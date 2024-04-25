Прогрессивные западные СМИ посчитали нужным занизить оценки Stellar Blade из-за сексуальной главной героини

Еще задолго до релиза слэшера Stellar Blade столкнулся с явно агрессивно настроенными журналистами по отношению к привлекательным персонажам в игре. В западных изданиях студию Shift Up всячески обвиняли в объективизации женщин, даже после высказывания главного дизайнера о внешности героев. Несмотря на скандал, разработчики все же отправили ключи раннего доступа Stellar Blade для написания полноценных обзоров. Вместо объективной оценки после полного прохождения игры представители СМИ ответили им низкими оценками из-за "слишком красивой главной героини" Евы.
Привлекательные формы тела Евы из Stellar Blade стали объектом ненависти прогрессивного сообщества сразу после того, как стало известно, с кого они были срисованы. Модель героини была отсканирована с популярной корейской модели, но журналисты даже вынося вердикт экшену не смогли поверить в существование настолько красивых девушек.
Так в издании TheSixthAxis поставили Stellar Blade 7 баллов из-за слишком облегающих нарядов, намеренно подчеркивающих привлекательность главной героини. Журналисты отметили, что проект мог заслужить лучшую оценку, если бы такое же внимание получили все персонажи вне зависимости от их пола.
Казалось бы, авторитетный портал VideoGamer также поругал игру за привлекательных женских персонажей. По мнению рецензента, в Stellar Blade намеренно используется "черезмерная гиперсексуальность Евы". Его смутило то, что главная героиня может быть одета в откровенный наряд и говорить трогательные речи, как того требует основной сюжет.
Я думаю, будет справедливо сказать, что дизайн Евы сомнителен, и она существует только для того, чтобы в лучшем случае служить прославленной конфеткой для глаз. Привлекательные персонажи — это норма для Stellar Blade, но откровенные наряды — это норма для женских персонажей в Stellar Blade, в то время как мужчины с головы до пят покрыты тем, что можно назвать только соответствующей одеждой.
— заявили в VideoGamer.
Stellar Blade выйдет 26 апреля на PS5, а позднее игра доберется до ПК.
Почему я не ущемляюсь когда вижу в играх накаченных мужиков с голым торсом? Наверное потому что я не психически больной и со мной в детстве не совокуплялся отчим
Точно. Держи кулачок...
я бы такие фото невыстовлял бы,сам знаешь новый закон о пропоганде ,могут и привлечь,доброжелателей сча хватает(но не я)))
Оляля, держите мой кулачок =D
Mortal Kombat например
Понимаю. Это шутка, если что, если кто-то не понял.))
Как же заколебали эти толерасты.... Люди.... Нет не так. ГЕЙМЕРЫ, не хотят видеть на экране своих ПК бодипозитивных лесбиянок афроамериканских трансформеров в колясках. И в реальной жизни нормальные люди не хотят таких свществ даже видеть, не то что трахать. Игры - это искусство и развлечение, а не арена для "их борьбы". Как я скучаю по временам когда были только мужчины и женщины и все они стремились стать красивыми, а не оправдывали свою лень и психические расстройства несуществующими словами и терминами. И ладно бы эта дурка варилась сама с собой, но они же лезут во все сферы и требуют от людей изменить свой образ мышления.... На святое покушаются, на наши любимые игрулечки! Я лично очень рад и доволен тем, что корейцы намеренно сделали женщин красивыми и привлекательными.
Поддержу данного оратора.
Насчёт одного я соглашусь лишь от части. Я как типичный дауншифтер, не имею ничего против бодипозитивных дедов. А вот чepнож0пых в нашей стране могло быть и поменьше.
посчитали нужным занизить оценки Stellar Blade
Да всем плевать на ваши оценки
Опять подгорело у всяких ЛЭ ЛЭ БЭ ТЭ )))))
Пид@расы и трансы конченые
"Я думаю, будет справедливо сказать, что дизайн Евы сомнителен..."вот сразу пошёл на...й со своим сомнительным заявлением.Кому не пофиг на западные СМИ,эти уроды боряться с расистскими оскорблениями в интернете,когда у Франции ещё вчера были колонии в Африке,с фактическим рабством...Забавно,что о вырезанных американцами индейцах уже никто не вспоминает,но за плантации хлопковые в Америке,на которых негров из Африки плётками забивали, всему миру должно быть стыдно.Америка страна лжецов и лицемеров,а западные СМИ это продажные крысы,которым платит за продвижение определённой повестки государство.
Думаю, выражу общее мнение - надоели. Хотелось б выразиться более нецензурно, но мы тут люди культурные сидим, так что ограничусь меньшим негодованием. "О БОЖЕ! В ИГРЕ НАРИСОВАННУЮ МОДЕЛЬКУ СДЕЛАЛИ КРАСИВОЙ И ВЫЗЫВАЮЩЕЙ! О НЕТ! ВСЕ ДЕВОЧКИ И ЖЕНЩИНЫ МИРА ПОКОНЧИЛИ С СОБОЙ ОТ ОДНОГО ФАКТА ЕЁ НАЛИЧИЯ" - примерные мысли прогрессивных западных сми.
Занижать можно хоть в ноль, это никак не помешает продажам шикарной игры
Тут ошибка - написано почему то "прогрессивные" вместо "фемко-жирухо-петушиные"
Ну или кончено-деградантские сми
Странные люди, большинство костюмов там вполне нормальные, те же кожаные/ штаны/леггинсы сейчас и в повседневной жизни уже давно норма.
А была бы жаба неопределенного пола, то непременно бы завысили оценки.
лицемерные твари
Они просто мальчиков любят =)
именно, бабы везде должны быть жирные и уродливые, а как парня на главную роль, так сразу гену кавила, от которого эти самые жирные и уродливые фемки текут
эти отбросы еще посмели высказать что-то подобное -"если бы такое же внимание получили все персонажи вне зависимости от их пола", конечно, нет таких проектов, где девушек, ради повестки, специально уродуют, именно только девушек, что воспринимается только как ущемление геймеров по половому признаку, так как девушки геймеры могут наслаждаться внешним видом персонажей, а парни не имеют права, в западном сообществе. даже стал замечать, как раньше чаще брал под управление девушек, ведь приятней было играть часами любуясь привлекательной девушкой, а не накаченным парнем, ведь я натурал, но в последние годы таких игр практически не осталось, а иногда создают таких трансформеров, что лучше отвернуться и посмотреть на сварку
Игра за за персонажа в первую очередь подразумевает твоё вовлечние в его историю и ролевой отыгрыш, а не твои сексуальные предпочтения. Другое дело что за "Эбб" и прочих современных инвалидов - играть противно, в них нет ни истории вменяемой, ни отыгрыша.
не надо тут мне, просто забыл уточнить про игры где нет именно ролевого отыгрыша в плане конкретно погружения, кроме рпг есть другие жанры, невероятно но это так, и да сексуальные предпочтения важны, потому как, когда большинство людей придерживаются традиционных ценностей и нам будет неприятно видеть бородатых сосущихся мужиков, взять ассасинов, раньше играя за Эцио надо было бегать по дамам, а в вальгалище есть возможность засосать одним викингом другого. и на счет реализации правильно подмечено, например есть много талантливых девушек разработчиков и сценаристов, возьмут ли их-нет, возьмут первых встречных, потому что они помогут заполнить в смете галочку, иметь в штате небинарную личность, опять же, проблема повестки даже в ее качестве и подходе людей, отношение разработчиков часто демонстрирует, что им самим на все это насрать, есть пунктик, его надо выполнить, иначе осудят
Это банальная эстетика. Людям приятно смотреть на красивых персонажей, а не на уродов. Точно так же в дизайне самой игры. Интересно наблюдать красивые замки и живописные пейзажи, а не одни только навозные кучи и зловонные болота. Особенный маразм, когда для персонажа сканируют внешность симпатичной девушки, а потом уродуют получившуюся модель.
Зачем допускать к написанию рецензий авторов которых возбуждают крупные мадамы или вовсе не мадамы? Серьёзно, вся индустрия от заскоков этих эээ... толерантных "меньшинств" страдает. Мне интересна какова конечная цель тех, кто так активно спонсирует всю эту нетрадиционщину.
Подозреваю, что цель разбить западное общество. Дать им врага, на которого будут набрасываться. Разделяй и властвуй.
Кстати, ненависть к Укpaине и западу прoпaгандируется по той же причине.
Скорее всего отвлечение внимания от чего-то более спорного
Предлагаю этим прогрессивным стерилиз@цию себе сделать без наркоза... И сделать площадку с живыми фото людей, где их д*стоинство буде висеть и кормить голубей.
Кому то еть дело до оценок продажных СМИ?
Могут кукарекать что угодно, а люди сделают выбор сами.
Да я был в шоке, что много кто 10/10 поставил Старфилду.
Так и не прошла его, раза 3 пыталась начинать и нифига. Снесла и пошла в скайрим с фолычем.
А не занижали бы, если бы главная героиня была жиробасиной с пельменями на боках, которые трясутся от бега. От тогда 10 из 10.
о как, а раньше в плюсы такое ставили, во времена до заката пс3 и 360 включительно
Так буквально полгода назад соней песочили за поддержку лгбтней, на работу брали людей с этими отклонениями, поддерживала гой - парады, создавала мерч...
А теперь с появлением этой игры прям простили все грехи (конечно, есть и 10ый или 20ый ремейк фф7 (сбился со счёта) с Тифой, но такой реакции, как с этой не было).
Цитируя: ...
Сони никто и не простил, все лавры достанутся корейцам.
Кстати, а осмелится ли сони опять подкупить метакритик, но уже чтобы оценки журналистов выкладывали через 3 дня?
Занижать оценку из за нарядов это конечно вершина тупости
В топку западные СМИ. Ими давно чëрный властелин управляет
Вы не понимаете, это другое =\
А могли бы замутить годный троллинг - выпустить "толераст-френдли-прогрессиве" едишн для этих, где модельки заменить на страшных как им хочется, и только для европейцев.
И посмотреть - сколько купят)))
Ну если тебе прям так очень надо - вот в стиме игра на эту тему
вот видишь, как важно ставить ковычки сразу :))
Ты чего страницу ломаешь.
Почему не делать игры с "такими не как все" а подобные Stellar Blade оставить в покое? Потому что "не такие как все" останутся в жопе. Поэтому они пытаются заменить систему собой, чтобы просто не было выбора и люди смерились а новое поколение игроков думало, что так и нужно.
выглядеть красиво и выглядеть вызывающе - две очень разные вещи
Пускай занижают, все равно кто то будет и завышать
Не знаю ребятки. Как фап контент она меня не очень впечатляет.
Не далеко ушла от барышень из дешевых 3d порно новелл, заполоняющих Стим новинками каждую неделю.
Придурки тупые, больше мне нечего сказать))
У Евы, на скрине, будто монобровь😂😂😂
На самом деле без жеппы Евы это очередное гумно на палке для плэйстэйшон:
«Stellar Blade великолепна во всех наиболее важных для экшена аспектах, но скучные персонажи, тусклый сюжет и несколько разочаровывающих элементов RPG-механик не позволяют ей сравниться [по качеству] с лучшими представителями жанра», — IGN.
Этим отзывом можно и GoW и Horison описать. Я бы ещё добавил двухкнопочную боёвку.
Из-за сексуальности гг? **иотизм! Надо снизить из-за одежды на ней. На ней практически нет одежды, она чуть ли не голая ходит. Сделали из игры порнуху блин!
Минусы?
Я бы согласился с тобой, когда игры только эротикой и продавали.
НО сейчас у геймеров, и пoрнoстyдий появился общий враг.
А в чем проблема? Что-то в ммошках 2000-х бронелифчики никого не напрягали. Что случилось с этим миром? С чего-бы все обратились в веру маролфагства. Если вам не приятно женское тело и вы являетесь парнем, то стоит обратиться к специалисту.
Полностью с ними согласен. Но это маркетинговый ход для привлечения подростковой аудитории и ей подобных. У нормального человека от такого явно будет отторжение, особенно если он сторонник естественности.
То-есть, у них и мужчины должны выглядеть так, чтобы на рвоту тянуло (как в Final Fantasy, к примеру)?
Что неестественного в образе гг? Если тебя отторгают женские формы, то у меня для тебя херовые новости...
Нет, меня отторгает сексуализация - когда намеренно делается акцент на откровенный наряд, к примеру.
то есть девушки должны ходить ненакрашенные в робах и парандже? И обязательно с отцом, мужем или братом?:)
Да нет, лучше вообще голыми врагов стрелять.
Думаю моддеры это обязательно добавят.