Посмотрите, как бы выглядела героиня в Stellar Blade, если бы за игру отвечала западная студия и Sweet Baby Inc

Одной из самых привлекательных особенностей корейского экшена Stellar Blade от разработчиков из студии Shift Up является главная героиня, а именно её внешность. Авторы игры не побоялись идти вразрез с современными трендами игровой индустрии и представили сексуализированную девушку, которой можно даже подбирать откровенные наряды прямо в игре, без каких-либо сторонних модификаций. Энтузиасты в сети решили проверить, как изменится отношение к игре, если немного подправить внешность героини, доведя её до стандартов западных студий и критериев активистов из Sweet Baby Inc.
Идея адаптации внешности главной героини Stellar Blade появилась у пользователей после скандала с Sweet Baby Inc и куратором в Steam. Также на это сильно повлияла опубликованная ранее демоверсия экшена, где можно было в полной мере оценить привлекательность девушки в различных нарядах. Энтузиасты взяли скриншот из демки и попросили нейросеть адаптировать его под современные тренды в дизайне персонажей. Результат вы можете видеть ниже.
Как сообщают авторы оригинальной публикации, они практически не прибегали к ручному редактированию внешности. Искусственный интеллект без сторонней помощи подобрал внешность, основываясь на последней демонстрации Fable, где была замечена крайне необычная внешность для женского персонажа.
У пользователей получилась отличная интерпретация разницы между азиатскими разработчиками и западными студиями, которые все больше стремятся соответствовать неким стандартам, нежели заботиться о качестве и содержании. Тем не менее нашлись и те, кто нашел изображение не слишком точным. В комментариях отметили, что в Stellar Blade от западных разработчиков героиня была бы пышной с большими руками и обязательно темного цвета кожи.
Первый вариант, мне не светит. Второй вариант - не светит ей.... 👀
🤣
У этой игры есть все шансы, на фоне новости про Sweet baby Inc, возродить тенденцию на красивых женских персонажей, только уже в западных играх.
нет шанса, всю эту блевотную повесточку финансируют крупнейшие фонды типа блэкрок
Удивительно как на пг, так называемые "игроки" глазами долбятся в очко.
Видите ли нет красивых женщин. При этом выходят десятки игр с красивыми женщинами каждый год. Но мы этого замечать конечно же не будем.
Эт как в порно жаловаться ,что дрочить не на кого. Одни толстухи. При этом упорно не убирать тэг толстухи с поиска.
А в блэкрок состоят ящеролюды прилитевщие с набиру. А на нанбиру управляют все масоны педофилы из перамиды хеопса.
А, и алан вейк 2 забыл. Сага красивая девушка.
Неипическая красотка, твои стандарты красоты примерно равны твоему размеру мозга, где то под 0
2 выриант враги будут умирать автоматически
Ахахах, факт =)
XD
хорошо что эта игра выйдет в таком виде, в каком мы её видим сейчас, ибо в ином случае это был бы п3.14ец
Недоработали картинку - еще руки дожны быть накачаны как у гориллы с кучей проступивших вен, на подобие Эббинатора.
А еще должна быть монобровь, на такой омерзительной роже она будет органична.
Даже в этом случае,она может оказаться "недостаточно чёрной",в глазах активистов.)
рили
Так что, деньги от этих Sweet baby лучше, чем деньги от игроков?
Вы не понимаете. Не Sweet baby inc. платит за возможность поучаствовать в проектах, а сами компании платят Sweet baby Inc., чтобы те привнесли своё "уникальное виденье" в их проекты.
Десятину платят
Как я понял, эти Baby представляют инвесторов. То есть деньги студиям идут, а в нагрузку добавляется повестка. Поэтому и удивляюсь.
с права страшила
с лева няшка
это же йенифер из нетфликса))
Плечи не прикрыты. Слишком откровенно. Не порядок.
Осталось еще немного затемнить, а то недостаточно темная!!))
Будто читаешь политическую фишню с интернета. Люди уже давно поняли что девка в игре на первом месте, но пиар все еще продолжается. И для результата какой-то умник решил подгадить в чужую сторону.....
Dungeons 4 и гг тут красивая девушка(хотя она чернокожая. опасно). В Mortal Kombat 1 есть красивые девушки. А дальше сами погуглите новые игры. Вы или забыли или слишком много читаете интернет, но не все западные игры это повесточка.
Будь игра западной, то девушку они бы сделали красивее.