
да мы тестостероновые маньяки и нам нравятся такие персонажи/девки
игн снова оподливились. Впрочем, ничего нового)))
Надеюсь не будет сюжетного поворота, что идти создания были людьми.
Срочно выпускайте на пк! Надо вылизать ей очко с вареником.
Как можно сексуализацию записать в минусы?))) Это как теплое назвать холодным)
по демке было понятно , что эксклюзив вышел годный . Все по делу
Все костюмы главных героев. Много классных.
фигня с жопастой героиней
Что-то ее с задержкой привезли, обычно все за неделю до релиза, а тут за пару дней. Не советую брать до релиза или на старте по 7-8к, дисков полно, ценник уже через неделю упадёт.
P.S. Смотрю, даже магазины прифигели и ставят по 8к.
"Хорошо", в сравнении с западными лгбт парашами это должно быть 100 из 10 даже не смотря на то что механики и геймплей мусор, аля закликай врагов.
Ожидаемо что около 80 баллов
Молю PG сделать опцию "исключить игру из нововстей".
Можно же просто отписаться. Не?...
Просвети, если такой умный, как в новостях PG отписаться от новостей про определенную игру?
Че пк бояре жопка горит. ?🤣🤣😂😂
Сиськи жопа,а после людей осуждают,что их называют животными.
Если игра способна мне предоставить что-то как дмк без упора на физику жопы,то ладно.
Описание сюжета напомнило фильм "Геи-ниггеры из далекого космоса".
Предсказуемо.