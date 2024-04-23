Экшен Stellar Blade получил анимационный комикс с предысторией Евы и Тахи

Через несколько дней состоится релиз ожидаемого слэшера Stellar Blade от разработчиков из студии Shift Up, для которых это будет первым проектом подобного масштаба. Несмотря на то, что это дебютная работа команды, игра смогла завоевать огромное внимание игроков по всему миру из-за "идеальных" персонажей и постапокалиптического сюжета. Узнать больше о истории внутриигрового мира можно уже сейчас, с помощью анимационного комикса.
Студия Shift Up выпустила специальный цифровой комикс, который предшествует событиям игры и рассказывает о главной героине Еве и её боевой подруге Тахи. Ознакомиться с содержимым комикса можно абсолютно бесплатно и с любого устройства. Он размещен на официальном сайте игры и поддерживает русский язык.
Напомним, ранее стало известно, что стандартное издание и Deluxe версия игры еще до релиза попали в список самых скачиваемых проектов на PS5. Выход Stellar Blade состоится уже 26 апреля и только на консолях PlayStation последнего поколения. В будущем разработчики обещают выпустить экшен и для ПК.
Скоро видео пойдут как с 2В на одном не очень интересном сайте.