По словам надежного инсайдера, первые обзоры на Stellar Blade появятся 24 апреля

Стали известны подробности, касающиеся эмбарго на рецензии для грядущей приключенческой экшен-игры Stellar Blade от Sony Interactive Entertainment и Shift Up.
Ожидается, что эмбарго на рецензии на Stellar Blade будет снято через две недели, в среду, 24 апреля 2024 года. Это на два дня раньше, чем 26 апреля 2024 года состоится запуск игры. Поэтому поклонники могут с нетерпением ждать, что скажут критики о миссии главной героини Евы по спасению человечества и отвоеванию Земли.
Кроме того, ожидается, что предварительная загрузка Stellar Blade появится в PlayStation Store за два дня до запуска, в тот же день, когда будет снято эмбарго на рецензии, то есть 24 апреля 2024 года. Для тех, кто оформил предварительный заказ на цифровую копию игры, будет предустановлено последнее обновление, хотя ближе к запуску, 26 апреля 2024 года, возможно, будет выпущено обновление первого дня. Тем временем тем, кто приобрел физическую копию игры, придется скачать обновление первого дня.
Кроме того, размер загружаемого файла Stellar Blade составляет 35 ГБ, что относительно скромно по сравнению с другими играми для PS5.
сюжет класный, несмортя на сексапильность герои умирают уже в начале
Жду с нетерпением!!!!!
Я, кстати, тоже слышал о предзагрузке на 24 апреля, но у меня сама плойка обещает 18 числа