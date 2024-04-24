"Просто наслаждайтесь": директор Stellar Blade рассказал, для кого была сделана игра

Даже перед скорым релизом экшена Stellar Blade в социальных сетях и на игровых форумах не утихает горячая дискуссия вокруг игры. Несмотря на попытки разработчиков убедить общественность, СМИ обвиняют игру в чрезмерной сексуализации, а игроки в ответ называют журналистов "продажными" и "двуличными". Исполнительный директор Shift Up и ключевой разработчик игры Ким Хён-тхэ попытался разрешить бесконечный спор. Он призвал пользователей "просто наслаждаться" игрой.
В недавнем интервью с журналистами Ким Хён-тхэ отметил, что для него и всей студии Stellar Blade является чрезвычайно важным проектом с точки зрения творческого направления. Ему не слишком приятно видеть, как из-за игры пользователи оскорбляют друг друга, но он понимает, что у всех могут быть чувствительные темы. По словам разработчика, Stellar Blade не пытается быть провокационной. В Shift Up создавали игру для простых геймеров, фанатов сюжетных игр.
Stellar Blade была создана для вас. Если вы любите однопользовательские игры, то знайте, мы вложили много сил и любви в её разработку. Я надеюсь, что вы отлично проведете время с её очаровательными персонажами, захватывающими мирами и грозными противниками. Просто возьмите свой контроллер и наслаждайтесь.
— заявил Ким Хён-тхэ, исполнительный директор Shift Up.
Напомним, ранее по мотивам игры был выпущен бесплатный комикс, который можно прочитать в цифровом варианте и полностью на русском. Релиз Stellar Blade состоится уже 26 апреля на PS5.
просто возьмите свой "контроллер" и наслаждайтесь
где-то на ютубе нарвался на прохождение демки SB какой-то русской блогершой, так она там во весь голос орала "Ля какая!" на эту героиню. Игра даже девок цепляет, что уж про парней говорить))
А здесь еще и с хентайной озвучкой
Я не знаю от куда это взялось, что женщины не любят красивых героинь. Как женщина могу сказать, что мне куда приятней играть за красивого персонажа. В своё время, у нас было небольшое сообщество (в основном девушек), которые учувствовали в тестировании этой расы для Скайрима http://modding.club/skyrim-modding/dem-eva/dem-demonica-v3/
От радикальных фемок каких-нибудь.
Ну что не сделаешь ради донатов.
А чего Криста перестала мод развивать? Или у нее снова сайт сменился?
Опять неправильный маркетинг, надо так: "Если вы любите однопользовательские игры с СЕКСУАЛЬНОЙ ГЕРОИНЕЙ ... Просто возьмите свой контроллер и наслаждайтесь ЯГОДИЦАМИ"
Да как мы можем насладится игрой, если ты ее не выпустил на ПК?!
Просто возьмите контроллер и отложите его в сторону. Повторите;D
Че там, хентай мангу уже начали рисовать?
Буквально цитата Свена Винке? Автоматом +100 к уважению!
Правая рука как бы намекает
Просто наслаждайтесь игрой
Недостаточно жирная для феминистки. Такая может даже не завидует красоткам.
Кто захочет, насладится. Кто не захочет, будет ныть и выть. :)
До релиза 2 дня они даже времени не указывают
Если бы не няшки , никто бы эту игру и не заметил , очередная распиаренная пустышка , после выхода через пару недель о ней все забудут , как обычно , проходим мимо и не ведёмся
Ебать ты нострадамус, что ещё скажешь? У тебя наверное и плойки то нет, вот и брызжешь слюной
Это что за ТП бинго?!
О, я оказывается не первый кто здесь ТП бинго вспоминает.
Да да конечно, про ниер так не говорили , что игра тупо из-за 2б вывозит, правда игра в параше ну да ладно
Посмотрел гейплей, так и знал, что это соулсо-параша будет.
Но не удивлён. Соулсофаги вообще девушек в живую не видят. Для них надо было гачи-мучи пилить, а не таких особ. Ведь все мы знаем, кем являются фанаты ДС3 и подобных.
А это была сейчас насмешка или зависть?
Как я всегда говорил: "лучше быть задрoтом-девственником. Чем Аленем-девственником, который слил все бабки на неё, надеясь подержать за ручку."
Какая зависть? Это намёк, что фанаты соулсов не по девушкам, а скорее, по себе подобным.
Ясно, обычное ТП-бинго №5
И чё ты это кинул? У меня эта пикча уже не первый месяц в запасах сидит. Есть куда больше, но думаю предупреждние за них словлю.
Алсо, ты как вообще сюда умудрился баб приплести, причём тут девственники и секс? Какие-то проблемы с ними? Но видимо да, если реакция бурная пошла.
Ещё раз тебе повторю и даже спецом выделю, что нужно прочитать, чтобы ты точно понял мой посыл, я говорил про то, что ФАНАТЫ СОУЛСОВ - ГЕИ, ну понимаешь, ПО МАЛЬЧИКАМ они.
Ахах, классная картинка😂, а есть такая же для мужиков?