По мнению директора Stellar Blade, наличие фетиш-элементов может оказать очень положительный эффект

Достаточно одного взгляда на Stellar Blade, чтобы понять, что она сделана в Южной Корее, - дизайн нарядов говорит сам за себя. Облегающий крой и немного блеска на самых заметных частях тела определенно привлекают внимание, и это намеренно, поскольку глава студии Shift Up Ким Хён Тэ привнес в игру свои собственные штрихи.
В ходе разговора с Famitsu он рассказал, что сексуальные визуальные эффекты повышают привлекательность игры и, по сути, поспособствуют более высоким продажам Stellar Blade.
"Я считаю, что аккуратное использование фетишистских элементов в нарядах может оказать очень положительный эффект", - сказал Ким. На его взгляд, это важная часть, способная привлечь к игре больше внимания.
Некоторые из этих привлекательных элементов, такие как блеск костюмов, веснушки одного из персонажей (и, возможно, скандальный костюм из кожи), является личными вкусами Кима. Движения двух главных героинь были продуманы до мелочей. Ким считает очень интересным наблюдать за тем, как движется тело, что подчеркивается нарядами и развевающимися длинными волосами, поэтому команда была "очень внимательна к тому, как одежда смотрится на экране".
На самом деле, возможно, Ким действительно прав, говоря о том, что "фетишизм" способен привлечь больше игроков, как бы неправильно это ни звучало. По словам директора грядущей экшен-RPG, в игре не будет микротранзакций, а весь подготовленный разработчиками контент можно будет получить прямо в игре, а это около 30 нарядов, множество причесок и аксессуаров, включая серьги и очки.
В общем, у каждого будет множество возможностей для создания образа своей героини. Ну и, конечно, у главной героини будет роскошный вид со спины.
Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года эксклюзивно для PS5.
Хорошая игра. Хорошая жопа. Повесточные твари пусть и дальше исходят на дерьмо, так как сделать ничего не могут.
Главное чтобы в будущем это не повлияло на качество механик , сюжета и геймплея.
Я бы не называла фетишами обычное желание игроков наблюдать за привлекательным персонажем на экране. Всё таки слово "фетиши" больше ассоциируется с извращенцами, с чем-то аморальным. Вот если бы вместо главной героини была фурри с детородными органами на весь экран, тогда да.. можно было бы применить это слово.
С чем бы у тебя официальная терминология не ассоциировалась, это именно что и является фетишами. Но, правда, становится жаль, когда игра полностью на этом строится.
не, это именно фетиш и это нормально. То, что ты описываешь - это уже парафилия.
sex sales (эротичные образы повышают продажи)
это не то, чем следует гордиться, но все равно в тысячи раз лучше пропихивания паскудной повестки.
Да, Ким прав. Красивый, сексуальный дизайн персонажей радует нашего внутреннего эстета.
А не как другие, заставляют игроков смотреть на всякое уродство.
эффект продаж?
Там прически менять можно:?
В демке были разные проходы до нужной точки (быстрее или обойти), интересно в самой игре насколько этот фактор будет отыгрывать?
"фетишизм" способен привлечь больше игроков
об этом знают разрабы Outlast Trials:D
Автоплей бы еще прикрутили, чтобы руки свободны были
Я бы сказал что игра имеет оздоровительный эффект на правильный взгляд и красоту женского тела.
Ага, понятно, вместо крутого сюжета и геймплея нам хотят впарить жопу и наряды. Не ожидал я такого, думал действительно игра норм а тут сам глава студии признался " всё ради продаж ". Видать вся суть и весь геймплей в демке показан.
так сиськажопкой прикрывают кривую боёвку , что там с сюжетом пока не известно и за 70$ просто дорого ... макс 45 !
Всё понимаю, но телочка с детским личиком, такой жопой и болтающимися как желе сисяндрами 5го размера это какая-то кринжатина. По мне девахи из Резика или той же Финалки куда привлекательнее.
Но типа потроллить всяких LDHDTV+ годится.
Это в изначальном облике 4 года назад у Евы было молодое личико. А щас ей лет 25
плюсую +
Ага, у них возраст согласия вроде 13 лет в Японии и Корее. Отсюда и фантазии такие, для нас диковатые.
UPD: А, в Корее недавно подняли до 16.
А они читают отзывы? Вообще-то людям демка не зашла. Игра пустышка же. Ждём скорый порт на ПК, чтобы закрепить это звание))
Интересно какие отзывы им надо читать если игра на в PS STORE уже взяла 4,82 бала из 5. Какую то чушь ты сморозил. Боёвку у игры интересная и классная...
Именно поэтому в каждой новости нам говорят о жопе, а не интересном сюжете и классной боёвке?