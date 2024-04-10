Персонажей в Stellar Blade намеренно сделали "идеальными" и красивыми, подчеркивают разработчики

Глава корейской студии Shift Up уже успел официально прокомментировать претензии западной прессы и активистов к сексуальной главной героине Stellar Blade. К сожалению, им оказалось мало всех доводов, и в сети продолжается очень напряженная дискуссия по поводу внешности женских персонажей в игре. В недавнем разговоре с журналистами разработчики вновь попытались объяснить дизайн героев, ведь он на самом деле имеет логическое объяснение с точки зрения сюжета проекта.
Технический директор Shift Up Ли Дон Ги отметил, что внешность персонажей была общим решением всей студии. Разработчики хотели не просто показать условно красивых героев в своей игре; их внешность и дизайн костюмов основаны на постапокалиптическом мире Stellar Blade. Команда художников намеренно сделала внешний вид персонажей таким ярким и запоминающимся, чтобы создать ощущение "идеальных созданий".
В Stellar Blade главные действующие лица - это "превосходные существа", которые во многом превосходят людей, отмечают разработчики. Авторы хотели, чтобы при виде персонажей создавалось впечатление, что игрок видит "киборга" - идеальное воплощение человека, как внешне, так и функционально. И это утверждение касается не только женских персонажей, но и мужских - добавил Ли Дон Ги.
Судя по реакции сообщества, им удалось добиться создания идеальной внешности для героев в Stellar Blade. Отправиться изучать экшен можно будет уже 26 апреля на PS5.
Фемки и трансформеры брызжат слюной
Помню как Американ МакГи в сиквеле Алисы сделал специально её внешность идеальной по сравнению с окружающим миром, мне тогда это очень понравилось.
Ога. Шикарна. И походка )
Там у толстых фемок просто разрывает)
Эххх в какое время мы живём.... Сделали красивого персонажа и надо затем оправдываться. Ведь все геймеры не важно какого пола любят накаченых мужских и красивых женских персонажей
я считаю это лучший показатель
разработчик курильщика:
и разработчик здорового человека:
Мне кстати вот непонятно почему девушек это не заботит, что их приравнивают к мужчинам тем самым просто продвигая трансгендеров, а не какие-то там права женщин и тому подобное. Сейчас многие женские персонажи все меньше имеют каких-то биологических и физиологических признаков того, что они женского пола. Начиная с походки и заканчивая первичными половыми признаками в принципе. Меньшинство самое вонючее и громкозаявляющее о себе, чем большинство. Лет через 20 думаю и в Корее уже никогда подобной игры не выйдет. В Китае уже это продвинуть не получится, но перспективы всего этого удручают
И правильно сделали.
Весь бюджет ушëл на внешку. Они просто хотят чтобы все обсуждали красоту персонажей и при этом не обращали внимания на другие детали. Да, мне тоже нравится Ева и её напарники, но...Я заметил, что боëвка не такая динамичная, как нам её показывали, откровенно говоря она звëзд с неба не хватает, анимация эмоций и лиц довольно средняя, ну и сюжет пока под вопросом. По сути у игры, кроме фан- сервиса, нет ничего.