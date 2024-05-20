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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 860 оценок

По словам создателей, продажи Stellar Blade превзошли все их ожидания

butcher69
Новости

В прошлом месяце игра Stellar Blade стала хитом игровой индустрии после того, как ее запуск вызвал восторженные отзывы и похвалу от игроков и критиков.

Хотя PlayStation и Shift Up еще не прокомментировали успех игры с точки зрения общего объема продаж, в последнем финансовом отчете последней говорится, что первые показатели продаж превзошли все ожидания.

Студия рассчитывает на стабильный рост продаж после релиза и надеется на многообещающее будущее в сфере ААА-игр. По словам Shift Up, продажи Stellar Blade позволили команде расширить свои усилия по разработке ААА-игр.

Что касается Stellar Blade, то игра продолжает пополняться новыми функциями. В настоящее время команда работает над режимом Boss Rush и фоторежимом.

Stellar Blade оказалась весьма популярной во всем мире, но японским игрокам она пришлась по вкусу особенно. По данным с этого рынка, только в Японии было продано около 80 тысяч копий на физических дисках, что является отличным результатом.

Судя по всему, у игры достаточно потенциала, чтобы превратиться в крупную франшизу для PlayStation.

3
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
demon 33251

Дайте игру на ПК!!!!!!

4
Twitch Stream Moments

Через 2 годика

-2
9Om1NaTOR

На крайний случай всегда можно пойти нахуй, ой, то есть, установить на пк эмулятор консоли

0
kalak47

Stellar Blade и Nier:Automata найди 10 отличий я как будто в ремастер Nier:Automata хотел сказать поиграл, но только стрим посмотрел

0
Gelyr

Звучит как оскорбления Nier:Automata , в ней по мимо жопы 2b, есть мир и сюжет в Stellar Blade есть только жопа евы, гемплей не сравниваю так как он у обе их игр разный.

1
saa0891

Так правильно когда завезли красивого сексуального женского персонажа (да ещё тонну контента в виде различных нарядов) а не какое то мурло из повестки.

0
-zotik-

За кукольной внешностью персонажа пустая оболочка, скучная и пустая

1
Smusi -zotik-

В чем это проявляется, можете сказать? У игры классная боевика и визуал, хороший приключенческий экшен.

0
9Om1NaTOR -zotik-

Так-так -так, интересно почитать, обоснуйте

0
Gelyr Smusi

Да у игры классная боевка и визуал, только боёвка и визуал это не сюжет и раскрытие персонажей. В игре слабый сюжет и плоский персонажи, хоть и не с плоскими жопами.

0
-zotik- 9Om1NaTOR

Обычно когда я начинаю обьяснять я тону в минусах) а потом не приходится пару дней еще и обьяснять) но если в кратце мои слова будут полностью противоположны смуси. Игра на 100% состоит от фансервиса, но это не минус для корейских игр они все такие

-2
Smusi

Поздравляю. Надеюсь, в следующей части можно будет костюмы не только для глав. героини выбирать, но и другим барышням. Здесь такого мало было

0
Twitch Stream Moments

А я вчера 7 часов провёл игра просто бомба

0
9Om1NaTOR

Классно, жаль не тянет нормально

0
SOLUS5678

Рад за игру и игроков которые наслаждаются.

-2