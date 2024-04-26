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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 638 оценок

Релиз Stellar Blade все же подвергся цензуре

_RedLion_
Новости

Перед выпуском Stellar Blade компания-разработчик заявила, что в игре не будет цензуры во всех странах. Однако видимо, разработчикам все же пришлось пойти навстречу некоторым требованиям западного сообщества.

Согласно заявлениям владельцев физических копий, последние обновления привели к цензуре нескольких нарядов главной героини, включая костюм кролика. В то же время, журналисты настаивают на том, что все подобные сообщения неправдивы и изменений в игре не производилось.

Возможно, журналисты действительно опробовали версию игры до внесения изменений с цензурой некоторых нарядов, которые были реализованы в последующих обновлениях. Теперь предстоит ожидать официального комментария разработчика.

-16
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
MORDORR
16
Гена Транквилизатор

Ждём пк версию с модами на раздевание

11
Alekseiii550

надеюсь игра доберется до пк а то говорят только пс5 блин

-4
SEV DRAKE

Может стоило на запад вообще не выпускать, во внутреннем рынке продажи в любом случае будут не плохие. Надо так- нос воротите, сосите тогда уйх.

2
Whiskey_40Vol

Делать надо две версии с цензурой и без, и пусть каждый для себя выбирает в какую играть

2
Котян Сутоевич

Либо как бесплатное подключаемое DLC с пометкой "18+" и соотв. тэгами - тогда придраться будет не к чему, по сути. Т.е., уже на ответственность пользователя.

0
Кот144

Пффф, как только выйдет на ПК... я даже боюсь представить, что будет, а сайт R34 наверняка "взрывается" уже от артов с Евой

0
Alekseiii550

интересно только когда и выйдет ли вообще а то говорят что только на пс 5

-5
Кот144 Alekseiii550

1 год эксклюзива на ПС5, потом будут портировать. В новостях слышал

0
Han Yslat Кот144

Там о 2х годах говорилось и ещё на срок может сыграть продажи, если будут хорошие, то ещё задержится.

0
Raphtallia Alekseiii550

Говорили что обязательно выпустят, как пройдет эксклюзивность. Такой шанс заработать они не упустят.

0
Smusi

костюм кролика за что?

0
AndralStormborn

То есть, все таки прогнулись под фемок? А разговоров то было

0
SOLUS5678

Посмотрим что ответят разработчики.

0
Raphtallia

А не проще сделать настройку в игре, а не вырезать. Пусть каждый выберет сам!

P.S. На ПК модами все вернут, я уверена.

0
dexxxx123

А не проще ни нести чушь? Есть требования и есть законы.

-1
Mokou

Твари бесхребетные ☹️

0
Han Yslat

Ой да блин, это цензура не прям уж такая серьёзная, по сравнению с тем что выходит у запада, это вообще не о чем. Разработчиков можно понять, они пошли на некоторые компромиссы, чтобы совсем сми их не заклевали на западе и не сильно повлияли на их продажи, темболее там и так хватает достаточно откровенных костюмов... Все же помнят как Days Gone подверглась критике, игра получила низкие баллы от СМИ и соответственно продажи игры на старте были плохими(хотя игра хорошая получилась), это сильно сказалось на будущем игры. Так и тут, игру уже критикуют и занижают оценки только из за костов и внешности персонажей, а это сказывается прямо на продажах как мы знаем, поэтому уж лучше так, чем вообще никак, темболее это только начало и может со временем они выпустят их отдельно...

0
J Jonah Jameson
компания-разработчик заявила, что в игре не будет цензуры во всех странах. Однако видимо, разработчикам все же пришлось пойти навстречу некоторым требованиям западного сообщества.

Уже слились , так быстро

-1
Pycckuu_XAKEP

я за сексуальную (или антисексуальную, хз, как тут будет правильно) цензуру, выглядеть красиво и выглядеть вызывающе - это две очень разные вещи

-13
Ardok

И кто определяет эти критерии, ты чтоль ?

5
AndralStormborn

Ну выглядит вызывающе и что? Ты боишься вызова?

1
Raphtallia

А вы что, не можете на девушку смотреть, сразу солнышко встает? Где выдержка-то?

0