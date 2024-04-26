Релиз Stellar Blade все же подвергся цензуре

Перед выпуском Stellar Blade компания-разработчик заявила, что в игре не будет цензуры во всех странах. Однако видимо, разработчикам все же пришлось пойти навстречу некоторым требованиям западного сообщества.
Согласно заявлениям владельцев физических копий, последние обновления привели к цензуре нескольких нарядов главной героини, включая костюм кролика. В то же время, журналисты настаивают на том, что все подобные сообщения неправдивы и изменений в игре не производилось.
Возможно, журналисты действительно опробовали версию игры до внесения изменений с цензурой некоторых нарядов, которые были реализованы в последующих обновлениях. Теперь предстоит ожидать официального комментария разработчика.
Ждём пк версию с модами на раздевание
надеюсь игра доберется до пк а то говорят только пс5 блин
Может стоило на запад вообще не выпускать, во внутреннем рынке продажи в любом случае будут не плохие. Надо так- нос воротите, сосите тогда уйх.
Делать надо две версии с цензурой и без, и пусть каждый для себя выбирает в какую играть
Либо как бесплатное подключаемое DLC с пометкой "18+" и соотв. тэгами - тогда придраться будет не к чему, по сути. Т.е., уже на ответственность пользователя.
Пффф, как только выйдет на ПК... я даже боюсь представить, что будет, а сайт R34 наверняка "взрывается" уже от артов с Евой
интересно только когда и выйдет ли вообще а то говорят что только на пс 5
1 год эксклюзива на ПС5, потом будут портировать. В новостях слышал
Там о 2х годах говорилось и ещё на срок может сыграть продажи, если будут хорошие, то ещё задержится.
Говорили что обязательно выпустят, как пройдет эксклюзивность. Такой шанс заработать они не упустят.
костюм кролика за что?
То есть, все таки прогнулись под фемок? А разговоров то было
Посмотрим что ответят разработчики.
А не проще сделать настройку в игре, а не вырезать. Пусть каждый выберет сам!
P.S. На ПК модами все вернут, я уверена.
А не проще ни нести чушь? Есть требования и есть законы.
Твари бесхребетные ☹️
Ой да блин, это цензура не прям уж такая серьёзная, по сравнению с тем что выходит у запада, это вообще не о чем. Разработчиков можно понять, они пошли на некоторые компромиссы, чтобы совсем сми их не заклевали на западе и не сильно повлияли на их продажи, темболее там и так хватает достаточно откровенных костюмов... Все же помнят как Days Gone подверглась критике, игра получила низкие баллы от СМИ и соответственно продажи игры на старте были плохими(хотя игра хорошая получилась), это сильно сказалось на будущем игры. Так и тут, игру уже критикуют и занижают оценки только из за костов и внешности персонажей, а это сказывается прямо на продажах как мы знаем, поэтому уж лучше так, чем вообще никак, темболее это только начало и может со временем они выпустят их отдельно...
Уже слились , так быстро
я за сексуальную (или антисексуальную, хз, как тут будет правильно) цензуру, выглядеть красиво и выглядеть вызывающе - это две очень разные вещи
И кто определяет эти критерии, ты чтоль ?
Ну выглядит вызывающе и что? Ты боишься вызова?
А вы что, не можете на девушку смотреть, сразу солнышко встает? Где выдержка-то?