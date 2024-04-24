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об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 611 оценок

"Просто наслаждайтесь": директор Stellar Blade рассказал, для кого была сделана игра

Gutsz
Новости

Даже перед скорым релизом экшена Stellar Blade в социальных сетях и на игровых форумах не утихает горячая дискуссия вокруг игры. Несмотря на попытки разработчиков убедить общественность, СМИ обвиняют игру в чрезмерной сексуализации, а игроки в ответ называют журналистов "продажными" и "двуличными". Исполнительный директор Shift Up и ключевой разработчик игры Ким Хён-тхэ попытался разрешить бесконечный спор. Он призвал пользователей "просто наслаждаться" игрой.

В недавнем интервью с журналистами Ким Хён-тхэ отметил, что для него и всей студии Stellar Blade является чрезвычайно важным проектом с точки зрения творческого направления. Ему не слишком приятно видеть, как из-за игры пользователи оскорбляют друг друга, но он понимает, что у всех могут быть чувствительные темы. По словам разработчика, Stellar Blade не пытается быть провокационной. В Shift Up создавали игру для простых геймеров, фанатов сюжетных игр.

Stellar Blade была создана для вас. Если вы любите однопользовательские игры, то знайте, мы вложили много сил и любви в её разработку. Я надеюсь, что вы отлично проведете время с её очаровательными персонажами, захватывающими мирами и грозными противниками. Просто возьмите свой контроллер и наслаждайтесь.

— заявил Ким Хён-тхэ, исполнительный директор Shift Up.

Напомним, ранее по мотивам игры был выпущен бесплатный комикс, который можно прочитать в цифровом варианте и полностью на русском. Релиз Stellar Blade состоится уже 26 апреля на PS5.

38
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Perseus_33

просто возьмите свой "контроллер" и наслаждайтесь

9
mongol312

где-то на ютубе нарвался на прохождение демки SB какой-то русской блогершой, так она там во весь голос орала "Ля какая!" на эту героиню. Игра даже девок цепляет, что уж про парней говорить))

8
Perseus_33

А здесь еще и с хентайной озвучкой

1
Ganwor

Я не знаю от куда это взялось, что женщины не любят красивых героинь. Как женщина могу сказать, что мне куда приятней играть за красивого персонажа. В своё время, у нас было небольшое сообщество (в основном девушек), которые учувствовали в тестировании этой расы для Скайрима http://modding.club/skyrim-modding/dem-eva/dem-demonica-v3/

3
Ой извините Ganwor

От радикальных фемок каких-нибудь.

0
РикоЧико

Ну что не сделаешь ради донатов.

0
NatanieLzZ Ganwor

А чего Криста перестала мод развивать? Или у нее снова сайт сменился?

0
Agonia Vendada

Опять неправильный маркетинг, надо так: "Если вы любите однопользовательские игры с СЕКСУАЛЬНОЙ ГЕРОИНЕЙ ... Просто возьмите свой контроллер и наслаждайтесь ЯГОДИЦАМИ"

3
AndralStormborn

Да как мы можем насладится игрой, если ты ее не выпустил на ПК?!

2
bohdan2015

Просто возьмите контроллер и отложите его в сторону. Повторите;D

1
Kalpachok

Че там, хентай мангу уже начали рисовать?

0
rewgerg43252

Буквально цитата Свена Винке? Автоматом +100 к уважению!

0
Ой извините

Правая рука как бы намекает

0
Topkon Tent

Просто наслаждайтесь игрой

0
rewgerg43252

Недостаточно жирная для феминистки. Такая может даже не завидует красоткам.

0
Олег Дудин

Кто захочет, насладится. Кто не захочет, будет ныть и выть. :)

0
OneTweak

До релиза 2 дня они даже времени не указывают

0
AleksandrLondon2077

Если бы не няшки , никто бы эту игру и не заметил , очередная распиаренная пустышка , после выхода через пару недель о ней все забудут , как обычно , проходим мимо и не ведёмся

-1
MakeshiftEcho

Ебать ты нострадамус, что ещё скажешь? У тебя наверное и плойки то нет, вот и брызжешь слюной

0
РикоЧико MakeshiftEcho

Это что за ТП бинго?!

Спойлер

О, я оказывается не первый кто здесь ТП бинго вспоминает.

0
OneTweak

Да да конечно, про ниер так не говорили , что игра тупо из-за 2б вывозит, правда игра в параше ну да ладно

0
ratte88

Посмотрел гейплей, так и знал, что это соулсо-параша будет.

Но не удивлён. Соулсофаги вообще девушек в живую не видят. Для них надо было гачи-мучи пилить, а не таких особ. Ведь все мы знаем, кем являются фанаты ДС3 и подобных.

-5
rewgerg43252

А это была сейчас насмешка или зависть?
Как я всегда говорил: "лучше быть задрoтом-девственником. Чем Аленем-девственником, который слил все бабки на неё, надеясь подержать за ручку."

0
ratte88 rewgerg43252

Какая зависть? Это намёк, что фанаты соулсов не по девушкам, а скорее, по себе подобным.

-3
rewgerg43252 ratte88

Ясно, обычное ТП-бинго №5

2
ratte88 rewgerg43252

И чё ты это кинул? У меня эта пикча уже не первый месяц в запасах сидит. Есть куда больше, но думаю предупреждние за них словлю.

Алсо, ты как вообще сюда умудрился баб приплести, причём тут девственники и секс? Какие-то проблемы с ними? Но видимо да, если реакция бурная пошла.

Ещё раз тебе повторю и даже спецом выделю, что нужно прочитать, чтобы ты точно понял мой посыл, я говорил про то, что ФАНАТЫ СОУЛСОВ - ГЕИ, ну понимаешь, ПО МАЛЬЧИКАМ они.

-2
Ой извините rewgerg43252

Ахах, классная картинка😂, а есть такая же для мужиков?

0