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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.8 411 оценок

Посмотрите, как бы выглядела героиня в Stellar Blade, если бы за игру отвечала западная студия и Sweet Baby Inc

Gutsz
Новости

Одной из самых привлекательных особенностей корейского экшена Stellar Blade от разработчиков из студии Shift Up является главная героиня, а именно её внешность. Авторы игры не побоялись идти вразрез с современными трендами игровой индустрии и представили сексуализированную девушку, которой можно даже подбирать откровенные наряды прямо в игре, без каких-либо сторонних модификаций. Энтузиасты в сети решили проверить, как изменится отношение к игре, если немного подправить внешность героини, доведя её до стандартов западных студий и критериев активистов из Sweet Baby Inc.

Идея адаптации внешности главной героини Stellar Blade появилась у пользователей после скандала с Sweet Baby Inc и куратором в Steam. Также на это сильно повлияла опубликованная ранее демоверсия экшена, где можно было в полной мере оценить привлекательность девушки в различных нарядах. Энтузиасты взяли скриншот из демки и попросили нейросеть адаптировать его под современные тренды в дизайне персонажей. Результат вы можете видеть ниже.

Как сообщают авторы оригинальной публикации, они практически не прибегали к ручному редактированию внешности. Искусственный интеллект без сторонней помощи подобрал внешность, основываясь на последней демонстрации Fable, где была замечена крайне необычная внешность для женского персонажа.

У пользователей получилась отличная интерпретация разницы между азиатскими разработчиками и западными студиями, которые все больше стремятся соответствовать неким стандартам, нежели заботиться о качестве и содержании. Тем не менее нашлись и те, кто нашел изображение не слишком точным. В комментариях отметили, что в Stellar Blade от западных разработчиков героиня была бы пышной с большими руками и обязательно темного цвета кожи.

26
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Richard Simons

Первый вариант, мне не светит. Второй вариант - не светит ей.... 👀

18
Evil in the flеsh

🤣

2
OnlyWatch

У этой игры есть все шансы, на фоне новости про Sweet baby Inc, возродить тенденцию на красивых женских персонажей, только уже в западных играх.

10
kulikulikuli

нет шанса, всю эту блевотную повесточку финансируют крупнейшие фонды типа блэкрок

12
D3Werty

Удивительно как на пг, так называемые "игроки" глазами долбятся в очко.

Видите ли нет красивых женщин. При этом выходят десятки игр с красивыми женщинами каждый год. Но мы этого замечать конечно же не будем.

Эт как в порно жаловаться ,что дрочить не на кого. Одни толстухи. При этом упорно не убирать тэг толстухи с поиска.

-25
D3Werty kulikulikuli

А в блэкрок состоят ящеролюды прилитевщие с набиру. А на нанбиру управляют все масоны педофилы из перамиды хеопса.

-18
D3Werty

А, и алан вейк 2 забыл. Сага красивая девушка.

-2
Starbit D3Werty

Неипическая красотка, твои стандарты красоты примерно равны твоему размеру мозга, где то под 0

0
SaggyJameson

2 выриант враги будут умирать автоматически

4
Игромэнс

Ахахах, факт =)

2
Animario

XD

2
DarkTenshi666

хорошо что эта игра выйдет в таком виде, в каком мы её видим сейчас, ибо в ином случае это был бы п3.14ец

2
Victor Dukoff

Недоработали картинку - еще руки дожны быть накачаны как у гориллы с кучей проступивших вен, на подобие Эббинатора.

А еще должна быть монобровь, на такой омерзительной роже она будет органична.

1
Serj77777

Даже в этом случае,она может оказаться "недостаточно чёрной",в глазах активистов.)

1
inkomniak

рили

0
Олег Дудин

Так что, деньги от этих Sweet baby лучше, чем деньги от игроков?

0
Rimasted

Вы не понимаете. Не Sweet baby inc. платит за возможность поучаствовать в проектах, а сами компании платят Sweet baby Inc., чтобы те привнесли своё "уникальное виденье" в их проекты.

3
001fess Rimasted

Десятину платят

1
Олег Дудин Rimasted

Как я понял, эти Baby представляют инвесторов. То есть деньги студиям идут, а в нагрузку добавляется повестка. Поэтому и удивляюсь.

0
Jomei_2

с права страшила
с лева няшка

0
Floww

это же йенифер из нетфликса))

0
FatalleZ

Плечи не прикрыты. Слишком откровенно. Не порядок.

0
TERMINATOR-T800

Осталось еще немного затемнить, а то недостаточно темная!!))

0
3Lexas

Будто читаешь политическую фишню с интернета. Люди уже давно поняли что девка в игре на первом месте, но пиар все еще продолжается. И для результата какой-то умник решил подгадить в чужую сторону.....
Dungeons 4 и гг тут красивая девушка(хотя она чернокожая. опасно). В Mortal Kombat 1 есть красивые девушки. А дальше сами погуглите новые игры. Вы или забыли или слишком много читаете интернет, но не все западные игры это повесточка.
Будь игра западной, то девушку они бы сделали красивее.

-1